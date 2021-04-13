https://uz.sputniknews.ru/20210413/prezident-anonsiroval-novye-mery-podderjki-molodeji-18315772.html

Президент анонсировал новые меры поддержки молодежи

Президент анонсировал новые меры поддержки молодежи

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поставил перед ответственными лицами задачи по дальнейшему расширению мер поддержки молодежного предпринимательства

2021-04-13T22:10+0500

2021-04-13T22:10+0500

2021-04-13T22:10+0500

политика

трудоустройство молодежи

молодежь

видеоселекторное совещание

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поставил перед ответственными лицами задачи по дальнейшему расширению мер поддержки молодежного предпринимательства и внедрению новых механизмов обеспечения занятости, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.На видеоселекторном совещании, посвященном исполнению задач по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодежи, прошедшем 13 апреля, глава государства анонсировал также ряд льгот как для безработных и начинающих предпринимателей, так и для работодателей.В частности, начиная с 1 мая при найме молодых людей работодателям будет возвращаться социальный налог, уплаченный за этих сотрудников, а трудоустроившие более пяти безработных из “молодежной тетради” получать скидку до 50 процентов при аренде государственного имущества.На аренде смогут сэкономить и сами молодые люди, открывшие собственное дело. Им будет возмещено до 30 процентов годовой суммы арендной платы.Субсидии, бесплатные автошколы и армияТакже, с 1 июня студенты, включенные в “молодежную тетрадь”, смогут рассчитывать на субсидии в размере до 500 тысяч сумов при прохождении практики, а выпускники центров профобучения, нанимаемые на работу впервые, будут освобождены от уплаты подоходного налога на срок до 6 месяцев.Еще один важный момент: расходы молодежи из соответствующей “тетради” и воспитанников детских домов на обучение вождению и прохождение месячной военной службы, будут оплачиваться из бюджета.Также с 1 июня будет налажена компенсация части расходов членов "молодежной тетради" на изучение иностранных языков и общеобразовательных предметов в негосударственных образовательных учреждениях.С 1 июля частным предприятиям будут предоставляться субсидии до одного миллиона сумов на переподготовку вновь нанятых работников.Кроме того, сумма контракта, уплаченная за обучение молодежи в школах профессионального обучения и техникумах, будет освобождена от подоходного налога.Фермерство, медицина и аренда жильяЕще одна важная сфера, способствующая занятости молодежи, - сельское хозяйство. Сегодня от 2 тысяч до 4,5 тысячи молодых людей в 21 районе страны получили земельные наделы под сельское хозяйство.Глава государства подчеркнул важность оказания практической помощи в этом направлении со стороны фермеров и кластеров до того, как молодые земледельцы выполнят агротехнические мероприятия и начнут получать доход.Отмечалось, что в поддержку участников "молодежной тетради" необходимо выделять им субсидии в размере до двух миллионов сумов на закупку семян и саженцев. Министерству финансов поручено создать электронную платформу для прозрачности этого процесса.Другой проблемой является необходимость увеличения числа квалифицированных медицинских работников среднего звена, чтобы обеспечить каждую махаллю и семью качественными медицинскими услугами. Одним только медицинским бригадам требуется не менее семи тысяч работников среднего звена, отметил президент.В связи с этим, в продолжение начатых реформ в здравоохранении, подчеркнута необходимость создания новых рабочих мест для тысяч молодых людей путем введения дополнительно 20 тысяч штатов медицинских работников среднего звена и социальных работников уже в этом году.На том же совещании Мирзиёев завил о готовности страны компенсировать до половины расходов студентов на аренду жилья. На начальном этапе ожидается, что новая система охватит 60 тысяч молодых людей, нуждающихся в социальной защите. Для этого из государственного бюджета будет выделено 100 миллиардов сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210313/vlasti-uzbekistana-pomogut-nuzhdayuscheysya-v-dengakh-molodezhi-17731166.html

https://uz.sputniknews.ru/20210125/Kak-budut-reshatsya-problemy-molodezhi-v-Uzbekistane-15858930.html

https://uz.sputniknews.ru/20200812/Mirziev-rasskazal-o-roli-molodezhi-v-reshenii-problem-chelovechestva-14756434.html

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трудоустройство молодежи, молодежь, видеоселекторное совещание, шавкат мирзиёев, узбекистан