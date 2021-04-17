https://uz.sputniknews.ru/20210417/ekspert-v-voprosax-legalizatsii-migrantov-u-uzbekistana-i-rf--vzaimnoe-ponimanie-18380484.html
Эксперт: в вопросах легализации мигрантов у Узбекистана и РФ — взаимное понимание
Эксперт: в вопросах легализации мигрантов у Узбекистана и РФ — взаимное понимание
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В ответ на заявление российского МВД о том, что нелегалы из стран СНГ будут депортированы из РФ после 15 июня 2021 года глава
2021-04-17T11:09+0500
2021-04-17T11:09+0500
2021-04-17T11:09+0500
миграция
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В ответ на заявление российского МВД о том, что нелегалы из стран СНГ будут депортированы из РФ после 15 июня 2021 года глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в России Саиднумон Мансуров рассказал РИА Новости о тесном сотрудничестве между Узбекистаном и Россией.По словам представителя Агентства, работа ведется в профилактическом ключе для создания условий по выходу из "тени" нелегальных мигрантов. В этом вопросе между странами наблюдается взаимное понимание.Мансуров отметил, что процесс легализации идет на сугубо добровольных условиях. "Мы работаем в тесном контакте с нашей диаспорой в России, объясняем выгоды легализации. Если человек сам лично не захочет пойти на этот шаг, мы его заставить никак не можем, конечно, его ждут санкции", - сказал представитель агентства. В Узбекистане также проводится большая работа по выводу трудовой миграции в РФ из "тени". По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в РФ.
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, узбекистан
Эксперт: в вопросах легализации мигрантов у Узбекистана и РФ — взаимное понимание
Работа между Узбекистаном и РФ ведется в профилактическом ключе для создания условий по выходу из "тени" нелегальных мигрантов.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
В ответ на заявление
российского МВД о том, что нелегалы из стран СНГ будут депортированы из РФ после 15 июня 2021 года глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в России Саиднумон Мансуров рассказал РИА Новости
о тесном сотрудничестве между Узбекистаном и Россией.
Власти Узбекистана и России тесно работают по этому вопросу, особенно в части легализации наших соотечественников на российском рынке труда, обеспечения их трудоустройства на законных основаниях.
Саиднумон Мансуров
глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в России
По словам представителя Агентства, работа ведется в профилактическом ключе для создания условий по выходу из "тени" нелегальных мигрантов. В этом вопросе между странами наблюдается взаимное понимание.
Мансуров отметил, что процесс легализации идет на сугубо добровольных условиях. "Мы работаем в тесном контакте с нашей диаспорой в России, объясняем выгоды легализации. Если человек сам лично не захочет пойти на этот шаг, мы его заставить никак не можем, конечно, его ждут санкции", - сказал представитель агентства.
В Узбекистане также проводится большая работа по выводу трудовой миграции в РФ из "тени".
Мы тесно общаемся с родственниками тех, кто уехал на заработки, обходим буквально все махалли (местные кварталы – ред.).
Саиднумон Мансуров
глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в России
По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в РФ.