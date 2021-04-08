https://uz.sputniknews.ru/20210408/senat-sobiraetsya-na-plenarnoe-zasedanie-chto-vajnogo-obsudyat-parlamentarii-18234744.html

Сенат собирается на пленарное заседание. Что важного обсудят парламентарии

Сенат собирается на пленарное заседание. Что важного обсудят парламентарии

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Четырнадцатое пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоится 23 апреля 2021 года, сообщает УзА.

2021-04-08T20:39+0500

2021-04-08T20:39+0500

2021-04-08T20:39+0500

политика

сенат олий мажлиса

счетная палата

парламент

кабмин

цб

заседание

кабинет министров узбекистана

олий мажлис

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Четырнадцатое пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоится 23 апреля 2021 года, сообщает УзА.Заседание пройдет в формате видеоконференцсвязи. Парламентарии рассмотрят ряд вопросов. Среди них законы о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане и о психиатрической помощи.На повестке дня также обсуждение законов "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах", "Об издательской деятельности" и "О ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Республикой Узбекистан, с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с другой стороны (Ташкент, 31 октября 2019 года)".Кроме того, депутаты заслушают отчеты Счетной палаты, Генерального прокурора и председателя правления Центрального банка о деятельности этих ведомств в 2020 году.Планируется обсудить вопрос о направлении в Кабинет Министров парламентского запроса об обеспечении работой выпускников вузов и результаты запросов в Кабмин о проблемах в обеспечении населения питьевой водой, условиях, созданных для развития женского предпринимательства, состоянии садово-виноградарских товариществ и других вопросов.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/schetnaya-palata-v-2020-godu-iz-byudjeta-ukrali-svyshe-671-mlrd-sumov-18205307.html

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