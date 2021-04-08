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РФ нуждается в мигрантах для реализации амбициозных целей — Песков
РФ нуждается в мигрантах для реализации амбициозных целей — Песков
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на наиболее актуальные вопросы
2021-04-08T18:13+0500
2021-04-08T18:18+0500
миграция
трудовые мигранты
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на наиболее актуальные вопросы представителей масс-медиа.Отвечая на вопрос о миграционной политике Песков отметил, что Россия, как государство, должна предоставлять условия для детей мигрантов, чтобы они адаптировались к жизни в российском обществе."На недавнем совете по межнациональным отношениям эта тема затрагивалась и говорилось, что дети мигрантов, безусловно... мы должны понимать, кто они, сколько их, и конечно, Россия, как государство, должна предоставлять условия для детей мигрантов с тем, чтобы они адаптировались в российском обществе, в многонациональном, многоконфессиональном, и чтобы для этого были созданы необходимые условия", — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.Песков также подчеркнул, что соответствующие службы в РФ ведут учет детей мигрантов, но о том, принимались ли какие-либо решения по поводу "школьного" учета, информации пока нет.Говоря об отношении к мигрантам со стороны россиян Песков отметил, что Россия сейчас ощущает дефицит рабочей силы.Ранее в Агентстве по внешней миграции при Минзанятости Узбекистана заявили, что в 2020-м году только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6% от общего числа выехавших на заработки за рубеж) выехали на заработки в рамках оргнабора. А с начала 2021 года за рубеж отправились на заработки уже 9 465 соотечественников.
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трудовые мигранты, дмитрий песков

РФ нуждается в мигрантах для реализации амбициозных целей — Песков

18:13 08.04.2021 (обновлено: 18:18 08.04.2021)
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© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Александр Вильф
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Говоря об отношении к мигрантам со стороны россиян Песков отметил, что Россия сейчас ощущает дефицит рабочей силы.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на наиболее актуальные вопросы представителей масс-медиа.
Отвечая на вопрос о миграционной политике Песков отметил, что Россия, как государство, должна предоставлять условия для детей мигрантов, чтобы они адаптировались к жизни в российском обществе.
"На недавнем совете по межнациональным отношениям эта тема затрагивалась и говорилось, что дети мигрантов, безусловно... мы должны понимать, кто они, сколько их, и конечно, Россия, как государство, должна предоставлять условия для детей мигрантов с тем, чтобы они адаптировались в российском обществе, в многонациональном, многоконфессиональном, и чтобы для этого были созданы необходимые условия", — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.
Песков также подчеркнул, что соответствующие службы в РФ ведут учет детей мигрантов, но о том, принимались ли какие-либо решения по поводу "школьного" учета, информации пока нет.
Говоря об отношении к мигрантам со стороны россиян Песков отметил, что Россия сейчас ощущает дефицит рабочей силы.
Могу констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбиционных планов постройки, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Узбекистана
Ранее в Агентстве по внешней миграции при Минзанятости Узбекистана заявили, что в 2020-м году только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6% от общего числа выехавших на заработки за рубеж) выехали на заработки в рамках оргнабора. А с начала 2021 года за рубеж отправились на заработки уже 9 465 соотечественников.
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