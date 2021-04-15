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https://uz.sputniknews.ru/20210415/otkladyvay-popkorn-v-uzbekistane-predlojili-zapretit-serialy-dlya-soxraneniya-semey-18343606.html
Откладывай попкорн: в Узбекистане предложили запретить сериалы для сохранения семей
Откладывай попкорн: в Узбекистане предложили запретить сериалы для сохранения семей
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Имамы мечетей Юнусабадского района Ташкента предложили прекратить транслировать по телевидению сериалы и фильмы, морально
2021-04-15T12:15+0500
2021-04-15T12:19+0500
общество
загс
развод
хокимият
имам
ислам
шавкат мирзиёев
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Имамы мечетей Юнусабадского района Ташкента предложили прекратить транслировать по телевидению сериалы и фильмы, морально несовместимые с местным менталитетом, сообщают в пресс-службе хокимията Юнусабадского района.Свои доводы они привели во время встречи с хокимом района Джахонгиром Ибрагимовым, посвященной предотвращению разводов в семьях.Участники мероприятия выразили также готовность проводить с брачующимися трехмесячное обучение и предложили ввести в школьную программу изучение семейной концепции в виде отдельного предмета.По данным Госкомстата, наибольшее количество разводов в 2020-м пришлось как раз на жителей столицы: за год здесь официально разорвали свои отношения 3 899 пар.Всего же ЗАГСами страны в 2020-м зарегистрировано 28 233 развода. Статисты обращают внимание на значительное увеличение этих показателей за последние 10 лет: в 2010 году, например, развелись всего 17 794 пары.В преддверии Международного женского дня к молодежи по этому поводу обратился президент Шавкат Мирзиёев, призвав ответственно относиться к брачным узам.Он признался, что в этом деле полагается на опыт активистов махалли, представителей старшего поколения и на саму молодежь.
https://uz.sputniknews.ru/20201029/Uzbekskiy-telekanal-Milliy-TV-sokratit-translyatsiyu-zarubezhnykh-serialov-15281836.html
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загс, развод, хокимият, имам, ислам, шавкат мирзиёев, ташкент, узбекистан

Откладывай попкорн: в Узбекистане предложили запретить сериалы для сохранения семей

12:15 15.04.2021 (обновлено: 12:19 15.04.2021)
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© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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Столичные священнослужители посоветовали властям прекратить показывать не соответствующее местному менталитету кино и ввести в школе преподавание семейной концепции.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Имамы мечетей Юнусабадского района Ташкента предложили прекратить транслировать по телевидению сериалы и фильмы, морально несовместимые с местным менталитетом, сообщают в пресс-службе хокимията Юнусабадского района.
Свои доводы они привели во время встречи с хокимом района Джахонгиром Ибрагимовым, посвященной предотвращению разводов в семьях.
Участники мероприятия выразили также готовность проводить с брачующимися трехмесячное обучение и предложили ввести в школьную программу изучение семейной концепции в виде отдельного предмета.
Телевизионный пульт - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2020
Культура
Узбекский телеканал Milliy TV сократит трансляцию зарубежных сериалов
29 октября 2020, 11:49
1433
По данным Госкомстата, наибольшее количество разводов в 2020-м пришлось как раз на жителей столицы: за год здесь официально разорвали свои отношения 3 899 пар.
Всего же ЗАГСами страны в 2020-м зарегистрировано 28 233 развода. Статисты обращают внимание на значительное увеличение этих показателей за последние 10 лет: в 2010 году, например, развелись всего 17 794 пары.
В преддверии Международного женского дня к молодежи по этому поводу обратился президент Шавкат Мирзиёев, призвав ответственно относиться к брачным узам.

"Обращаюсь к нашим дорогим юношам и девушкам: отнеситесь к браку, семье, судьбе детей с чувством глубокой ответственности. Не подходите к этому вопросу легкомысленно, не подвергайте опасности свою жизнь или жизнь других людей", — сказал тогда глава государства.

Он признался, что в этом деле полагается на опыт активистов махалли, представителей старшего поколения и на саму молодежь.
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