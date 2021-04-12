Узбекистан возобновит регулярное авиасообщение с Кувейтом

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Национальной авиакомпании Кувейта выдали разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта УзбекистанаНа основании соглашения о воздушном сообщении между правительствами Узбекистана и Кувейта, агентство "Узавиация" 12 апреля 2021 года выдало Jazeera Airways эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Кувейт —Ташкент — Кувейт.Перелеты будут осуществляться на самолетах A320-214 и A320-251N.Несколько дней назад представители национальных авиалиний Узбекистана и Катара встретились в Ташкенте и обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения между странами.
Jazeera Airways получила эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Кувейт —Ташкент — Кувейт.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Национальной авиакомпании Кувейта выдали разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана
На основании соглашения о воздушном сообщении между правительствами Узбекистана и Кувейта, агентство "Узавиация" 12 апреля 2021 года выдало Jazeera Airways эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Кувейт —Ташкент — Кувейт.
Перелеты будут осуществляться на самолетах A320-214 и A320-251N.