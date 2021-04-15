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Уроки доброты: школьников Ташкента научат ответственно относиться к животным
Уроки доброты: школьников Ташкента научат ответственно относиться к животным
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Приют для бездомных животных в Ташкенте "Хаёт" начал программу "Уроки доброты". Такие часы планируют проводить в школах столицы,
2021-04-15T19:18+0500
2021-04-15T19:18+0500
общество
приют для животных
школа
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Приют для бездомных животных в Ташкенте "Хаёт" начал программу "Уроки доброты". Такие часы планируют проводить в школах столицы, чтобы научить маленьких граждан гуманно и ответственно относиться к братьям нашим меньшим, рассказали в хокимияте Ташкента.Первый урок в рамках этой программы решили провести в международной частной школе Oxbridge International School. Волонтеры приюта рассказали ученикам о том, почему животные нуждаются в заботе так же, как и люди. Шла речь и о том, как нужно помогать четвероногим, если они оказались в беде.В начале месяца в столице прошло судебное заседание по делу о плохом обращении с животными. Мужчине предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора.
https://uz.sputniknews.ru/20200928/V-Tashoblasti-zhiteli-namereny-zasudit-muzhchinu-za-otstrel-sobak-pri-detyakh-15068259.html
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приют для животных, школа

Уроки доброты: школьников Ташкента научат ответственно относиться к животным

19:18 15.04.2021
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CC0 / Unsplash / Jametlene Reskp / Щенки. Иллюстративное фото
Щенки. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
CC0 / Unsplash / Jametlene Reskp /
Волонтеры приюта "Хаёт" будут рассказывать ученикам о том, почему животные нуждаются в заботе так же, как и люди.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Приют для бездомных животных в Ташкенте "Хаёт" начал программу "Уроки доброты". Такие часы планируют проводить в школах столицы, чтобы научить маленьких граждан гуманно и ответственно относиться к братьям нашим меньшим, рассказали в хокимияте Ташкента.
Первый урок в рамках этой программы решили провести в международной частной школе Oxbridge International School. Волонтеры приюта рассказали ученикам о том, почему животные нуждаются в заботе так же, как и люди. Шла речь и о том, как нужно помогать четвероногим, если они оказались в беде.
В начале месяца в столице прошло судебное заседание по делу о плохом обращении с животными. Мужчине предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора.
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