Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210410/predpriyatiya-kubani-zaklyuchili-v-uzbekistane-kontrakty-na-133-mln-18258598.html
Предприятия Кубани заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн
Предприятия Кубани заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Делегация Краснодарского края заключила на полях "Иннопрома" контракты на 13,3 миллиона долларов, сообщает пресс-служба
2021-04-10T15:46+0500
2021-04-10T15:46+0500
экономика
иннопром-2021 в ташкенте
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18259451_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_456a7771368555d212812e33be148a42.jpg
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Делегация Краснодарского края заключила на полях "Иннопрома" контракты на 13,3 миллиона долларов, сообщает пресс-служба администрации российского региона.В мероприятии приняли участие 12 ведущих промышленных компаний Кубани. За три дня их представители провели в столице Узбекистана порядка 200 деловых встреч.Как отметил руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов, по итогам выставки кубанские компании нашли новых заказчиков, что позволит нарастить объемы промышленного производства и увеличить экспорт продукции.Так, компания "МП Агро-Групп", производящая сельхозмашины и оборудование, подписала экспортный контракт о реализации проекта по запуску тепличного комплекса круглогодичного цикла в РУз на 7,7 миллиона долларов. Производитель станков "ЮЗТС" собирается поставить в Узбекистан оборудование на сумму более 1,3 миллиона долларов. "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" покинул республику с восемью договорами на общую сумму порядка 1,5 миллиона долларов. Напомним, международная промышленная выставка "Иннопром" прошла в Ташкенте 5-7 апреля. В мероприятии приняло участие несколько сотен компаний из России и других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/innoprom-s-uzbekskim-aktsentom-kak-proxodit-masshtabnaya-vystavka-v-tashkente-18188261.html
https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html
краснодарский край
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18259451_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c779349896c4ac4b1c016a049ce527a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
иннопром-2021 в ташкенте, краснодарский край

Предприятия Кубани заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн

15:46 10.04.2021
905
© Пресс-служба администрации Краснодарского краяСтенд Краснодарского края на "Иннопроме" в Ташкенте
Стенд Краснодарского края на Иннопроме в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
© Пресс-служба администрации Краснодарского края
Двенадцать ведущих промышленных компаний российского региона приняли участие в выставке "Иннопром", прошедшей в Ташкенте на уходящей неделе.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Делегация Краснодарского края заключила на полях "Иннопрома" контракты на 13,3 миллиона долларов, сообщает пресс-служба администрации российского региона.
В мероприятии приняли участие 12 ведущих промышленных компаний Кубани. За три дня их представители провели в столице Узбекистана порядка 200 деловых встреч.
Как отметил руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов, по итогам выставки кубанские компании нашли новых заказчиков, что позволит нарастить объемы промышленного производства и увеличить экспорт продукции.
Выставка Иннопром в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Фото
"Иннопром" с узбекским акцентом: яркие кадры с масштабной выставки в Ташкенте
7 апреля, 14:33
1091
Так, компания "МП Агро-Групп", производящая сельхозмашины и оборудование, подписала экспортный контракт о реализации проекта по запуску тепличного комплекса круглогодичного цикла в РУз на 7,7 миллиона долларов. Производитель станков "ЮЗТС" собирается поставить в Узбекистан оборудование на сумму более 1,3 миллиона долларов. "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" покинул республику с восемью договорами на общую сумму порядка 1,5 миллиона долларов.
Напомним, международная промышленная выставка "Иннопром" прошла в Ташкенте 5-7 апреля. В мероприятии приняло участие несколько сотен компаний из России и других стран.
Иннопром - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Инфографика
Контракты, проекты, договоренности: "Иннопром-2021" в цифрах
8 апреля, 20:23
2011
400010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:45"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
18:24Миг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"
17:53В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц
17:28Арипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га
16:53Бывшее здание СГБ Узбекистана выставлено на продажу
16:25Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России
15:46Предприятия Кубани заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн
15:18Киев поставил экономический рекорд: такого не было даже в войну
14:43"Порядочные люди на вашей стороне": Саида Мирзиёева поддержала изнасилованную школьницу
13:44Пассажиры ташкентского метро проехались в вагоне с открытыми дверями
12:55Афганистан впервые примет участие в диалоге "ЕС — Центральная Азия"
12:22Минтранс Узбекистана прокомментировал ситуацию с авиабилетами в Россию
11:14Куда приведет Европу "пропутинский" блок поляков, венгров и итальянцев
10:36Визит Танзилы Нарбаевой в Россию: озвучены точные даты и программа
10:02Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Елизавете II
ВчераПандемия не помеха: Узбекистан реанимирует туротрасль и ждет гостей из России
ВчераПовысились цены на хлопковое масло — в АМК назвали причины
ВчераКадровые перестановки в Минздраве: назначены новые лица
ВчераПервая в истории Узбекистана ФЭС будет запущена в сентябре
ВчераГагарин снова в космосе — старт корабля "Союз" с новым экипажем на борту 0:45