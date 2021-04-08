https://uz.sputniknews.ru/20210408/nazvana-ofitsialnaya-prichina-ostanovki-dvijeniya-poezdov-v-stolichnom-metro-18231554.html

Названа официальная причина остановки движения поездов в столичном метро

Названа официальная причина остановки движения поездов в столичном метро

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" назвали причину утреннего инцидента в столичном метрополитене.

2021-04-08T17:12+0500

2021-04-08T17:12+0500

2021-04-08T17:24+0500

происшествия

ташкентский метрополитен

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" назвали причину утреннего инцидента в столичном метрополитене.Напомним, всех пассажиров поезда эвакуировали, движение на Сергелийской ветке Ташкентского метрополитена остановили. На место выехали руководители ГУП "Тошкент метрополитени".Оказалось, что на контактном рельсе был поврежден кронштейн, поэтому во избежание серьезной аварии движение решено было остановить.Служебное расследование случившегося продолжается, причины выясняются. В 16.45 по местному времени движение поездов на Сергелийской ветке Ташкентского метрополитена восстановлено.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-passajirov-evakuirovali-i-metro--ofitsialnyy-otvet-uty-18221238.html

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ташкентский метрополитен, узбекистон темир йуллари