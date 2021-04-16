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Мода XXI века: Adidas создал кроссовки из "грибной кожи"
Мода XXI века: Adidas создал кроссовки из "грибной кожи"
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Мир продолжает идти в ногу с технологиями и трендами: не отстают от тенденций также крупные производители одежды и обуви.
2021-04-16T13:39+0500
2021-04-16T14:02+0500
в мире
природа
обувь
adidas
кожа
экология
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Мир продолжает идти в ногу с технологиями и трендами: не отстают от тенденций также крупные производители одежды и обуви.Ранее бренд Gucci выпустил виртуальные кроссовки, а компания Nike представила сразу две новые пары обуви: одни кроссы можно надеть без рук, а на других шнурки завязываются при помощи часов Apple или голосового помощника SiriСвоей новинкой также недавно удивил бренд Adidas — компания создала кеды из "грибной кожи".Кроссовки сделаны из материала под названием майло (создан на основе мицелия). Его Adidas разработал совместно с биотехнологической компанией Bolt Threads.Грибы выращиваются по технологии вертикального земледелия: весь процесс занимает две недели и дает большую урожайность. Чем так необычен новый материал? Дело в том, что обычно кроссовки изготавливались из пластиковых полимеров, которые не разлагаются. Это вредит экологии."Грибные" кеды между тем безопасны для окружающей среды, поскольку это естественный материал. К тому же, майло может принимать любую форму и цвет. Пока неизвестно, во сколько обойдется такая эконовинка. Ожидается, что на прилавки кроссы поступят уже в этом году.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/dela-bogoxulnye-nike-zasudit-kompaniyu-vypustivshuyu-sataninskie-krossovki-18022900.html
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природа, обувь, adidas, кожа, экология

Мода XXI века: Adidas создал кроссовки из "грибной кожи"

13:39 16.04.2021 (обновлено: 14:02 16.04.2021)
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© Twitter / Engadget Кроссовки Stan Smith Mylo от Adidas
Кроссовки Stan Smith Mylo от Adidas - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© Twitter / Engadget
Первой парой обуви, сделанной из необычного материала, станет классическая модель Stan Smith.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Мир продолжает идти в ногу с технологиями и трендами: не отстают от тенденций также крупные производители одежды и обуви.
Ранее бренд Gucci выпустил виртуальные кроссовки, а компания Nike представила сразу две новые пары обуви: одни кроссы можно надеть без рук, а на других шнурки завязываются при помощи часов Apple или голосового помощника Siri
Своей новинкой также недавно удивил бренд Adidas — компания создала кеды из "грибной кожи".
Кроссовки сделаны из материала под названием майло (создан на основе мицелия). Его Adidas разработал совместно с биотехнологической компанией Bolt Threads.
Грибы выращиваются по технологии вертикального земледелия: весь процесс занимает две недели и дает большую урожайность.
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Чем так необычен новый материал? Дело в том, что обычно кроссовки изготавливались из пластиковых полимеров, которые не разлагаются. Это вредит экологии.
"Грибные" кеды между тем безопасны для окружающей среды, поскольку это естественный материал. К тому же, майло может принимать любую форму и цвет.
Для создания подошвы обуви использовался натуральный каучук.
Пока неизвестно, во сколько обойдется такая эконовинка. Ожидается, что на прилавки кроссы поступят уже в этом году.
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