Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210412/moskva-i-tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose--18288899.html
Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе
Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях, заявил посол
2021-04-12T17:45+0500
2021-04-12T17:54+0500
политика
космос
сотрудничество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18289407_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_cf0e76f7c7230386859593ac7942f252.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов. Мальгинов в марте сменил на этом посту Владимира Тюрденева.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии, Олег Мальгинов в понедельник вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову. После этого новый посол РФ принял участие в традиционной церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Ташкенте — сегодня во всем мире отмечается День авиации и космонавтики."Недавно сторонами был утвержден текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сказал Мальгинов в ходе выступления на церемонии.Он выразил надежду, что соглашение может быть подписано в ходе предстоящего в этом году визита в Россию узбекского лидера Шавката Мирзиёева.Мальгинов также сообщил, что стороны продолжают работать над проектом строительства в Джизакской области Узбекистана совместной радиоастрономической обсерватории "Суффа". "Планируется, что она будет оснащена крупнейшим радиотелескопом, позволяющим осуществлять перспективные научные исследования", — добавил посол.В 1995 году правительства двух стран подписали соглашение о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в 250 километрах от Ташкента. Основную часть обсерватории — уникальный радиотелескоп с диаметром зеркала 70 метров планировалось в вести в эксплуатацию в 2009 году. Однако обсерватория так и не была достроена, причиной чего стали проблемы с финансированием.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/shavkat-mirziev-nagradil-vladimira-tyurdeneva-pochetnoy-gramotoy-17816125.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/zabyla-za-chem-shla---jitelnitsa-tashkenta-o-vstreche-s-gagarinym-v-podezde-svoego-doma-18267115.html
https://uz.sputniknews.ru/20210409/data-vizita-mirziyoeva-v-rossiyu-zavisit-ot-situatsii-s-covid-19--press-sekretar-18241082.html
https://uz.sputniknews.ru/20190412/Tyurdenev-nastanet-den-i-na-kosmicheskom-korable-RF-poletit-uzbekistanets-11211125.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18289407_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0a25d8093625e0c8ec3ed6a17cb90986.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
космос, сотрудничество, узбекистан

Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе

17:45 12.04.2021 (обновлено: 17:54 12.04.2021)
235
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный
Пуск РН Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат с космодрома Восточный - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Пресс-служба Роскосмоса
/
Перейти в фотобанк
Документ может быть подписан в ходе предстоящего в этом году визита в РФ президента РУз Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов.
Мальгинов в марте сменил на этом посту Владимира Тюрденева.
Шавкат Мирзиёев принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ Владимира Тюрденева - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Политика
Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева Почетной грамотой
17 марта, 19:44
832
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии, Олег Мальгинов в понедельник вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову.
После этого новый посол РФ принял участие в традиционной церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Ташкенте — сегодня во всем мире отмечается День авиации и космонавтики.
Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Общество
"Забыла, за чем шла" — жительница Ташкента о встрече с Гагариным в подъезде своего дома
08:21
6085
"Недавно сторонами был утвержден текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сказал Мальгинов в ходе выступления на церемонии.
Он выразил надежду, что соглашение может быть подписано в ходе предстоящего в этом году визита в Россию узбекского лидера Шавката Мирзиёева.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
Политика
Дата визита Мирзиёева в Россию зависит от ситуации с COVID-19 — пресс-секретарь
9 апреля, 12:30
1357
Мальгинов также сообщил, что стороны продолжают работать над проектом строительства в Джизакской области Узбекистана совместной радиоастрономической обсерватории "Суффа".
"Планируется, что она будет оснащена крупнейшим радиотелескопом, позволяющим осуществлять перспективные научные исследования", — добавил посол.
В Ташкенте отметили День космонавтики - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2019
Общество
Тюрденев: настанет день, и на космическом корабле РФ полетит узбекистанец
12 апреля 2019, 13:42
700
В 1995 году правительства двух стран подписали соглашение о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в 250 километрах от Ташкента. Основную часть обсерватории — уникальный радиотелескоп с диаметром зеркала 70 метров планировалось в вести в эксплуатацию в 2009 году. Однако обсерватория так и не была достроена, причиной чего стали проблемы с финансированием.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:45Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе
17:17Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте
16:49Более десятка автобусов Ташкента изменили маршруты на период Рамазана — карта
16:48В Ташкенте мошенница обманула мужчину на $9,9 тыс.
16:35В ЦБ обновили правила регулирования обращения банковских карт в Узбекистане
16:23В Казани открыли кружок танцев на шесте для мусульманок
15:51МЧС начало борьбу с саранчой в регионах Узбекистана
15:50В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад
15:48Совфед РФ и Сенат Узбекистана подпишут меморандум о контроле в сфере трудовой миграции
15:18Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности
15:18Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления
14:52Рабочая группа во главе с Мухитдиновым проверяет условия жизни узбекистанцев в РФ
14:51"Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро
14:37Секреты строительства самой неземной станции метро — "Космонавты"
14:17Можно ли привиться от коронавируса в Рамазан? Разъяснение УМУ
13:59Почему нужно снести Дворец бракосочетаний "Навруз"? Минстрой дал ответ
13:53Равшан Ирматов получил новую должность
13:25Найдено тело пропавшей без вести школьницы — ее убила "родственница"
13:18Документальный фильм о поэте Бердахе снимают в Каракалпакии
12:44Минюст: пора покончить с проблемами обеспечения земельных и жилищных прав