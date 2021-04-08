https://uz.sputniknews.ru/20210408/skolko-uzbekistantsev-uexali-rabotat-za-granitsu-s-nachala-goda-18215270.html

Сколько узбекистанцев уехали работать за границу с начала года

Сколько узбекистанцев уехали работать за границу с начала года

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. С начала года отправились на заработки за рубеж уже 9 465 соотечественников.

2021-04-08T10:45+0500

2021-04-08T10:45+0500

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. С начала года отправились на заработки за рубеж уже 9 465 соотечественников. Об этом сообщили в Агентстве по внешней миграции при Минзанятости РУз.Из этого числа 8 034 гражданина уехали работать в Россию, 1 285 — в Казахстан, еще 143 человека отправились в Южную Корею.По официальным данным, на заработках за пределами Узбекистана сейчас находятся около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения республики.Из этого числа порядка 1,1 миллиона граждан работают именно в России.Минзанятости, агентство и его представительство в Москве, а также посольство Узбекистана в РФ находятся в постоянном контакте с соотечественниками и их работодателями в России.Это делается для того, чтобы оперативно решать проблемы и недопонимания, если они возникают.Ранее в МВД РФ сообщили о подготовке нового закона о мигрантах. Документ призван реформировать различные режимы для иностранных граждан, в том числе предусматривает продления сроков пребывания в стране детей мигрантов.

https://uz.sputniknews.ru/20210302/Kak-RF-i-Uzbekistan-budut-vosstanavlivat-obemy-trudovoy-migratsii-16111676.html

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мигрант, трудовые мигранты, министерство занятости и трудовых отношений, заработки, работа, труд, москва, узбекистан