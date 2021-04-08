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WBA назначила бой Ахмадалиева и Риоса — их представители должны выбрать дату
WBA назначила бой Ахмадалиева и Риоса — их представители должны выбрать дату
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила бой чемпиона WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджона Ахмадалиева и обязательного
2021-04-08T18:38+0500
2021-04-08T18:38+0500
муроджон ахмадалиев
узбекистан
спорт
бокс
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила бой чемпиона WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджона Ахмадалиева и обязательного претендента, обладателя титула WBA Gold в этом весе Ронни Риоса — 31-летнего американца.Представители боксеров в течение 30 дней (до 6 мая) должны договориться о поединке. Если соглашение не будет достигнуто, WBA может назначить торги на право организации боя.Срок обязательной защиты титула наступил для узбекистанца 29 января, спустя год после завоевания титулов в поединке против Дэниэла Романа, однако WBA дала боксеру возможность сначала провести обязательную защиту титула IBF против Рёсуке Ивасы.Бой Ахмадалиева и Ивасы состоялся 3 апреля на Humo Arena в Ташкенте. Встреча завершилась победой узбекского боксера. После того боя 26-летний спортсмен пообещал зрителям сделать все от себя зависящее, чтобы привезти на родину все существующие боксерские награды.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/uzbekistan-eto-tolko-nachalo-chto-axmadaliev-poobeschal-zemlyakam-posle-zaschity-titula-18135483.html
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муроджон ахмадалиев, узбекистан, бокс

WBA назначила бой Ахмадалиева и Риоса — их представители должны выбрать дату

18:38 08.04.2021
158
© WBAЧемпион WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджон Ахмадалиев
Чемпион WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджон Ахмадалиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© WBA
Узбекистанцу предстоит защитить свой титул WBA. Ранее он отстоял титул IBF — бой состоялся на Humo Arena в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила бой чемпиона WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджона Ахмадалиева и обязательного претендента, обладателя титула WBA Gold в этом весе Ронни Риоса — 31-летнего американца.
Ахмадалиеву предстоит защитить свой титул.
Представители боксеров в течение 30 дней (до 6 мая) должны договориться о поединке. Если соглашение не будет достигнуто, WBA может назначить торги на право организации боя.
Срок обязательной защиты титула наступил для узбекистанца 29 января, спустя год после завоевания титулов в поединке против Дэниэла Романа, однако WBA дала боксеру возможность сначала провести обязательную защиту титула IBF против Рёсуке Ивасы.
Бой Ахмадалиева и Ивасы состоялся 3 апреля на Humo Arena в Ташкенте. Встреча завершилась победой узбекского боксера.
После того боя 26-летний спортсмен пообещал зрителям сделать все от себя зависящее, чтобы привезти на родину все существующие боксерские награды.
Чемпион мира по боксу по версии WBA Муроджон Ахмадалиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
Видео
Узбекистан, это только начало: что Ахмадалиев пообещал землякам после защиты титула
4 апреля, 09:16
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