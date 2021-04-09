Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210409/data-vizita-mirziyoeva-v-rossiyu-zavisit-ot-situatsii-s-covid-19--press-sekretar-18241082.html
Дата визита Мирзиёева в Россию зависит от ситуации с COVID-19 — пресс-секретарь
Дата визита Мирзиёева в Россию зависит от ситуации с COVID-19 — пресс-секретарь
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Организация визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию планируется в 2021 году в зависимости от эпидемиологической
2021-04-09T12:30+0500
2021-04-09T12:30+0500
коронавирус
политика
государственный визит
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1407/59/14075917_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_e72245fcc1a6d74b0b4840bdb77b81a6.jpg
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Организация визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию планируется в 2021 году в зависимости от эпидемиологической ситуации с COVID-19, заявил в пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год. Позднее посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что перенос поездки на 2021 год из-за пандемии коронавируса поможет более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов.Он отметил, что вопросы визита главы Узбекистана в РФ обсуждались в минувший понедельник в ходе встречи Мирзиёева с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, находившимся в Ташкенте для участия в международной промышленной выставке "Иннопром".
https://uz.sputniknews.ru/20210204/Mishustin-rasskazal-o-podgotovke-vizita-Mirzieva-v-Rossiyu-15935800.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1407/59/14075917_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_38e27b29208263711b7f3ea0fa976443.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
коронавирус, государственный визит, шавкат мирзиёев, узбекистан

Дата визита Мирзиёева в Россию зависит от ситуации с COVID-19 — пресс-секретарь

12:30 09.04.2021
583
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Узбекистан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год, однако его перенесли на 2021-й по причине пандемии COVID-19.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Организация визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию планируется в 2021 году в зависимости от эпидемиологической ситуации с COVID-19, заявил в пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год. Позднее посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что перенос поездки на 2021 год из-за пандемии коронавируса поможет более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов.
"В зависимости от эпидемиологической ситуации планируется организация в этом году официального визита президента нашей страны в Россию, к которому стороны тщательно готовятся", — сказал Асадов.
Он отметил, что вопросы визита главы Узбекистана в РФ обсуждались в минувший понедельник в ходе встречи Мирзиёева с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, находившимся в Ташкенте для участия в международной промышленной выставке "Иннопром".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2021
Россия
Мишустин рассказал о подготовке визита Мирзиёева в Россию
4 февраля, 19:40
7635
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20Скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II
16:05Картина недели: Байден и пасхальный кролик, протесты, странный венгерский обряд
15:24Компании Саудовской Аравии и США будут развивать водородную энергетику в Узбекистане
15:19Как корабли проекта "Александрит" усилят Балтийский флот РФ
14:24В Ташкенте начали строить школу творчества им. Навои и другие объекты
13:49ФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн
13:39Нарбаева встретится с Володиным в Москве 14 апреля
13:22В Ташкенте мужчина распускал сплетни про чужую жену и получил за это по лицу
12:51Узбекистан и Иран расширили контакты в борьбе с терроризмом
12:40В Ташкенте ждут с визитом председателя ОБСЕ Анн Линде
12:30Дата визита Мирзиёева в Россию зависит от ситуации с COVID-19 — пресс-секретарь
12:19Беспорядки после матча "Навбахор" — "Пахтакор": возбуждено уголовное дело
11:47США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
11:33Россия разрешила ввоз растительной продукции из Ферганской области РУз, но есть исключения
10:53Абдулазиз Камилов посетит Катар
10:37Коммунисты сдаются
10:12Матвиенко оценила потери России от пандемии
09:28"Узавтосаноат" ждут реформы
ВчераМирзиёев объявил выговоры хокимам и уволил ряд чиновников
ВчераСенат собирается на пленарное заседание. Что важного обсудят парламентарии