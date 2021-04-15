https://uz.sputniknews.ru/20210415/rf-sokratila-prodlennye-ranee-sroki-deystviya-svidetelstv-pereselentsev-18358599.html

РФ сократила продленные ранее сроки действия свидетельств переселенцев

РФ сократила продленные ранее сроки действия свидетельств переселенцев

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия внесла корректировки по срокам действия свидетельств участников Госпрограммы по добровольному переселению в РФ

2021-04-15T20:04+0500

2021-04-15T20:04+0500

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общество

соотечественники

посольство россии в узбекистане

переселение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия внесла корректировки по срокам действия свидетельств участников Госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.Как сообщает Посольство Российской Федерации в Узбекистане, изменения касаются участников Госпрограммы, чьи свидетельства закончили свое действие с 15 марта 2020 года или истекают до 15 июня 2021 года. Согласно новому регламенту, воспользоваться ими можно будет лишь до 1 июля 2021 года, то есть в течение 90 суток с даты начала регулярного авиасообщения между Россией и Узбекистаном.О возможных корректировках этих дат в дипломатическом представительстве РФ в Узбекистане предупредили еще 19 марта, когда объявили о возобновлении приема документов по оформлению РВП для участников Госпрограммы по переселению соотечественников.Тогда в Посольстве сообщили, что сроки действия свидетельств, которые заканчивались в период между вышеуказанными датами, автоматически продлевались на один год и два месяца. Однако возобновление с 1 апреля 2021 года регулярного авиасообщения между странами внесло свои поправки.

https://uz.sputniknews.ru/20210305/Naznachen-novyy-posol-Rossiyskoy-Federatsii-v-Uzbekistane-16141651.html

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соотечественники, посольство россии в узбекистане, переселение, узбекистан