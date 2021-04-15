https://uz.sputniknews.ru/20210415/otkladyvay-popkorn-v-uzbekistane-predlojili-zapretit-serialy-dlya-soxraneniya-semey-18343606.html

Откладывай попкорн: в Узбекистане предложили запретить сериалы для сохранения семей

Откладывай попкорн: в Узбекистане предложили запретить сериалы для сохранения семей

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Имамы мечетей Юнусабадского района Ташкента предложили прекратить транслировать по телевидению сериалы и фильмы, морально

2021-04-15T12:15+0500

2021-04-15T12:15+0500

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общество

загс

развод

хокимият

имам

ислам

шавкат мирзиёев

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Имамы мечетей Юнусабадского района Ташкента предложили прекратить транслировать по телевидению сериалы и фильмы, морально несовместимые с местным менталитетом, сообщают в пресс-службе хокимията Юнусабадского района.Свои доводы они привели во время встречи с хокимом района Джахонгиром Ибрагимовым, посвященной предотвращению разводов в семьях.Участники мероприятия выразили также готовность проводить с брачующимися трехмесячное обучение и предложили ввести в школьную программу изучение семейной концепции в виде отдельного предмета.По данным Госкомстата, наибольшее количество разводов в 2020-м пришлось как раз на жителей столицы: за год здесь официально разорвали свои отношения 3 899 пар.Всего же ЗАГСами страны в 2020-м зарегистрировано 28 233 развода. Статисты обращают внимание на значительное увеличение этих показателей за последние 10 лет: в 2010 году, например, развелись всего 17 794 пары.В преддверии Международного женского дня к молодежи по этому поводу обратился президент Шавкат Мирзиёев, призвав ответственно относиться к брачным узам.Он признался, что в этом деле полагается на опыт активистов махалли, представителей старшего поколения и на саму молодежь.

https://uz.sputniknews.ru/20201029/Uzbekskiy-telekanal-Milliy-TV-sokratit-translyatsiyu-zarubezhnykh-serialov-15281836.html

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загс, развод, хокимият, имам, ислам, шавкат мирзиёев, ташкент, узбекистан