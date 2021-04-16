https://uz.sputniknews.ru/20210416/yubiley-maestro-legendarnomu-farruxu-zakirovu-ispolnilos-75-18378264.html
Фарруху Закирову 75 — как маэстро встречает юбилей
Фарруху Закирову 75 — как маэстро встречает юбилей
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В пятницу поздравление с юбилеем принимает легендарный Фаррух Закиров.
2021-04-16T20:45+0500
2021-04-16T20:45+0500
2021-04-16T21:23+0500
культура
эстрада
фаррух закиров
юбилей
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В пятницу поздравление с юбилеем принимает легендарный Фаррух Закиров.В этот день знаменитому певцу и композитору, основателю группы "Ялла" исполнилось 75 лет. Свой день рождения народный артист Узбекистана встречает в кругу семьи. Связано это, как он объяснил корреспонденту Sputnik, с религиозным постом, который в данное время держат мусульмане в Узбекистане.Звезда узбекской эстрады родился 16 апреля 1946 года в Ташкенте, в семье профессиональных музыкантов. Всего у его родителей появилось на свет шестеро детей - пять мальчиков и дочь. Фаррух стал четвертым ребенком. В 1969 году Закиров окончил факультет хорового дирижирования Ташкентской государственной консерватории и в том же году вместе с младшим братом Равшаном вступил в состав вокально-инструментального ансамбля "ТТХИ", созданный студентами Ташкентского театрально-художественного института. Именно он с 1970 года стал известен как ВИА "Ялла", а спустя шесть лет он стал его художественным руководителем.Вскоре ансамбль получил всенародное признание. А такие его песни как "Учкудук" "Чайхана", "Песня о Шахрисабзе" и многие другие стали настоящими хитами своего времени. В прошлом году легендарная "Ялла" справила свой полувековой юбилей. Ее песни, созданные десятилетия назад, до сих пор поет и стар и млад. Говоря о секрете успеха, Закиров тогда сказал, что он заключается в искренности и открытости при создании очередной композиции.В этом и есть он весь - всеми любимый Фаррух Закиров, гастроли которого до сих пор с нетерпением ждут в самых разных странах мира: в России, Казахстане, Грузии, Америке, Израиле, на Украине...
https://uz.sputniknews.ru/20201118/Kogda-spetsialno-sozdaesh-khit-na-vse-vremena-zhdi-provala--Farrukh-Zakirov-15432004.html
https://uz.sputniknews.ru/20201118/Gruppe-Yalla--50-let-kakie-pesni-ansamblya-poet-uzbekskaya-molodezh--video-15432068.html
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эстрада, фаррух закиров, юбилей, узбекистан
Фарруху Закирову 75 — как маэстро встречает юбилей
20:45 16.04.2021 (обновлено: 21:23 16.04.2021)
Знаменитому певцу и композитору, основателю группы "Ялла", народному артисту Узбекистана Фарруху Закирову исполнилось 75 лет. Несмотря на солидный возраст, у артиста много творческих планов.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В пятницу поздравление с юбилеем принимает легендарный Фаррух Закиров.
В этот день знаменитому певцу и композитору, основателю группы "Ялла" исполнилось 75 лет. Свой день рождения народный артист Узбекистана встречает в кругу семьи. Связано это, как он объяснил корреспонденту Sputnik
, с религиозным постом, который в данное время держат мусульмане в Узбекистане.
"Так как сейчас время уразы, поэтому отмечаем в узком семейном кругу за домашним ужином. Что касается моих планов, то у меня есть постоянная мечта: что-то еще придумать хорошее, сочинить, чтобы продолжать радовать моих поклонников", — признался юбиляр.
Звезда узбекской эстрады родился 16 апреля 1946 года в Ташкенте, в семье профессиональных музыкантов. Всего у его родителей появилось на свет шестеро детей - пять мальчиков и дочь. Фаррух стал четвертым ребенком.
В 1969 году Закиров окончил факультет хорового дирижирования Ташкентской государственной консерватории и в том же году вместе с младшим братом Равшаном вступил в состав вокально-инструментального ансамбля "ТТХИ", созданный студентами Ташкентского театрально-художественного института. Именно он с 1970 года стал известен как ВИА "Ялла", а спустя шесть лет он стал его художественным руководителем.
Вскоре ансамбль получил всенародное признание. А такие его песни как "Учкудук" "Чайхана", "Песня о Шахрисабзе" и многие другие стали настоящими хитами своего времени.
В прошлом году легендарная "Ялла" справила свой полувековой юбилей. Ее песни, созданные десятилетия назад, до сих пор поет и стар и млад.
Говоря о секрете успеха, Закиров тогда сказал, что он заключается в искренности и открытости при создании очередной композиции.
"Все зависит от того, какие эмоции человек испытывает, как он их транслирует через свое творчество. Если он угадал с настроением слушателя, сумел донести то, что чувствует на самом деле сам, то и песня его живет долгие годы. А если начинаешь специально вычислять, как сделать, чтобы получился хит, который нравится всем, это изначально обречено на провал", — сказал тогда артист.
В этом и есть он весь - всеми любимый Фаррух Закиров, гастроли которого до сих пор с нетерпением ждут в самых разных странах мира: в России, Казахстане, Грузии, Америке, Израиле, на Украине...