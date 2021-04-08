https://uz.sputniknews.ru/20210408/shveytsariya-pomojet-uzbekistanu-reformirovat-profobrazovanie-18233625.html

Швейцария поможет Узбекистану реформировать профобразование

Швейцария поможет Узбекистану реформировать профобразование

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане стартует проект по поддержке реформы в сфере профессионального образования, рассчитанный на двенадцать лет, сообщает

2021-04-08T19:20+0500

2021-04-08T19:20+0500

2021-04-08T19:20+0500

общество

реформы

образование

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане стартует проект по поддержке реформы в сфере профессионального образования, рассчитанный на двенадцать лет, сообщает пресс-служба Минвуза.Детали сотрудничества обсудили 7 апреля в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана во время встречи делегаций Швейцарии, во главе с послом Оливье Шавом, и принимающей стороны во главе с замминистра Муродулло Холмухамедовым.Как сообщается, координировать реализацию проекта будет организация Helvetas Swiss Intercooperation. Она создана в 1955 году для оказания помощи развивающимся странам и на сегодняшний день осуществляет работу в 32 государствах.Основной целью проекта в Узбекистане, помимо поддержки реформ в профессиональном образовании, заявлено формирование у студентов знаний и навыков, направленных на целевые рынки труда и, посредством этого, расширение возможностей получения достойной работы в секторах экономики.Программа финансируется за счет гранта правительства Швейцарской Конфедерации и будет реализовываться поэтапно. Ожидается участие как представителей профильных министерств и ведомств, так и частного сектора.В процессе реализации этого проекта швейцарский опыт и ноу-хау послужат важным катализатором перемен в этой сфере, уверены в министерстве.В конце марта президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее введение с начала нового учебного года принципа дуального образования. Это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте.Ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни — работать. За эти дни им будет начисляться зарплата.

https://uz.sputniknews.ru/20210114/Glava-Minkulta-investiruyte-v-obrazovanie-detey-a-ne-v-roskoshnye-svadby-15781890.html

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реформы, образование