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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210411/taliban-podderjal-proekty-uzbekistana-v-afganistane-18262252.html
"Талибан"* поддержал проекты Узбекистана в Афганистане
"Талибан"* поддержал проекты Узбекистана в Афганистане
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с главой политического офиса движения "Талибан"*
2021-04-11T10:23+0500
2021-04-11T10:23+0500
политика
радикальное движение "талибан"
талибан
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с главой политического офиса движения "Талибан"* муллой Бародаром Ахундом.Встреча прошла в Катаре. Мулла Бародар отметил, что крупные инфраструктурные проекты Узбекистана не только "поставят на ноги" экономику Афганистана, но и позволят создать все условия для запуска полноценного политического процесса в этой стране. Все это в будущем позволит Афганистану стать "мостом доверия и сотрудничества" между Центральной и Южной Азией.В ходе встречи также обсуждались пути продвижения мирного политического процесса в Афганистане в целях установления в стране устойчивого и долгосрочного мира.Ранее эксперт объяснил, почему так сложно добиться мирного урегулирования в Афганистане. * — запрещенная в России и ряде стран террористическая организация
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радикальное движение "талибан", талибан, мид узбекистана, абдулазиз камилов

"Талибан"* поддержал проекты Узбекистана в Афганистане

10:23 11.04.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстреча с главой политического представительства Движения "Талибан"* в Катаре
Встреча с главой политического представительства Движения Талибан* в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Представитель талибов выразил искреннюю признательность главе республики за постоянное внимание к проблемам Афганистана.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с главой политического офиса движения "Талибан"* муллой Бародаром Ахундом.
Встреча прошла в Катаре.
"Представитель руководства движения "Талибан" приветствовал инициативы Узбекистана по реализации в Афганистане важных экономических проектов в сферах транспорта и энергетики", — сообщили в МИД республики.
Мулла Бародар отметил, что крупные инфраструктурные проекты Узбекистана не только "поставят на ноги" экономику Афганистана, но и позволят создать все условия для запуска полноценного политического процесса в этой стране.
Все это в будущем позволит Афганистану стать "мостом доверия и сотрудничества" между Центральной и Южной Азией.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) и президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
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В ходе встречи также обсуждались пути продвижения мирного политического процесса в Афганистане в целях установления в стране устойчивого и долгосрочного мира.
"Стороны обсудили актуальные аспекты взаимодействия для продвижения мирного политического процесса в Афганистане путем продолжения инклюзивных межафганских переговоров", — добавили в МИД.
Ранее эксперт объяснил, почему так сложно добиться мирного урегулирования в Афганистане.
* запрещенная в России и ряде стран террористическая организация
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