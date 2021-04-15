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РФ сократила продленные ранее сроки действия свидетельств переселенцев
РФ сократила продленные ранее сроки действия свидетельств переселенцев
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия внесла корректировки по срокам действия свидетельств участников Госпрограммы по добровольному переселению в РФ
2021-04-15T20:04+0500
2021-04-15T20:04+0500
общество
соотечественники
посольство россии в узбекистане
переселение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия внесла корректировки по срокам действия свидетельств участников Госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.Как сообщает Посольство Российской Федерации в Узбекистане, изменения касаются участников Госпрограммы, чьи свидетельства закончили свое действие с 15 марта 2020 года или истекают до 15 июня 2021 года. Согласно новому регламенту, воспользоваться ими можно будет лишь до 1 июля 2021 года, то есть в течение 90 суток с даты начала регулярного авиасообщения между Россией и Узбекистаном.О возможных корректировках этих дат в дипломатическом представительстве РФ в Узбекистане предупредили еще 19 марта, когда объявили о возобновлении приема документов по оформлению РВП для участников Госпрограммы по переселению соотечественников.Тогда в Посольстве сообщили, что сроки действия свидетельств, которые заканчивались в период между вышеуказанными датами, автоматически продлевались на один год и два месяца. Однако возобновление с 1 апреля 2021 года регулярного авиасообщения между странами внесло свои поправки.
https://uz.sputniknews.ru/20210305/Naznachen-novyy-posol-Rossiyskoy-Federatsii-v-Uzbekistane-16141651.html
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соотечественники, посольство россии в узбекистане, переселение, узбекистан

РФ сократила продленные ранее сроки действия свидетельств переселенцев

20:04 15.04.2021
66
© SputnikСвидетельство участника Госпрограммы по переселению соотечественников проживающих за рубежом
Свидетельство участника Госпрограммы по переселению соотечественников проживающих за рубежом - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Sputnik
Свидетельства переселенцев, срок действия которых истек или истекает в период с 15 марта 2020-го по 15 июня 2021 года, теперь действительны только до 1 июля 2021 года.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия внесла корректировки по срокам действия свидетельств участников Госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Как сообщает Посольство Российской Федерации в Узбекистане, изменения касаются участников Госпрограммы, чьи свидетельства закончили свое действие с 15 марта 2020 года или истекают до 15 июня 2021 года.
Согласно новому регламенту, воспользоваться ими можно будет лишь до 1 июля 2021 года, то есть в течение 90 суток с даты начала регулярного авиасообщения между Россией и Узбекистаном.
Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2021
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5 марта, 18:22
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О возможных корректировках этих дат в дипломатическом представительстве РФ в Узбекистане предупредили еще 19 марта, когда объявили о возобновлении приема документов по оформлению РВП для участников Госпрограммы по переселению соотечественников.
Тогда в Посольстве сообщили, что сроки действия свидетельств, которые заканчивались в период между вышеуказанными датами, автоматически продлевались на один год и два месяца.
Однако возобновление с 1 апреля 2021 года регулярного авиасообщения между странами внесло свои поправки.
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