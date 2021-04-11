https://uz.sputniknews.ru/20210411/taliban-podderjal-proekty-uzbekistana-v-afganistane-18262252.html

"Талибан"* поддержал проекты Узбекистана в Афганистане

"Талибан"* поддержал проекты Узбекистана в Афганистане

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с главой политического офиса движения "Талибан"*

2021-04-11T10:23+0500

2021-04-11T10:23+0500

2021-04-11T10:23+0500

политика

радикальное движение "талибан"

талибан

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с главой политического офиса движения "Талибан"* муллой Бародаром Ахундом.Встреча прошла в Катаре. Мулла Бародар отметил, что крупные инфраструктурные проекты Узбекистана не только "поставят на ноги" экономику Афганистана, но и позволят создать все условия для запуска полноценного политического процесса в этой стране. Все это в будущем позволит Афганистану стать "мостом доверия и сотрудничества" между Центральной и Южной Азией.В ходе встречи также обсуждались пути продвижения мирного политического процесса в Афганистане в целях установления в стране устойчивого и долгосрочного мира.Ранее эксперт объяснил, почему так сложно добиться мирного урегулирования в Афганистане. * — запрещенная в России и ряде стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210331/serdtse-azii-chto-nujno-afganistanu-dlya-vyzdorovleniya-18059117.html

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радикальное движение "талибан", талибан, мид узбекистана, абдулазиз камилов