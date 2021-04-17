https://uz.sputniknews.ru/20210417/forum-nauchnoy-intelligentsii-gosudarstv-sng-proydet-v-tashkente-osenyu-2021-goda-18384832.html

Форум научной интеллигенции государств СНГ пройдет в Ташкенте осенью 2021 года

Форум научной интеллигенции государств СНГ пройдет в Ташкенте осенью 2021 года

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. На совместном заседании правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств (МФГС) и Совета по гуманитарному

2021-04-17T18:35+0500

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. На совместном заседании правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств (МФГС) и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ озвучили причины, по которым фонду не удалось реализовать запланированные проекты. Основной причиной стала сложная эпидемическая обстановка. Фонду удалось реализовать лишь 21 из 83 запланированных в прошлом году проектов.Рассказали и об одном из центральных мероприятий года – вручение премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов". Лауреатом международной премии "Звезды Содружества" от Узбекистана в 2020 году стал Народный артист Узбекистана, солист и художественный руководитель ансамбля "Ялла", композитор Фаррух Закиров, который накануне отметил свой юбилей. Также стороны рассмотрели предложения по реализации межгосударственных проектов, которые будут осуществляться в следующем году.Серия проектов будет посвящена Году народного творчества и культурного наследия, архитектуры и строительства в СНГ. Было отмечено, что в рамках межгосударственных проектов пройдет XV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Ташкенте осенью 2021 года.Следующее заседание правления МФГС ориентировочно решено провести в июле.

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