Откладывай попкорн: в Узбекистане предложили запретить сериалы для сохранения семей

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Имамы мечетей Юнусабадского района Ташкента предложили прекратить транслировать по телевидению сериалы и фильмы, морально несовместимые с местным менталитетом, сообщают в пресс-службе хокимията Юнусабадского района.Свои доводы они привели во время встречи с хокимом района Джахонгиром Ибрагимовым, посвященной предотвращению разводов в семьях.Участники мероприятия выразили также готовность проводить с брачующимися трехмесячное обучение и предложили ввести в школьную программу изучение семейной концепции в виде отдельного предмета.По данным Госкомстата, наибольшее количество разводов в 2020-м пришлось как раз на жителей столицы: за год здесь официально разорвали свои отношения 3 899 пар.Всего же ЗАГСами страны в 2020-м зарегистрировано 28 233 развода. Статисты обращают внимание на значительное увеличение этих показателей за последние 10 лет: в 2010 году, например, развелись всего 17 794 пары.В преддверии Международного женского дня к молодежи по этому поводу обратился президент Шавкат Мирзиёев, призвав ответственно относиться к брачным узам.Он признался, что в этом деле полагается на опыт активистов махалли, представителей старшего поколения и на саму молодежь.
Столичные священнослужители посоветовали властям прекратить показывать не соответствующее местному менталитету кино и ввести в школе преподавание семейной концепции.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Имамы мечетей Юнусабадского района Ташкента предложили прекратить транслировать по телевидению сериалы и фильмы, морально несовместимые с местным менталитетом, сообщают в пресс-службе хокимията Юнусабадского района.
Свои доводы они привели во время встречи с хокимом района Джахонгиром Ибрагимовым, посвященной предотвращению разводов в семьях.
Участники мероприятия выразили также готовность проводить с брачующимися трехмесячное обучение и предложили ввести в школьную программу изучение семейной концепции в виде отдельного предмета.
По данным Госкомстата, наибольшее количество разводов в 2020-м пришлось как раз на жителей столицы: за год здесь официально разорвали свои отношения 3 899 пар.
Всего же ЗАГСами страны в 2020-м зарегистрировано 28 233 развода. Статисты обращают внимание на значительное увеличение этих показателей за последние 10 лет: в 2010 году, например, развелись всего 17 794 пары.
В преддверии Международного женского дня к молодежи по этому поводу обратился президент Шавкат Мирзиёев, призвав ответственно относиться к брачным узам.
"Обращаюсь к нашим дорогим юношам и девушкам: отнеситесь к браку, семье, судьбе детей с чувством глубокой ответственности. Не подходите к этому вопросу легкомысленно, не подвергайте опасности свою жизнь или жизнь других людей", — сказал тогда глава государства.
Он признался, что в этом деле полагается на опыт активистов махалли, представителей старшего поколения и на саму молодежь.