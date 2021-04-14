https://uz.sputniknews.ru/20210414/zamglavy-mid-rf-obsudil-v-tashkente-podgotovku-k-meropriyatiyam-na-vysshem-i-vysokom-urovnyax-18323219.html

Замглавы МИД РФ обсудил в Ташкенте подготовку к мероприятиям на высшем и высоком уровнях

Замглавы МИД РФ обсудил в Ташкенте подготовку к мероприятиям на высшем и высоком уровнях

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил в Ташкенте подготовку к двусторонним мероприятиям на высшем и

2021-04-14T14:01+0500

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политика

андрей руденко

мид россии

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил в Ташкенте подготовку к двусторонним мероприятиям на высшем и высоком уровнях, сообщает пресс-служба МИД РФ.Руденко 13 апреля провел консультации с первым замминистра иностранных дел Узбекистана Фарходом Арзиевым. Также состоялась краткая встреча с главой внешнеполитического ведомства республики Абдулазизом Камиловым.Стороны обговорили вопросы региональной безопасности, сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН, ОБСЕ, а кроме того — перспективы интеграционных процессов в ЕАЭС, к которому Узбекистан в декабре 2020 года присоединился в качестве наблюдателя.Напомним, в 2021 году ожидается визит в Россию узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Он должен был состояться в 2020-м, однако был перенесен в связи с пандемией коронавируса. Дата еще не озвучена — она зависит от эпидемиологической ситуации с COVID-19.

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андрей руденко, мид россии