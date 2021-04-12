https://uz.sputniknews.ru/20210412/moskva-i-tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose--18288899.html

Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе

Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях, заявил посол

2021-04-12T17:45+0500

2021-04-12T17:45+0500

2021-04-12T17:54+0500

политика

космос

сотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов. Мальгинов в марте сменил на этом посту Владимира Тюрденева.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии, Олег Мальгинов в понедельник вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову. После этого новый посол РФ принял участие в традиционной церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Ташкенте — сегодня во всем мире отмечается День авиации и космонавтики."Недавно сторонами был утвержден текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сказал Мальгинов в ходе выступления на церемонии.Он выразил надежду, что соглашение может быть подписано в ходе предстоящего в этом году визита в Россию узбекского лидера Шавката Мирзиёева.Мальгинов также сообщил, что стороны продолжают работать над проектом строительства в Джизакской области Узбекистана совместной радиоастрономической обсерватории "Суффа". "Планируется, что она будет оснащена крупнейшим радиотелескопом, позволяющим осуществлять перспективные научные исследования", — добавил посол.В 1995 году правительства двух стран подписали соглашение о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в 250 километрах от Ташкента. Основную часть обсерватории — уникальный радиотелескоп с диаметром зеркала 70 метров планировалось в вести в эксплуатацию в 2009 году. Однако обсерватория так и не была достроена, причиной чего стали проблемы с финансированием.

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