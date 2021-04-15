https://uz.sputniknews.ru/20210415/rf-sokratila-prodlennye-ranee-sroki-deystviya-svidetelstv-pereselentsev-18358599.html
РФ сократила продленные ранее сроки действия свидетельств переселенцев
РФ сократила продленные ранее сроки действия свидетельств переселенцев
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия внесла корректировки по срокам действия свидетельств участников Госпрограммы по добровольному переселению в РФ
2021-04-15T20:04+0500
2021-04-15T20:04+0500
2021-04-15T20:04+0500
общество
соотечественники
посольство россии в узбекистане
переселение
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/06/15546608_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a51c2416a5f8d2afcbc8d7053600af52.jpg
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия внесла корректировки по срокам действия свидетельств участников Госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.Как сообщает Посольство Российской Федерации в Узбекистане, изменения касаются участников Госпрограммы, чьи свидетельства закончили свое действие с 15 марта 2020 года или истекают до 15 июня 2021 года. Согласно новому регламенту, воспользоваться ими можно будет лишь до 1 июля 2021 года, то есть в течение 90 суток с даты начала регулярного авиасообщения между Россией и Узбекистаном.О возможных корректировках этих дат в дипломатическом представительстве РФ в Узбекистане предупредили еще 19 марта, когда объявили о возобновлении приема документов по оформлению РВП для участников Госпрограммы по переселению соотечественников.Тогда в Посольстве сообщили, что сроки действия свидетельств, которые заканчивались в период между вышеуказанными датами, автоматически продлевались на один год и два месяца. Однако возобновление с 1 апреля 2021 года регулярного авиасообщения между странами внесло свои поправки.
https://uz.sputniknews.ru/20210305/Naznachen-novyy-posol-Rossiyskoy-Federatsii-v-Uzbekistane-16141651.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/06/15546608_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_d4cf6f3b8c026e3f4812c55ab87e1ea6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
соотечественники, посольство россии в узбекистане, переселение, узбекистан
РФ сократила продленные ранее сроки действия свидетельств переселенцев
Свидетельства переселенцев, срок действия которых истек или истекает в период с 15 марта 2020-го по 15 июня 2021 года, теперь действительны только до 1 июля 2021 года.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия внесла корректировки по срокам действия свидетельств участников Госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Как сообщает
Посольство Российской Федерации в Узбекистане, изменения касаются участников Госпрограммы, чьи свидетельства закончили свое действие с 15 марта 2020 года или истекают до 15 июня 2021 года.
Согласно новому регламенту, воспользоваться ими можно будет лишь до 1 июля 2021 года, то есть в течение 90 суток с даты начала регулярного авиасообщения между Россией и Узбекистаном.
О возможных корректировках этих дат в дипломатическом представительстве РФ в Узбекистане предупредили еще 19 марта, когда объявили
о возобновлении приема документов по оформлению РВП для участников Госпрограммы по переселению соотечественников.
Тогда в Посольстве сообщили, что сроки действия свидетельств, которые заканчивались в период между вышеуказанными датами, автоматически продлевались на один год и два месяца.
Однако возобновление с 1 апреля 2021 года регулярного авиасообщения между странами внесло свои поправки.