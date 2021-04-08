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Сколько узбекистанцев уехали работать за границу с начала года
Сколько узбекистанцев уехали работать за границу с начала года
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. С начала года отправились на заработки за рубеж уже 9 465 соотечественников.
2021-04-08T10:45+0500
2021-04-08T10:51+0500
общество
мигрант
трудовые мигранты
министерство занятости и трудовых отношений
заработки
работа
труд
москва
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. С начала года отправились на заработки за рубеж уже 9 465 соотечественников. Об этом сообщили в Агентстве по внешней миграции при Минзанятости РУз.Из этого числа 8 034 гражданина уехали работать в Россию, 1 285 — в Казахстан, еще 143 человека отправились в Южную Корею.По официальным данным, на заработках за пределами Узбекистана сейчас находятся около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения республики.Из этого числа порядка 1,1 миллиона граждан работают именно в России.Минзанятости, агентство и его представительство в Москве, а также посольство Узбекистана в РФ находятся в постоянном контакте с соотечественниками и их работодателями в России.Это делается для того, чтобы оперативно решать проблемы и недопонимания, если они возникают.Ранее в МВД РФ сообщили о подготовке нового закона о мигрантах. Документ призван реформировать различные режимы для иностранных граждан, в том числе предусматривает продления сроков пребывания в стране детей мигрантов.
https://uz.sputniknews.ru/20210302/Kak-RF-i-Uzbekistan-budut-vosstanavlivat-obemy-trudovoy-migratsii-16111676.html
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мигрант, трудовые мигранты, министерство занятости и трудовых отношений, заработки, работа, труд, москва, узбекистан

Сколько узбекистанцев уехали работать за границу с начала года

10:45 08.04.2021 (обновлено: 10:51 08.04.2021)
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Строители, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
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В 2020-м только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6% от общего числа выехавших на заработки за рубеж) выехали на заработки в рамках оргнабора.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. С начала года отправились на заработки за рубеж уже 9 465 соотечественников.
Об этом сообщили в Агентстве по внешней миграции при Минзанятости РУз.
Из этого числа 8 034 гражданина уехали работать в Россию, 1 285 — в Казахстан, еще 143 человека отправились в Южную Корею.
"Проведены переговоры с 220 потенциальными работодателями и кадровыми агентствами на внешнем рынке труда, в которых выявлено 64 954 вакансии", — добавили в агентстве.
По официальным данным, на заработках за пределами Узбекистана сейчас находятся около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения республики.
Из этого числа порядка 1,1 миллиона граждан работают именно в России.
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Минзанятости, агентство и его представительство в Москве, а также посольство Узбекистана в РФ находятся в постоянном контакте с соотечественниками и их работодателями в России.
Это делается для того, чтобы оперативно решать проблемы и недопонимания, если они возникают.
Ранее в МВД РФ сообщили о подготовке нового закона о мигрантах.
Документ призван реформировать различные режимы для иностранных граждан, в том числе предусматривает продления сроков пребывания в стране детей мигрантов.
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