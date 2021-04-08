https://uz.sputniknews.ru/20210408/wba-naznachila-boy-axmadalieva-i-riosa--ix-predstaviteli-doljny-vybrat-datu-18232736.html

WBA назначила бой Ахмадалиева и Риоса — их представители должны выбрать дату

WBA назначила бой Ахмадалиева и Риоса — их представители должны выбрать дату

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила бой чемпиона WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджона Ахмадалиева и обязательного

2021-04-08T18:38+0500

2021-04-08T18:38+0500

2021-04-08T18:38+0500

муроджон ахмадалиев

узбекистан

спорт

бокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18232695_0:0:991:557_1920x0_80_0_0_d5709e170ef91bb10368e11bb30bf958.jpg

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила бой чемпиона WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджона Ахмадалиева и обязательного претендента, обладателя титула WBA Gold в этом весе Ронни Риоса — 31-летнего американца.Представители боксеров в течение 30 дней (до 6 мая) должны договориться о поединке. Если соглашение не будет достигнуто, WBA может назначить торги на право организации боя.Срок обязательной защиты титула наступил для узбекистанца 29 января, спустя год после завоевания титулов в поединке против Дэниэла Романа, однако WBA дала боксеру возможность сначала провести обязательную защиту титула IBF против Рёсуке Ивасы.Бой Ахмадалиева и Ивасы состоялся 3 апреля на Humo Arena в Ташкенте. Встреча завершилась победой узбекского боксера. После того боя 26-летний спортсмен пообещал зрителям сделать все от себя зависящее, чтобы привезти на родину все существующие боксерские награды.

https://uz.sputniknews.ru/20210404/uzbekistan-eto-tolko-nachalo-chto-axmadaliev-poobeschal-zemlyakam-posle-zaschity-titula-18135483.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

муроджон ахмадалиев, узбекистан, бокс