Швейцария поможет Узбекистану реформировать профобразование

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане стартует проект по поддержке реформы в сфере профессионального образования, рассчитанный на двенадцать лет, сообщает пресс-служба Минвуза.Детали сотрудничества обсудили 7 апреля в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана во время встречи делегаций Швейцарии, во главе с послом Оливье Шавом, и принимающей стороны во главе с замминистра Муродулло Холмухамедовым.Как сообщается, координировать реализацию проекта будет организация Helvetas Swiss Intercooperation. Она создана в 1955 году для оказания помощи развивающимся странам и на сегодняшний день осуществляет работу в 32 государствах.Основной целью проекта в Узбекистане, помимо поддержки реформ в профессиональном образовании, заявлено формирование у студентов знаний и навыков, направленных на целевые рынки труда и, посредством этого, расширение возможностей получения достойной работы в секторах экономики.Программа финансируется за счет гранта правительства Швейцарской Конфедерации и будет реализовываться поэтапно. Ожидается участие как представителей профильных министерств и ведомств, так и частного сектора.В процессе реализации этого проекта швейцарский опыт и ноу-хау послужат важным катализатором перемен в этой сфере, уверены в министерстве.В конце марта президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее введение с начала нового учебного года принципа дуального образования. Это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте.Ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни — работать. За эти дни им будет начисляться зарплата.
В рамках проекта, рассчитанного на 12 лет, будет проведена работа по формированию у студентов знаний и навыков, направленных на целевые рынки труда, и расширение возможностей получения достойной работы.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане стартует проект по поддержке реформы в сфере профессионального образования, рассчитанный на двенадцать лет, сообщает пресс-служба Минвуза.
Детали сотрудничества обсудили 7 апреля в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана во время встречи делегаций Швейцарии, во главе с послом Оливье Шавом, и принимающей стороны во главе с замминистра Муродулло Холмухамедовым.
Как сообщается, координировать реализацию проекта будет организация Helvetas Swiss Intercooperation. Она создана в 1955 году для оказания помощи развивающимся странам и на сегодняшний день осуществляет работу в 32 государствах.
Основной целью проекта в Узбекистане, помимо поддержки реформ в профессиональном образовании, заявлено формирование у студентов знаний и навыков, направленных на целевые рынки труда и, посредством этого, расширение возможностей получения достойной работы в секторах экономики.
Программа финансируется за счет гранта правительства Швейцарской Конфедерации и будет реализовываться поэтапно. Ожидается участие как представителей профильных министерств и ведомств, так и частного сектора.
“Этот процесс также включает в себя такие вопросы, как управление профессиональным образованием, обеспечение качества образования, повышение квалификации учителей, а также участие субъектов предпринимательства и работодателей в профессиональном образовании, - говорится в сообщении.
В процессе реализации этого проекта швейцарский опыт и ноу-хау послужат важным катализатором перемен в этой сфере, уверены в министерстве.
В конце марта президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее введение с начала нового учебного года принципа дуального образования. Это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте.
Ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни — работать. За эти дни им будет начисляться зарплата.