https://uz.sputniknews.ru/20210414/ukraina-pytaetsya-postavit-rossiyu-na-koleni-novymi-sanktsiyami-18319161.html

Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями

Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями

Предыдущий ход в торговой санкционной войне (а речь идет именно о торговых санкциях по отношению к отдельным товарам, хотя обе страны применяют еще и

2021-04-14T11:30+0500

2021-04-14T11:30+0500

2021-04-14T11:53+0500

товары

торговля

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санкции

экономика

украина

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Предыдущий ход в торговой санкционной войне (а речь идет именно о торговых санкциях по отношению к отдельным товарам, хотя обе страны применяют еще и персональные санкции по отношению к физическим и юридическим лицам) сделало российское правительство, запретив 6 февраля поставки с Украины рам боковых литых тележек и осей грузовых вагонов. Кстати, хотя эти санкции были не персональными, но "прилетело" персонально зятю Кучмы Виктору Пинчуку — одному из главных проводников интересов Сороса и Ко на Украине.Спустя почти два месяца Украина запретила ввоз российской пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги, включая туалетную, картона, а также ряда изделий из них, проволоки из легированных сталей, буровых инструментов и так далее.Анекдотичность ситуации в том, что первыми от новых украинских санкций взвыли… украинские производители, в частности, обоев, тетрадей, полиграфических изделий и бумажной упаковки, лишающиеся сырья.Однако следует понимать, что в украинских реалиях санкции (и торговые, и персональные) — это в первую очередь бизнес для принимающих решения коррумпированных чиновников и только во вторую — экономика и политика. Украина первые санкции против России стала вводить еще весной-летом 2014 года, мотивируя их оккупацией Крыма — началось все с прекращения военно-технического сотрудничества. В сентябре 2014 года на Украине был принят закон "О санкциях", предусматривающий более 20 видов мер. К торговым ограничениям в нынешнем формате стороны пришли в конце 2015 года. Тогда Россия в связи с вступлением экономической части соглашения об ассоциации Украины и ЕС распространила на украинские товары продовольственное эмбарго, применявшееся до того против стран ЕС. Украина в ответ утвердила перечень запрещенных к ввозу на Украину российских товаров.После этого Украина 13 раз вносила изменения в санкционное правительственное постановление — дважды просто продлевая его действие на новый срок, а 11 раз расширяя и изменяя перечень товаров, попавших под эмбарго. В ответ Россия в конце 2018 года утвердила торговые санкции к ряду товаров, происходящих или ввозимых с Украины, ограничила их транзит через свою территорию, а также ввела некоторые ограничительные меры на экспорт. Постановление с тех пор менялось семь раз.Все это привело к тому, что с 2013 по 2020 год реальный товарооборот между странами (по данным украинского комитета статистики, скорректированным на поставки "европейского" газа Украине) сократился с 38,3 до 7,3 миллиарда долларов. Новые ограничения были инициированы украинской стороной даже не в качестве ответа на февральские шаги Москвы, а как отклик на "просьбы трудящихся". Поговаривают, что за каждую санкционную позицию заинтересованным бизнесменам пришлось занести в министерство экономики кругленькую сумму. Но при этом никто не заморачивался подробным изучением попавшей под эмбарго номенклатуры. Что привело к анекдоту уже на этапе обнародования документа: поначалу постановление было датировано 29 марта и даже появилось на официальном сайте правительства. Но тогда оно включало запрет на ввоз российской газетной бумаги.Видимо, в официальном правительственном печатном органе спешно объяснили чиновникам, на чьей бумаге печатается сам этот печатный орган. И, о чудо — старая версия постановления от 29 марта с правительственного сайта исчезла, теперь по ссылке на него — пустая страничка. Зато 1 апреля на сайте появилось постановление с тем же номером, но уже без упоминания газетной бумаги.Впрочем, как уже было сказано выше, и в обновленной редакции оно крепко ударило по украинским производителям, большую часть сырья для своего производства завозившим из России (для лучшего понимания ситуации: Украина вообще не производит целлюлозу). Впрочем, примечательно выглядят и другие попавшие под санкции позиции.Например, моющие и поверхностно-активные средства российского производства занимают на украинском рынке существенную часть, выигрывая у местных производителей, которые сегодня даже в самых благоприятных условиях не смогут "закрыть" весь рынок и по цене, и по номенклатуре, и чаще всего по качеству. Тема пролоббирована украинскими производителями, но в конечном счете они планируют отбить вложения за счет своих потребителей, которым придется платить больше.Попадание в санкционный список пшеницы и подсолнечного масла наглядно демонстрирует, что на Украине, которую ее власти отчего-то назвали аграрной супердержавой, цены на эти два товара выше, чем в России, что было абсолютно немыслимым еще несколько лет назад. И если ввоз российской пшеницы на Украину все же маловероятен — в том числе ввиду ограничительных мер российского правительства, то подсолнечное масло, которое в украинской рознице сегодня процентов на 35% дороже, чем в российской, в теории могло бы и поехать в сторону Киева… Чего, конечно, не могли допустить местные производители, которые имеют серьезные позиции во власти, включая не один десяток прикормленных депутатов Рады.Мол, если бы правительство нужные им товары из санкционного перечня убрало, а вместо них внесло туда товары, составляющие конкуренцию продукции украинского производства, тогда это было бы мудрое, справедливое и полезное решение…Возможно, в итоге они даже добьются исключения из санкционного перечня каких-то интересующих их товаров — хотя вряд ли бесплатно. Но дело-то в том, что пока украинский бизнес будет занимать такую, мягко говоря двойственную и псевдопатриотическую позицию, местные чиновники продолжат его "обилечивать", вводя санкции под теми же псевдопатриотическими лозунгами — в том числе невзирая на негативный эффект от них для экономики. И это еще без учета негативного эффекта от возможных ответных санкций российского правительства, которые вообще никто не просчитывает.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210411/naskolko-veroyatno-chto-mejdu-rf-i-ukrainoy-vspyxnet-voyna--otvetil-pushkov-18265442.html

https://uz.sputniknews.ru/20210406/s-nami-ssha-ukraina-snova-poverila-chto-amerikantsy-budut-voevat-za-nee-18185434.html

https://uz.sputniknews.ru/20210405/ukrainskoe-ekonomicheskoe-chudo-kotoroe-popadet-v-uchebniki-18148802.html

https://uz.sputniknews.ru/20210328/promyshlennost-ukrainy-vybiraet-ekologichnuyu-smert-17994900.html

https://uz.sputniknews.ru/20210318/zelenskiy-poshel-po-stopam-yanukovicha-no-esche-ne-podozrevaet-ob-etom-17821221.html

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товары, торговля, санкции, экономика, украина