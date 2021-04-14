https://uz.sputniknews.ru/20210414/radioaktivnye-vody-fukusimy-zarajayut-mirovuyu-politiku-18318827.html

Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику

Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику

Пекин назвал данное решение безответственным, а Сеул — неприемлемым.

2021-04-14T10:52+0500

2021-04-14T10:52+0500

2021-04-14T10:53+0500

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Пекин назвал данное решение безответственным, а Сеул — неприемлемым.Пока используемая для охлаждения ядерных реакторов вода хранится в специальных резервуарах на территории аварийной станции. На данный момент ее накопилось около 1,25 миллиона тонн. При имеющихся темпах хранилища будут заполнены к концу следующего года.Очевидно, что именно последним обстоятельством обусловлено решение произвести сброс в 2023 году.Собираемая жидкость очищена от значительной части радиоактивных элементов, таких как стронций, дейтерий и другие. Но в ней остается тритий.Власти страны заверяют, что будут контролировать безопасность процедуры. Жидкость будет разбавляться водой до безопасных концентраций вредных веществ и соответствия международным стандартам.В отличие от китайцев и корейцев, Соединенные Штаты с пониманием отнеслись к планам Японии. Госдепартамент назвал принятое решение взвешенным, прозрачным и соответствующим общепринятым стандартам ядерной безопасности. Аналогичную позицию заняло и МАГАТЭ.Ситуация вокруг японской АЭС интересна, скорее, тем, что там накладываются друг на друга сразу множество политических обстоятельств самого разного уровня и происхождения.Например, дружно негативная реакция Пекина и Сеула на грядущий сброс явно связана с очень сложными — причем исторически — отношениями обеих столиц с Токио. И тут не играет роли, что Южная Корея, как и Япония, является ключевым союзником Соединенных Штатов в регионе, а Китай противостоит всем троим на политическом и даже военно-политическом поле.При этом нет сомнений, что, если аналогичную операцию была бы вынуждена произвести Россия (или тот же Китай), вой о планируемом русскими убийстве экологии планеты стоял бы на весь мир. Однако принадлежность Японии к западному блоку снимает для нее эту проблему на глобальном уровне — а недовольством соседей можно и пренебречь.Разумеется, свою роль играет и одобрение МАГАТЭ, чья поддержка, безусловно, усиливает позицию японских властей.Беда в том, что быстро идущая деградация самых влиятельных международных организаций косвенно бьет и по репутации атомного агентства.В результате данные процессы бьют и по доверию к МАГАТЭ, хотя за организацией и не числится подобных дискредитирующих историй, — просто потому, что на глазах рушится авторитет всей системы международных организаций, которые обеспечивали стабильность мира в последние десятилетия.Но даже если довериться мнению профессионалов, настаивающих на безопасности для здоровья людей и окружающей среды будущей операции по сбросу воды с "Фукусимы", остается еще один ключевой фактор: человеческий. И, весьма вероятно, именно он вызывает особую тревогу в Китае и Южной Корее.Полтора года назад японский суд оправдал обвиненных в халатности трех высокопоставленных сотрудников энергетической компании TEPCO, которая является оператором АЭС. Решение суда, что председатель совета директоров и пара бывших вице-президентов не могли предвидеть столь разрушительного цунами и предотвратить аварию, было ожидаемым, поскольку к тому моменту ответственность за произошедшее уже фактически была возложена на природный катаклизм.Вскрывшиеся тогда факты поражают воображение проявленным японскими атомщиками и властями уровнем непрофессионализма, халатности и очковтирательства — причем не только до катастрофы, но и в ходе ликвидации ее последствий. Например, японские журналисты выяснили, что уже после аварии сотрудники АЭС принуждались руководством скрывать данные об истинном уровне радиации с помощью покрытия персональных дозиметров защитным свинцовым экраном.Эксперты отмечали, что подобному положению дел способствовали особенности национального менталитета, в частности чинопочитание (и, как следствие, недопустимость возражения начальству) плюс запредельная значимость в японской культуре сохранения лица любой ценой. Вероятно, это еще одна причина, заставляющая Китай и Южную Корею скептически относиться к гарантиям безопасности японских властей и их заверениям, что все будет происходить под контролем МАГАТЭ и в соответствии с самыми жесткими международными стандартами.Все это можно было сказать про АЭС "Фукусима-1" и до катастрофы.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210312/godovschina-avarii-na-aes-fukusima-1-kak-zhivet-yaponiya-spustya-10-let--video-17723130.html

https://uz.sputniknews.ru/20210128/Umeret-za-paru-chasov-v-Yaponii-nashli-zonu-s-kolossalnym-urovnem-radiatsii-15885601.html

https://uz.sputniknews.ru/20201028/Na-Chernobylskoy-AES-poyavilsya-robot-pes-kotoryy-vynyukhivaet-radiatsiyu--video-15279485.html

https://uz.sputniknews.ru/20210215/16005416.html

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китай

япония

южная корея

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аэс, пекин, радиация, китай, япония, южная корея