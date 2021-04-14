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https://uz.sputniknews.ru/20210414/naznacheno-rukovodstvo-nedavno-sozdannogo-agentstva-mediko-sotsialnyx-uslug-18325554.html
Назначено руководство недавно созданного Агентства медико-социальных услуг
Назначено руководство недавно созданного Агентства медико-социальных услуг
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана назначило руководителей недавно созданного Агентства по развитию медико-социальных услуг, сообщает
2021-04-14T14:30+0500
2021-04-14T14:36+0500
общество
здравоохранение
минюст узбекистана
медицина
назначения
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана назначило руководителей недавно созданного Агентства по развитию медико-социальных услуг, сообщает Министерство юстиции.Постановлением от 13 апреля за №205 директором агентства назначен Алишер Казакович Инаков. Его первым заместителем стал Баходир Каримович Каримов.Должность заместителя директора агентства по финансово-экономическим и строительным вопросам займет Гайрат Хабибуллаевич Исраилов.Деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, подотчетное Кабмину, в марте поручил организовать президент Узбекистана.Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.В систему агентства передаются дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения, Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми, внебюджетный Фонд поддержки домов-интернатов "Мурувват" и "Саховат", Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Министерстве здравоохранения.
https://uz.sputniknews.ru/20201005/Minzdrav-zaymetsya-privlecheniem-investitsiy-i-vnedreniem-tekhnologiy-v-meditsinu-15118490.html
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здравоохранение, минюст узбекистана, медицина, назначения, узбекистан

Назначено руководство недавно созданного Агентства медико-социальных услуг

14:30 14.04.2021 (обновлено: 14:36 14.04.2021)
1212
© Sputnik / Дмитрий АстаховМужчина закрывает портфель
Мужчина закрывает портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Названы имена директора агентства и его двух заместителей. Они возглавят работу по оказанию медико-социальных услуг престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана назначило руководителей недавно созданного Агентства по развитию медико-социальных услуг, сообщает Министерство юстиции.
Постановлением от 13 апреля за №205 директором агентства назначен Алишер Казакович Инаков. Его первым заместителем стал Баходир Каримович Каримов.
Должность заместителя директора агентства по финансово-экономическим и строительным вопросам займет Гайрат Хабибуллаевич Исраилов.
Деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, подотчетное Кабмину, в марте поручил организовать президент Узбекистана.
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Общество
Минздрав займется привлечением инвестиций и внедрением технологий в медицину
5 октября 2020, 16:50
184
Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.
В систему агентства передаются дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения, Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми, внебюджетный Фонд поддержки домов-интернатов "Мурувват" и "Саховат", Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Министерстве здравоохранения.
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