https://uz.sputniknews.ru/20210410/kuda-privedet-evropu-proputinskiy-blok-polyakov-vengrov-i-italyantsev-18255245.html

Куда приведет Европу "пропутинский" блок поляков, венгров и итальянцев

Куда приведет Европу "пропутинский" блок поляков, венгров и итальянцев

Впрочем, сами поляки и нашли — Дональд Туск, бывший польский премьер и европейский президент, обвинил нынешнего главу польского правительства Матеуша

2021-04-10T11:14+0500

2021-04-10T11:14+0500

2021-04-10T11:17+0500

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Впрочем, сами поляки и нашли — Дональд Туск, бывший польский премьер и европейский президент, обвинил нынешнего главу польского правительства Матеуша Моравецкого в работе на Россию:Другой бывший руководитель Польши, Александр Квасьневский, пошел еще дальше — и заподозрил в потенциальных пророссийских симпатиях даже реального правителя Польши Качиньского:Польские разборки на русскую тему, конечно, смешны — подозревать Моравецкого и Качиньского даже не в симпатиях, а в объективном отношении к России нет никаких оснований. Качиньский поддерживает шизофренические обвинения Путина в убийстве его брата Леха (польского президента, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском), а Моравецкий за три с лишним года своего премьерства ни разу не только не встречался, но даже не говорил по телефону ни с кем из российских руководителей. Но сейчас русофобское польское руководство оказалось в "плохой компании", то есть среди тех, кто не считает Россию и Путина главной угрозой Европе, — и тут же получило за это выговор от своих политических противников.Да, Моравецкий на прошлой неделе съездил в Будапешт на встречу с венгерским премьером Орбаном и итальянским политиком, лидером партии "Лига" и бывшим вице-премьером Сальвини. Орбан, конечно, никакой не близкий друг Путина, но поддерживает с ним хорошие рабочие отношения — и вообще выступает за нормальные связи своей страны (и Европы) с Россией. Сальвини, бывший еще не так давно самым популярным политиком Италии, действительно в свое время позировал на Красной площади в майке с портретом Путина — но виделся с нашим президентом всего пару раз. Но уж точно не симпатии к Путину и России привели Моравецкого в Будапешт — у трех политиков, да и у трех стран, есть много общих интересов.Кстати, почему бы не считать их агентами Ватикана? Поляки, венгры и итальянцы ведь действительно относятся к числу все еще католических народов Европы — и три политика, хотя лично не являются образцовыми католиками, разделяют веру своих народов. Но вот беда, антикатолическое, антиклерикальное клеймо сейчас не столь раскручено в Европе (как в позапрошлом или прошлом веках) — куда привычнее антироссийское. А то быть бы Сальвини — Моравецкому — Орбану не ужасными путинистами, а опасными папистами. Впрочем, главный их грех перед "настоящими европейцами" как раз и состоит в отстаивании традиционных ценностей — народ, вера, семья. Именно об этом и говорил Виктор Орбан накануне будапештской встречи:А после переговоров тройки Орбан заявил, что они стремятся к европейскому ренессансу, а Сальвини добавил, что хочет "сделать Европу вновь великой, вернув ее к первоначальным ценностям". Понятно, что все эти намерения сходу отвергаются нынешней евроэлитой, а отстаивающие их политики объявляются "врагами демократии" и диктаторами. Именно поэтому, кстати, их и обвиняют в работе на Россию — посмотрите, добрые европейцы, ведь неудивительно же, что подобное тянется к подобному, то есть восточноевропейские диктаторы и их итальянский единомышленник (практически дуче) тяготеют к главному врагу современной демократии, к этому ужасному Путину.Европейская либеральная элита тем самым думает дискредитировать бунтарей — но достигает прямо противоположного результата. Венгерские и польские власти уже много лет держатся под нажимом Брюсселя, недовольным якобы их давлением на судебные власти и общей антидемократичностью, а на самом деле отстаиванием национального суверенитета и традиционных ценностей. Популярность правящей в Венгрии партии "Фидес" и руководящей Польшей "Права и справедливости" сохраняется на высоком уровне — то есть у них есть мандат избирателей на сопротивление давлению Евросоюза. Сальвини сложнее в калейдоскопичной итальянской политике — но и его "Лига", одно время поднимавшаяся до уровня самой популярной партии Италии, держится на плаву. И от обороны на национальном уровне три партии решили перейти к наступлению на уровне общеевропейском. По крайней мере, попытаться.Именно это и злит Туска и других евроруководителей — ведь на встрече в Будапеште лидеры трех партий обсуждали возможность создания новой фракции в Европарламенте. Причем такой, которая потенциально (с прицелом на следующие выборы) может стать самой крупной в Страсбурге.Партия Орбана "Фидес" недавно вышла (точнее, была вынуждена выйти — упреждая исключение) из крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии. Этой партией, точнее, надпартийным образованием, объединяющим европейских условно правых (ядро которых — германские христианские демократы), руководит, кстати, Дональд Туск — и сейчас у нее осталось 175 депутатов, то есть четверть от всего состава Европарламента.Было на 11 больше — до того как однопартийцы Орбана ее покинули. ЕНС, наряду с "Прогрессивным альянсом социалистов и демократов" (145 мест) и либеральным "Обновляя Европу" (97 мест), это основа европейской интеграции. То есть именно на них в первую очередь всегда могут опереться так называемая брюссельская бюрократия и наднациональные европейские элиты. Сам по себе выход венгров из ЕПН не опасен для элит — мало ли в Европарламенте евроскептиков и бунтарей. Есть даже "Идентичность и демократия" с 74 депутатами, куда входят самые дерзкие, вроде "Лиги" Сальвини, "Альтернативы для Германии" и "Национального объединения" Марин Ле Пен.И хотя на пути к слиянию европейских консерваторов-евроскептиков в единый кулак еще много препятствий (как внутренних разногласий, так и сознательной работы по расколу со стороны их противников), уже сама подобная возможность вызывает серьезное беспокойство у евроинтеграторов. Неспособных, впрочем, придумать в плане пропаганды ничего лучше навешивания ярлыка "путинских марионеток".Но это не особо работает даже на польском уровне — что уж говорить про общеевропейский. К тому же, если упорно называть тех, кто отстаивает национальные интересы своих государств, путинистами, то в результате можно привить европейцам образ Путина как главного защитника национального суверенитета и идентичности европейских государств. Мы этого не просили — но против точно не будем.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210401/rossiya-nichego-ne-zabyla-polshe-18074035.html

https://uz.sputniknews.ru/20210225/Evrope-ne-dayut-izbavitsya-ot-obyazatelstv-po-sderzhivaniyu-Rossii-16070997.html

https://uz.sputniknews.ru/20210408/truslivoy-sverxderjave-srochno-trebuyutsya-ispolniteli-gryaznyx-del-18216147.html

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венгрия, польша, италия, европа, владимир путин