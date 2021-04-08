https://uz.sputniknews.ru/20210408/prezident-nazval-datu-nachala-mesyatsa-ramazana-18233751.html

Названа дата начала месяца Рамазана

Названа дата начала месяца Рамазана

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О достойном проведении священного месяца Рамазан", сообщили в пресс-службе Минюста республики.

2021-04-08T19:13+0500

2021-04-08T19:13+0500

2021-04-08T19:14+0500

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О достойном проведении священного месяца Рамазан", сообщили в пресс-службе Минюста республики.В документе сказано, что в этом году начало месяца Рамазан начнется 13 апреля.При этом, отдельно указано, что праздник будет проходить в соответствии с национальными традициями и ценностями и с обязательным соблюдением карантинных правил.Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса.Паломник должен получить две дозы вакцины от COVID-19, затем подать заявку на совершение Умры-малого паломничества в Мекку и посещение священных мест, а потом зарегистрироваться в специальных приложениях.

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2021

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рамазан хайит, религия