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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210414/moskva-gotova-postepenno-snimat-ogranicheniya-dlya-stroiteley-migrantov-18328313.html
Москва намерена поэтапно снимать ограничения для строителей-мигрантов
Москва намерена поэтапно снимать ограничения для строителей-мигрантов
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Москва будет постепенно снимать ограничения на въезд трудовых мигрантов. Об этом заявил заммэра Москвы по экономической политике и
2021-04-14T15:58+0500
2021-04-14T16:45+0500
миграция
трудовые мигранты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Москва будет постепенно снимать ограничения на въезд трудовых мигрантов. Об этом заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, передает РИА Новости.Ефимов уточнил, что московский миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.Теперь большая часть документов, необходимых для получения патента, оформляется в Узбекистане через этот филиал. Основное направление ММЦ — предоставление услуг для оформления патента узбекистанцам, желающим работать в Москве и прилегающих районах. В числе услуг также оценка профессиональной квалификации, организация собеседований с работодателем, предоставление информации об имеющихся вакансиях и другое.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/sovfed-rf-i-senat-uzbekistana-podpishut-memorandum-o-kontrole-v-sfere-trudovoy-migratsii-18285480.html
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трудовые мигранты, узбекистан

Москва намерена поэтапно снимать ограничения для строителей-мигрантов

15:58 14.04.2021 (обновлено: 16:45 14.04.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Заммэра назвал главным ограничительным фактором эпидемическую обстановку. По мере ее стабилизации мигранты смогут быстрее получать разрешение на въезд в РФ.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Москва будет постепенно снимать ограничения на въезд трудовых мигрантов. Об этом заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, передает РИА Новости.

Мы, безусловно, считаем, что необходимо постепенно снимать ограничения для въезда трудовых мигрантов. Но первоочередное здесь, безусловно, эпидемиологическая ситуация.

Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы
Ефимов уточнил, что московский миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.
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Теперь большая часть документов, необходимых для получения патента, оформляется в Узбекистане через этот филиал. Основное направление ММЦ — предоставление услуг для оформления патента узбекистанцам, желающим работать в Москве и прилегающих районах. В числе услуг также оценка профессиональной квалификации, организация собеседований с работодателем, предоставление информации об имеющихся вакансиях и другое.
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