Дата визита Мирзиёева в Россию зависит от ситуации с COVID-19 — пресс-секретарь

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Организация визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию планируется в 2021 году в зависимости от эпидемиологической ситуации с COVID-19, заявил в пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год. Позднее посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что перенос поездки на 2021 год из-за пандемии коронавируса поможет более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов.Он отметил, что вопросы визита главы Узбекистана в РФ обсуждались в минувший понедельник в ходе встречи Мирзиёева с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, находившимся в Ташкенте для участия в международной промышленной выставке "Иннопром".
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год, однако его перенесли на 2021-й по причине пандемии COVID-19.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Организация визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию планируется в 2021 году в зависимости от эпидемиологической ситуации с COVID-19, заявил в пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год. Позднее посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что перенос поездки на 2021 год из-за пандемии коронавируса поможет более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов.
"В зависимости от эпидемиологической ситуации планируется организация в этом году официального визита президента нашей страны в Россию, к которому стороны тщательно готовятся", — сказал Асадов.
Он отметил, что вопросы визита главы Узбекистана в РФ обсуждались в минувший понедельник в ходе встречи Мирзиёева с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, находившимся в Ташкенте для участия в международной промышленной выставке "Иннопром".