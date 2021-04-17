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Форум научной интеллигенции государств СНГ пройдет в Ташкенте осенью 2021 года
Форум научной интеллигенции государств СНГ пройдет в Ташкенте осенью 2021 года
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. На совместном заседании правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств (МФГС) и Совета по гуманитарному
2021-04-17T18:35+0500
2021-04-17T18:35+0500
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. На совместном заседании правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств (МФГС) и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ озвучили причины, по которым фонду не удалось реализовать запланированные проекты. Основной причиной стала сложная эпидемическая обстановка. Фонду удалось реализовать лишь 21 из 83 запланированных в прошлом году проектов.Рассказали и об одном из центральных мероприятий года – вручение премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов". Лауреатом международной премии "Звезды Содружества" от Узбекистана в 2020 году стал Народный артист Узбекистана, солист и художественный руководитель ансамбля "Ялла", композитор Фаррух Закиров, который накануне отметил свой юбилей. Также стороны рассмотрели предложения по реализации межгосударственных проектов, которые будут осуществляться в следующем году.Серия проектов будет посвящена Году народного творчества и культурного наследия, архитектуры и строительства в СНГ. Было отмечено, что в рамках межгосударственных проектов пройдет XV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Ташкенте осенью 2021 года.Следующее заседание правления МФГС ориентировочно решено провести в июле.
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снг, узбекистан

Форум научной интеллигенции государств СНГ пройдет в Ташкенте осенью 2021 года

18:35 17.04.2021
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© Исполнительный комитет СНГФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
© Исполнительный комитет СНГ
Серия проектов, запланированных к реализации в этом году, будет посвящена Году народного творчества и культурного наследия, архитектуры и строительства в СНГ.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. На совместном заседании правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств (МФГС) и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ озвучили причины, по которым фонду не удалось реализовать запланированные проекты.
Основной причиной стала сложная эпидемическая обстановка. Фонду удалось реализовать лишь 21 из 83 запланированных в прошлом году проектов.
Рассказали и об одном из центральных мероприятий года – вручение премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов". Лауреатом международной премии "Звезды Содружества" от Узбекистана в 2020 году стал Народный артист Узбекистана, солист и художественный руководитель ансамбля "Ялла", композитор Фаррух Закиров, который накануне отметил свой юбилей.
Также стороны рассмотрели предложения по реализации межгосударственных проектов, которые будут осуществляться в следующем году.
Серия проектов будет посвящена Году народного творчества и культурного наследия, архитектуры и строительства в СНГ. Было отмечено, что в рамках межгосударственных проектов пройдет XV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Ташкенте осенью 2021 года.
Следующее заседание правления МФГС ориентировочно решено провести в июле.
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