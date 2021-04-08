Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210408/senat-sobiraetsya-na-plenarnoe-zasedanie-chto-vajnogo-obsudyat-parlamentarii-18234744.html
Сенат собирается на пленарное заседание. Что важного обсудят парламентарии
Сенат собирается на пленарное заседание. Что важного обсудят парламентарии
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Четырнадцатое пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоится 23 апреля 2021 года, сообщает УзА.
2021-04-08T20:39+0500
2021-04-08T20:39+0500
политика
сенат олий мажлиса
счетная палата
парламент
кабмин
цб
заседание
кабинет министров узбекистана
олий мажлис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1274/76/12747623_0:28:531:327_1920x0_80_0_0_859eb1f18e5483bbaea72ce401883136.jpg
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Четырнадцатое пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоится 23 апреля 2021 года, сообщает УзА.Заседание пройдет в формате видеоконференцсвязи. Парламентарии рассмотрят ряд вопросов. Среди них законы о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане и о психиатрической помощи.На повестке дня также обсуждение законов "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах", "Об издательской деятельности" и "О ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Республикой Узбекистан, с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с другой стороны (Ташкент, 31 октября 2019 года)".Кроме того, депутаты заслушают отчеты Счетной палаты, Генерального прокурора и председателя правления Центрального банка о деятельности этих ведомств в 2020 году.Планируется обсудить вопрос о направлении в Кабинет Министров парламентского запроса об обеспечении работой выпускников вузов и результаты запросов в Кабмин о проблемах в обеспечении населения питьевой водой, условиях, созданных для развития женского предпринимательства, состоянии садово-виноградарских товариществ и других вопросов.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/schetnaya-palata-v-2020-godu-iz-byudjeta-ukrali-svyshe-671-mlrd-sumov-18205307.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1274/76/12747623_30:0:502:354_1920x0_80_0_0_2bebc5d7329a5510776a60ec70cfc769.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
сенат олий мажлиса, счетная палата, парламент, кабмин, цб, заседание, кабинет министров узбекистана, олий мажлис

Сенат собирается на пленарное заседание. Что важного обсудят парламентарии

20:39 08.04.2021
1347
© Олий Мажлис ҚППарламент РУ
Парламент РУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Олий Мажлис ҚП
Депутаты рассмотрят законы о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, заслушают отчеты Счетной палаты, Генпрокурора и руководства ЦБ.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Четырнадцатое пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоится 23 апреля 2021 года, сообщает УзА.
Заседание пройдет в формате видеоконференцсвязи. Парламентарии рассмотрят ряд вопросов. Среди них законы о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане и о психиатрической помощи.
На повестке дня также обсуждение законов "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах", "Об издательской деятельности" и "О ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Республикой Узбекистан, с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с другой стороны (Ташкент, 31 октября 2019 года)".
Узбекские денежные знаки - сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Экономика
Счетная палата: в 2020 году из бюджета украли свыше 671 млрд сумов
Вчера, 17:10
399
Кроме того, депутаты заслушают отчеты Счетной палаты, Генерального прокурора и председателя правления Центрального банка о деятельности этих ведомств в 2020 году.
Планируется обсудить вопрос о направлении в Кабинет Министров парламентского запроса об обеспечении работой выпускников вузов и результаты запросов в Кабмин о проблемах в обеспечении населения питьевой водой, условиях, созданных для развития женского предпринимательства, состоянии садово-виноградарских товариществ и других вопросов.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:44Мирзиёев объявил выговоры хокимам и уволил ряд чиновников
20:39Сенат собирается на пленарное заседание. Что важного обсудят парламентарии
20:23Контракты, проекты, договоренности: "Иннопром-2021" в цифрах
19:51Ждать ли россиянам третьей волны коронавируса — мнение Анны Поповой
19:20Швейцария поможет Узбекистану реформировать профобразование
19:13Названа дата начала месяца Рамазана
18:47Узбекистан и Катар планируют открыть прямое авиасообщение
18:38WBA назначила бой Ахмадалиева и Риоса — их представители должны выбрать дату
18:26В Ташкенте осудили грабителей, укравших свыше 2 млрд сумов
18:13РФ нуждается в мигрантах для реализации амбициозных целей — Песков
17:50Forbes назвал самого юного миллиардера в мире — им стал 18-летний немец
17:12Названа официальная причина остановки движения поездов в столичном метро
17:06Война Латвии с российскими СМИ: как борются с "неугодными" журналистами?
17:02Делегация Пентагона в Ташкенте: зачем военным США Узбекистан?
16:54Апрельские тезисы: Андрей Грозин о ключевых политических событиях в Узбекистане и ЦА
16:49Гайрата Фазилова вновь назначили замглавы МИД Узбекистана
16:03В матче "Пахтакор"— "Навбахор" вновь отличились… болельщики
15:48Назначен новый председатель Комитета по делам религий
15:25Восстановлены опоры ЛЭП, обрушившиеся из-за дождей
14:46Кто из узбекистанцев выступит на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — НОК