https://uz.sputniknews.ru/20210414/naznacheno-rukovodstvo-nedavno-sozdannogo-agentstva-mediko-sotsialnyx-uslug-18325554.html

Назначено руководство недавно созданного Агентства медико-социальных услуг

Назначено руководство недавно созданного Агентства медико-социальных услуг

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана назначило руководителей недавно созданного Агентства по развитию медико-социальных услуг, сообщает

2021-04-14T14:30+0500

2021-04-14T14:30+0500

2021-04-14T14:36+0500

общество

здравоохранение

минюст узбекистана

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назначения

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана назначило руководителей недавно созданного Агентства по развитию медико-социальных услуг, сообщает Министерство юстиции.Постановлением от 13 апреля за №205 директором агентства назначен Алишер Казакович Инаков. Его первым заместителем стал Баходир Каримович Каримов.Должность заместителя директора агентства по финансово-экономическим и строительным вопросам займет Гайрат Хабибуллаевич Исраилов.Деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, подотчетное Кабмину, в марте поручил организовать президент Узбекистана.Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.В систему агентства передаются дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения, Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми, внебюджетный Фонд поддержки домов-интернатов "Мурувват" и "Саховат", Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Министерстве здравоохранения.

https://uz.sputniknews.ru/20201005/Minzdrav-zaymetsya-privlecheniem-investitsiy-i-vnedreniem-tekhnologiy-v-meditsinu-15118490.html

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здравоохранение, минюст узбекистана, медицина, назначения, узбекистан