https://uz.sputniknews.ru/20210416/moda-xxi-veka-adidas-sozdal-krossovki-iz-gribnoy-koji-18366775.html

Мода XXI века: Adidas создал кроссовки из "грибной кожи"

Мода XXI века: Adidas создал кроссовки из "грибной кожи"

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Мир продолжает идти в ногу с технологиями и трендами: не отстают от тенденций также крупные производители одежды и обуви.

2021-04-16T13:39+0500

2021-04-16T13:39+0500

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в мире

природа

обувь

adidas

кожа

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Мир продолжает идти в ногу с технологиями и трендами: не отстают от тенденций также крупные производители одежды и обуви.Ранее бренд Gucci выпустил виртуальные кроссовки, а компания Nike представила сразу две новые пары обуви: одни кроссы можно надеть без рук, а на других шнурки завязываются при помощи часов Apple или голосового помощника SiriСвоей новинкой также недавно удивил бренд Adidas — компания создала кеды из "грибной кожи".Кроссовки сделаны из материала под названием майло (создан на основе мицелия). Его Adidas разработал совместно с биотехнологической компанией Bolt Threads.Грибы выращиваются по технологии вертикального земледелия: весь процесс занимает две недели и дает большую урожайность. Чем так необычен новый материал? Дело в том, что обычно кроссовки изготавливались из пластиковых полимеров, которые не разлагаются. Это вредит экологии."Грибные" кеды между тем безопасны для окружающей среды, поскольку это естественный материал. К тому же, майло может принимать любую форму и цвет. Пока неизвестно, во сколько обойдется такая эконовинка. Ожидается, что на прилавки кроссы поступят уже в этом году.

https://uz.sputniknews.ru/20210330/dela-bogoxulnye-nike-zasudit-kompaniyu-vypustivshuyu-sataninskie-krossovki-18022900.html

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природа, обувь, adidas, кожа, экология