https://uz.sputniknews.ru/20210406/raketonosets-3-v-1-kogda-vzletit-rossiyskiy-strateg-novogo-pokoleniya--18170841.html

Ракетоносец "3 в 1": когда взлетит российский "стратег" нового поколения

Ракетоносец "3 в 1": когда взлетит российский "стратег" нового поколения

Министерство обороны РФ утвердило окончательный облик стратегического бомбардировщика-ракетоносца разработки "Туполева". Специалисты отдали приоритет снижению

2021-04-06T11:28+0500

2021-04-06T11:28+0500

2021-04-06T12:02+0500

россия

ракетоносцы

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Министерство обороны РФ утвердило окончательный облик стратегического бомбардировщика-ракетоносца разработки "Туполева". Специалисты отдали приоритет снижению заметности самолета и могущественному ракетному вооружению. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) получит дозвуковую скорость, значительную продолжительность полета, и внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты — большой дальности и гиперзвуковые. "Стратег" нового поколения планируют принять на вооружение до 2027 года, до конца действующей государственной программы вооружений. ПАК ДА заменит "ветеранов" Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, бомбардировщик-ракетоносец создан по аэродинамической схеме "летающее крыло", бортовое оборудование максимально автоматизировано (вплоть до беспилотного режима). Самолет сможет применять широкий спектр ракет "воздух-воздух" и управлять группами беспилотных летательных аппаратов. Продолжается строительство нескольких опытных образцов ПАК ДА на Казанском авиационном заводе.Специальные макеты и полноразмерные элементы новейшего "стратега" успешно прошли серию стендовых испытаний уровня радиолокационной заметности и подтвердили технологическую возможность самолета незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО. Глава "Туполева" Александр Конюхов в 2019 году сообщил, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 гг. Тогда же замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявил, что первый полет состоится в 2025-2026 годах, а начало серийного производства ПАК ДА намечено на 2028-2029 годы. Поскольку сегодня говорят о приеме на вооружение в 2026-м, реализация проекта идет со значительным опережением первоначального графика. Очевидное ускорение является жестким требованием военно-политической обстановки.Технологическая прочность Российская Дальняя авиация успешно освоила применение конвенционных боеприпасов и высокоточного оружия в Сирии. И все же, главная задача стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — повышение эффективности, надежности и запаса прочности ядерной триады. Собственно, для этого восстановлено и производство ракетоносцев Ту-160М2 (практически нового самолета). Вероятный противник никогда не сможет первым ударом уничтожить наземные, морские и воздушные компоненты триады. Что привнесет в систему ядерного сдерживания и тактику боевого применения авиации ПАК ДА? Ранее появилась информация, что конструкция "летающее крыло" позволит значительно нарастить характеристики дальности и грузоподъемности бомбардировщика-ракетоносца. Максимальная продолжительность полета превысит 30 часов, дальность без дозаправки — 15 тысяч. По самым скромным прогнозам, ПАК ДА поднимет около 35 тонн полезной нагрузки. Для сравнения, американский стратег-невидимка B-2 Spirit несет до 27 тонн боевой нагрузки, российский Ту-160 "Белый лебедь" – до 45 тонн. По логике вещей, арсенал нового "стратега" не должен уступать Ту-160.Специально для ПАК ДА разрабатывается новый турбореактивный двигатель. Разработку с 2018 года ведет Объединенная двигателестроительная корпорация. По материалам СМИ, в связи со значительной взлетной массой — более 125 тонн, бомбардировщик получит четыре двигателя. Испытания вскоре пройдут на стенде и на базе летающей лаборатории Ил-76.Конструктивно ПАК ДА принципиально отличается от существующих дальних бомбардировщиков. Используются современные и перспективные материалы, новейшие технологии. Особое внимание малозаметности: радиопоглощающее покрытие, элементы конструкции, геометрическая форма планера, внутренние отсеки для вооружения. Машина получит новейшую авионику с открытой архитектурой, которая обеспечит высокие характеристики, а в перспективе упростит модернизацию. В бортовой комплекс войдут системы: управления ракетным оружием, спутниковой навигации ГЛОНАСС, автоматического огибания рельефа местности, многоканальный связи, а также РЛС бомбометания и оптико-электронный бомбардировочный прицел. Вероятна интеграция многих систем в единый комплекс автоматического обзора всего окружающего пространства. "Интеллект" ПАК ДА обнаружит и классифицирует любые РЛС противника, тепловые цели, и обеспечит эффективное применение активных средств РЭБ, пассивных ИК-ловушек.От начала научно-исследовательских работ до запуска строительства опытного ПАК ДА прошло чуть более 10 лет — нормальный срок для сложного проекта. Строительство займет около двух лет, после чего начнутся наземные и летные испытания. Если проект не столкнется с непредвиденными трудностями, серийное производство начнется строго по плану — в 2027 году. Вероятно, слишком торопиться не следует, ПАК ДА создается с прицелом на несколько десятилетий вперед. Главное — качество. Немецкий еженедельник Stern прогнозирует: "Новые бомбардировщики будут производиться небольшими партиями и постепенно. Так можно будет постепенно дорабатывать новую модель. Именно так Кремль действует в отношении боевого танка Т-14 "Армата". Тогда ему удастся избежать проблем, которые возникли у США с самолетом-невидимкой F-35, потому что они построили сразу большую партию, хотя у новой модели обнаружилась масса недоработок".Космический перехватчикНовому "стратегу" обеспечено широкое поле деятельности. ПАК ДА сможет длительное время находиться в режиме боевого патрулирования в одном регионе и применять вооружение в другом — на удалении в десятки тысяч километров (с дозаправкой). Некоторые эксперты считают важным способность наносить удары из районов за пределами ПВО противника — над Северным Ледовитым, Тихим и Атлантическим океанами. Тактика боевого применения ПАК ДА зависит от степени заметности на радарах вероятного противника и дальности ракетного вооружения. Если иметь ввиду существующие стандарты крылатых ракет (дальность Х-101/102 воздушного базирования — до 5500 км), а также гиперзвуковые особенности перспективных ракет, технология "стелс" определяющей роли не играет. Сегодня только РФ и США имеют особый род военно-воздушных сил — стратегическую авиацию (Китай — на подходе). Американская компания Northrop Grumman с 2017 года создает аналогичный ПАК ДА самолет — Б-21 "Рейдер". Пентагон рассчитывает, что машина покинет ангар для наземных испытаний в конце 2021-го. Первый полет должен состояться в 2022 году. Стоимость одного самолета составит около 600 миллионов долларов.По прогнозам Министерства обороны США, китайское "летающее крыло" Н-20 полезной грузоподъемностью до 10 тонн и дальностью до 8 500 км пройдет наземные испытания в 2021 году. Компания-производитель Aviation Industry Corporation недавно сообщила, что испытания начнутся "скоро". Ожесточенная борьба "стратегов" дальней авиации продолжается в конструкторских бюро, на земле и в небе. В этом концептуально-технологическом соревновании возможно расширение номенклатуры боеприпасов новейшего российского бомбардировщика-ракетоносца за счет средств самообороны — ракет "воздух-воздух". Не исключается установка на борту ПАК ДА электромагнитного, лазерного и иного вооружения на новых принципах. Важным отличием перспективного российского "стратега" от зарубежных аналогов считается способность выполнять функции космического перехватчика — гиперзвуковые ракеты могут поражать объекты противника на суше, на море и в ближнем космосе (военные спутники, боеголовки стратегических ракет). Вся боевая мощь новейшего бомбардировщика-ракетоносца будет доверена экипажу из четырех человек, как и на Ту-160.

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https://uz.sputniknews.ru/20210310/vozrozhdenie-an-124-ruslan-rossii-eto-po-plechu-a-ukraina-mozhet-lish-mechtat-17485554.html

https://uz.sputniknews.ru/20210214/V-chem-otlichiya-rossiyskogo-Okhotnika-ot-bespilotnikov-SShA-Turtsii-i-Izrailya-15995393.html

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ракетоносцы