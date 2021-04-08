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https://uz.sputniknews.ru/20210408/nazvana-ofitsialnaya-prichina-ostanovki-dvijeniya-poezdov-v-stolichnom-metro-18231554.html
Названа официальная причина остановки движения поездов в столичном метро
Названа официальная причина остановки движения поездов в столичном метро
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" назвали причину утреннего инцидента в столичном метрополитене.
2021-04-08T17:12+0500
2021-04-08T17:12+0500
2021-04-08T17:24+0500
происшествия
ташкентский метрополитен
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" назвали причину утреннего инцидента в столичном метрополитене.Напомним, всех пассажиров поезда эвакуировали, движение на Сергелийской ветке Ташкентского метрополитена остановили. На место выехали руководители ГУП "Тошкент метрополитени".Оказалось, что на контактном рельсе был поврежден кронштейн, поэтому во избежание серьезной аварии движение решено было остановить.Служебное расследование случившегося продолжается, причины выясняются. В 16.45 по местному времени движение поездов на Сергелийской ветке Ташкентского метрополитена восстановлено.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-passajirov-evakuirovali-i-metro--ofitsialnyy-otvet-uty-18221238.html
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ташкентский метрополитен, узбекистон темир йуллари
Названа официальная причина остановки движения поездов в столичном метро 17:12 08.04.2021 (обновлено: 17:24 08.04.2021)
Оказалось, что на контактном рельсе был поврежден кронштейн, поэтому во избежание серьезной аварии движение решено было остановить.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
В АО "Узбекистон темир йуллари"
назвали
причину утреннего инцидента в столичном метрополитене.
Напомним
, всех пассажиров поезда эвакуировали, движение на Сергелийской ветке Ташкентского метрополитена остановили. На место выехали руководители ГУП "Тошкент метрополитени".
Оказалось, что на контактном рельсе был поврежден кронштейн, поэтому во избежание серьезной аварии движение решено было остановить.
Служебное расследование случившегося продолжается, причины выясняются.
В 16.45 по местному времени
движение поездов
на Сергелийской ветке Ташкентского метрополитена восстановлено.