https://uz.sputniknews.ru/20210414/moskva-gotova-postepenno-snimat-ogranicheniya-dlya-stroiteley-migrantov-18328313.html

Москва намерена поэтапно снимать ограничения для строителей-мигрантов

Москва намерена поэтапно снимать ограничения для строителей-мигрантов

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Москва будет постепенно снимать ограничения на въезд трудовых мигрантов. Об этом заявил заммэра Москвы по экономической политике и

2021-04-14T15:58+0500

2021-04-14T15:58+0500

2021-04-14T16:45+0500

миграция

трудовые мигранты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Москва будет постепенно снимать ограничения на въезд трудовых мигрантов. Об этом заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, передает РИА Новости.Ефимов уточнил, что московский миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.Теперь большая часть документов, необходимых для получения патента, оформляется в Узбекистане через этот филиал. Основное направление ММЦ — предоставление услуг для оформления патента узбекистанцам, желающим работать в Москве и прилегающих районах. В числе услуг также оценка профессиональной квалификации, организация собеседований с работодателем, предоставление информации об имеющихся вакансиях и другое.

https://uz.sputniknews.ru/20210412/sovfed-rf-i-senat-uzbekistana-podpishut-memorandum-o-kontrole-v-sfere-trudovoy-migratsii-18285480.html

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трудовые мигранты, узбекистан