https://uz.sputniknews.ru/20210410/predpriyatiya-kubani-zaklyuchili-v-uzbekistane-kontrakty-na-133-mln-18258598.html

Предприятия Кубани заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн

Предприятия Кубани заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Делегация Краснодарского края заключила на полях "Иннопрома" контракты на 13,3 миллиона долларов, сообщает пресс-служба

2021-04-10T15:46+0500

2021-04-10T15:46+0500

2021-04-10T15:46+0500

экономика

иннопром-2021 в ташкенте

краснодарский край

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Делегация Краснодарского края заключила на полях "Иннопрома" контракты на 13,3 миллиона долларов, сообщает пресс-служба администрации российского региона.В мероприятии приняли участие 12 ведущих промышленных компаний Кубани. За три дня их представители провели в столице Узбекистана порядка 200 деловых встреч.Как отметил руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов, по итогам выставки кубанские компании нашли новых заказчиков, что позволит нарастить объемы промышленного производства и увеличить экспорт продукции.Так, компания "МП Агро-Групп", производящая сельхозмашины и оборудование, подписала экспортный контракт о реализации проекта по запуску тепличного комплекса круглогодичного цикла в РУз на 7,7 миллиона долларов. Производитель станков "ЮЗТС" собирается поставить в Узбекистан оборудование на сумму более 1,3 миллиона долларов. "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" покинул республику с восемью договорами на общую сумму порядка 1,5 миллиона долларов. Напомним, международная промышленная выставка "Иннопром" прошла в Ташкенте 5-7 апреля. В мероприятии приняло участие несколько сотен компаний из России и других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/innoprom-s-uzbekskim-aktsentom-kak-proxodit-masshtabnaya-vystavka-v-tashkente-18188261.html

https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html

краснодарский край

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иннопром-2021 в ташкенте, краснодарский край