https://uz.sputniknews.ru/20210409/data-vizita-mirziyoeva-v-rossiyu-zavisit-ot-situatsii-s-covid-19--press-sekretar-18241082.html

Дата визита Мирзиёева в Россию зависит от ситуации с COVID-19 — пресс-секретарь

Дата визита Мирзиёева в Россию зависит от ситуации с COVID-19 — пресс-секретарь

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Организация визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию планируется в 2021 году в зависимости от эпидемиологической

2021-04-09T12:30+0500

2021-04-09T12:30+0500

2021-04-09T12:30+0500

коронавирус

политика

государственный визит

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Организация визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию планируется в 2021 году в зависимости от эпидемиологической ситуации с COVID-19, заявил в пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год. Позднее посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что перенос поездки на 2021 год из-за пандемии коронавируса поможет более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов.Он отметил, что вопросы визита главы Узбекистана в РФ обсуждались в минувший понедельник в ходе встречи Мирзиёева с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, находившимся в Ташкенте для участия в международной промышленной выставке "Иннопром".

https://uz.sputniknews.ru/20210204/Mishustin-rasskazal-o-podgotovke-vizita-Mirzieva-v-Rossiyu-15935800.html

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коронавирус, государственный визит, шавкат мирзиёев, узбекистан