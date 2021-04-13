https://uz.sputniknews.ru/20210413/chto-pomojet-uzbekistanu-uvelichit-eksport-na-140--rasskazali-v-tseir-18310998.html

Что поможет Узбекистану увеличить экспорт на 140% — рассказали в ЦЭИР

Что поможет Узбекистану увеличить экспорт на 140% — рассказали в ЦЭИР

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Заместитель директора Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Умид Абидходжаев объяснил, каким образом Узбекистан может

2021-04-13T18:39+0500

2021-04-13T18:39+0500

2021-04-13T18:40+0500

экономика

экспорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Заместитель директора Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Умид Абидходжаев объяснил, каким образом Узбекистан может увеличить экспорт на 140 процентов.Абидходжаев в минувший четверг принял участие в Международном дискуссионном клубе на тему "Центральная Азия: от регионального взаимодействия к совместному устойчивому росту".По словам замдиректора ЦЭИР, две трети мирового производства происходит в рамках глобальных и региональных цепочек добавленной стоимости. Поэтому Узбекистану важно налаживать и укреплять экономические связи с соседями по региону, в том числе по созданию совместных предприятий для экспорта в третьи стран.Как отметил Абидходжаев, в период с 2017 по 2019 год товарооборот Узбекистана со странами ЦА вырос почти в два раза — с 2,7 миллиарда до 5,2 миллиарда долларов.Удвоить объемы двустороннего экспорта и импорта Узбекистану помогут региональные торговые соглашения (РТС), полагает замдиректора ЦЭИР."При прочих равных условиях, участие в РТС приводит к увеличению экспорта Узбекистана в среднем на 140,4 процента <...>. Например, в работе Baier and Bergstrand (2007 год) было задокументировано, что в среднем соглашение о свободной торговле примерно удваивает двустороннюю торговлю двух членов торговых партнеров за десять лет", — говорится в релизе."В то же время введение тарифов в странах—торговых партнерах может значительно сократить экспорт Узбекистана в эти страны", — предупредили в центре.Во взаимной торговле по большинству несырьевых товаров страны ЦА являются не конкурентами, а партнерами, поэтому расширение ими взаимного доступа на внутренние рынки может содействовать наращиванию экспорта готовой продукции."В частности, повышение экспортных возможностей товаропроизводителей может способствовать созданию в ЦА региональных цепочек добавленной стоимости, в том числе промышленных и сельскохозяйственных кластеров, которые могут дать компенсаторный эффект в деле сокращения транзакционных издержек", — говорится в релизе.Вместе с тем, как подчеркнул Абидходжаев, необходимо обратить внимание на цифровую экономику и создание цифровых торговых площадок для Центральной Азии.Также он назвал инвестирование в инфраструктурные проекты стран ЦА важным условием развития в среднесрочной перспективе.

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экспорт, узбекистан