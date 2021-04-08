Названа дата начала месяца Рамазана

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О достойном проведении священного месяца Рамазан", сообщили в пресс-службе Минюста республики.В документе сказано, что в этом году начало месяца Рамазан начнется 13 апреля.При этом, отдельно указано, что праздник будет проходить в соответствии с национальными традициями и ценностями и с обязательным соблюдением карантинных правил.Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса.Паломник должен получить две дозы вакцины от COVID-19, затем подать заявку на совершение Умры-малого паломничества в Мекку и посещение священных мест, а потом зарегистрироваться в специальных приложениях.
Религиозный праздник пройдет в соответствии с национальными традициями и ценностями и с обязательным соблюдением карантинных правил.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О достойном проведении священного месяца Рамазан", сообщили в пресс-службе Минюста республики.
В документе сказано, что в этом году начало месяца Рамазан начнется 13 апреля.
При этом, отдельно указано, что праздник будет проходить в соответствии с национальными традициями и ценностями и с обязательным соблюдением карантинных правил.
Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса.
Паломник должен получить две дозы вакцины от COVID-19, затем подать заявку на совершение Умры-малого паломничества в Мекку и посещение священных мест, а потом зарегистрироваться в специальных приложениях.