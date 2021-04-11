"Талибан"* поддержал проекты Узбекистана в Афганистане

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с главой политического офиса движения "Талибан"* муллой Бародаром Ахундом.Встреча прошла в Катаре. Мулла Бародар отметил, что крупные инфраструктурные проекты Узбекистана не только "поставят на ноги" экономику Афганистана, но и позволят создать все условия для запуска полноценного политического процесса в этой стране. Все это в будущем позволит Афганистану стать "мостом доверия и сотрудничества" между Центральной и Южной Азией.В ходе встречи также обсуждались пути продвижения мирного политического процесса в Афганистане в целях установления в стране устойчивого и долгосрочного мира.Ранее эксперт объяснил, почему так сложно добиться мирного урегулирования в Афганистане. * — запрещенная в России и ряде стран террористическая организация
Представитель талибов выразил искреннюю признательность главе республики за постоянное внимание к проблемам Афганистана.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с главой политического офиса движения "Талибан"* муллой Бародаром Ахундом.
Встреча прошла в Катаре.
"Представитель руководства движения "Талибан" приветствовал инициативы Узбекистана по реализации в Афганистане важных экономических проектов в сферах транспорта и энергетики", — сообщили в МИД республики.
Мулла Бародар отметил, что крупные инфраструктурные проекты Узбекистана не только "поставят на ноги" экономику Афганистана, но и позволят создать все условия для запуска полноценного политического процесса в этой стране.
Все это в будущем позволит Афганистану стать "мостом доверия и сотрудничества" между Центральной и Южной Азией.