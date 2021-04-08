https://uz.sputniknews.ru/20210408/rf-nujdaetsya-v-migrantax-dlya-realizatsii-ambitsioznyx-tseley--peskov-18232375.html

РФ нуждается в мигрантах для реализации амбициозных целей — Песков

РФ нуждается в мигрантах для реализации амбициозных целей — Песков

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на наиболее актуальные вопросы

2021-04-08T18:13+0500

2021-04-08T18:13+0500

2021-04-08T18:18+0500

миграция

трудовые мигранты

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на наиболее актуальные вопросы представителей масс-медиа.Отвечая на вопрос о миграционной политике Песков отметил, что Россия, как государство, должна предоставлять условия для детей мигрантов, чтобы они адаптировались к жизни в российском обществе."На недавнем совете по межнациональным отношениям эта тема затрагивалась и говорилось, что дети мигрантов, безусловно... мы должны понимать, кто они, сколько их, и конечно, Россия, как государство, должна предоставлять условия для детей мигрантов с тем, чтобы они адаптировались в российском обществе, в многонациональном, многоконфессиональном, и чтобы для этого были созданы необходимые условия", — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.Песков также подчеркнул, что соответствующие службы в РФ ведут учет детей мигрантов, но о том, принимались ли какие-либо решения по поводу "школьного" учета, информации пока нет.Говоря об отношении к мигрантам со стороны россиян Песков отметил, что Россия сейчас ощущает дефицит рабочей силы.Ранее в Агентстве по внешней миграции при Минзанятости Узбекистана заявили, что в 2020-м году только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6% от общего числа выехавших на заработки за рубеж) выехали на заработки в рамках оргнабора. А с начала 2021 года за рубеж отправились на заработки уже 9 465 соотечественников.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

трудовые мигранты, дмитрий песков