https://uz.sputniknews.ru/20210412/moskva-i-tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose--18288899.html
Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе
Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях, заявил посол
2021-04-12T17:45+0500
2021-04-12T17:45+0500
2021-04-12T17:54+0500
политика
космос
сотрудничество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18289407_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_cf0e76f7c7230386859593ac7942f252.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов. Мальгинов в марте сменил на этом посту Владимира Тюрденева.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии, Олег Мальгинов в понедельник вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову. После этого новый посол РФ принял участие в традиционной церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Ташкенте — сегодня во всем мире отмечается День авиации и космонавтики."Недавно сторонами был утвержден текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сказал Мальгинов в ходе выступления на церемонии.Он выразил надежду, что соглашение может быть подписано в ходе предстоящего в этом году визита в Россию узбекского лидера Шавката Мирзиёева.Мальгинов также сообщил, что стороны продолжают работать над проектом строительства в Джизакской области Узбекистана совместной радиоастрономической обсерватории "Суффа". "Планируется, что она будет оснащена крупнейшим радиотелескопом, позволяющим осуществлять перспективные научные исследования", — добавил посол.В 1995 году правительства двух стран подписали соглашение о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в 250 километрах от Ташкента. Основную часть обсерватории — уникальный радиотелескоп с диаметром зеркала 70 метров планировалось в вести в эксплуатацию в 2009 году. Однако обсерватория так и не была достроена, причиной чего стали проблемы с финансированием.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/shavkat-mirziev-nagradil-vladimira-tyurdeneva-pochetnoy-gramotoy-17816125.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/zabyla-za-chem-shla---jitelnitsa-tashkenta-o-vstreche-s-gagarinym-v-podezde-svoego-doma-18267115.html
https://uz.sputniknews.ru/20210409/data-vizita-mirziyoeva-v-rossiyu-zavisit-ot-situatsii-s-covid-19--press-sekretar-18241082.html
https://uz.sputniknews.ru/20190412/Tyurdenev-nastanet-den-i-na-kosmicheskom-korable-RF-poletit-uzbekistanets-11211125.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18289407_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0a25d8093625e0c8ec3ed6a17cb90986.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
космос, сотрудничество, узбекистан
Россия и Узбекистан утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе
17:45 12.04.2021 (обновлено: 17:54 12.04.2021)
Документ может быть подписан в ходе предстоящего в этом году визита в РФ президента РУз Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов.
Мальгинов в марте сменил
на этом посту Владимира Тюрденева.
Как сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии, Олег Мальгинов в понедельник вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову.
После этого новый посол РФ принял участие в традиционной церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Ташкенте — сегодня во всем мире отмечается День авиации и космонавтики.
"Недавно сторонами был утвержден текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сказал Мальгинов в ходе выступления на церемонии.
Он выразил надежду, что соглашение может быть подписано в ходе предстоящего в этом году визита в Россию узбекского лидера Шавката Мирзиёева.
Мальгинов также сообщил, что стороны продолжают работать над проектом строительства в Джизакской области Узбекистана совместной радиоастрономической обсерватории "Суффа".
"Планируется, что она будет оснащена крупнейшим радиотелескопом, позволяющим осуществлять перспективные научные исследования", — добавил посол.
В 1995 году правительства двух стран подписали соглашение о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в 250 километрах от Ташкента. Основную часть обсерватории — уникальный радиотелескоп с диаметром зеркала 70 метров планировалось в вести в эксплуатацию в 2009 году. Однако обсерватория так и не была достроена, причиной чего стали проблемы с финансированием.