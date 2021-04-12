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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210412/uzbekistan-vozobnovit-regulyarnoe-aviasoobschenie-s-kuveytom-18292732.html
Узбекистан возобновит регулярное авиасообщение с Кувейтом
Узбекистан возобновит регулярное авиасообщение с Кувейтом
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Национальной авиакомпании Кувейта выдали разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе
2021-04-12T20:35+0500
2021-04-12T20:35+0500
общество
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Национальной авиакомпании Кувейта выдали разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта УзбекистанаНа основании соглашения о воздушном сообщении между правительствами Узбекистана и Кувейта, агентство "Узавиация" 12 апреля 2021 года выдало Jazeera Airways эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Кувейт —Ташкент — Кувейт.Перелеты будут осуществляться на самолетах A320-214 и A320-251N.Несколько дней назад представители национальных авиалиний Узбекистана и Катара встретились в Ташкенте и обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения между странами.
https://uz.sputniknews.ru/20201028/Perelety-mezhdu-Tashkentom-i-Dushanbe-vozobnovyatsya-ne-ranee-1-yanvarya-2021-goda-15277806.html
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авиасообщение

Узбекистан возобновит регулярное авиасообщение с Кувейтом

20:35 12.04.2021
191
© Sputnik / Нина ЗотинаПоследствия африканской песчаной бури на юге России.
Последствия африканской песчаной бури на юге России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Нина Зотина
Jazeera Airways получила эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Кувейт —Ташкент — Кувейт.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Национальной авиакомпании Кувейта выдали разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана
На основании соглашения о воздушном сообщении между правительствами Узбекистана и Кувейта, агентство "Узавиация" 12 апреля 2021 года выдало Jazeera Airways эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Кувейт —Ташкент — Кувейт.
Перелеты будут осуществляться на самолетах A320-214 и A320-251N.
В аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2020
Общество
Перелеты между Ташкентом и Душанбе возобновятся не ранее 1 января 2021 года
28 октября 2020, 17:07
3927
Несколько дней назад представители национальных авиалиний Узбекистана и Катара встретились в Ташкенте и обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения между странами.
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