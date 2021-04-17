Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210417/kakie-etapy-neobxodimo-proyti-uzbekistanu-do-podpisaniya-kontrakta-s-rosatom-18383570.html
Какие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатом"
Какие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатом"
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Россия и Узбекистан продолжают разрабатывать текст контракта по строительству атомной электростанции (АЭС) в республике. Об этом
2021-04-17T16:05+0500
2021-04-17T16:05+0500
экономика
строительство аэс в узбекистане
аэс
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/17/15660704_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2a992e6300273e0a6e2cc4f33055f711.jpg
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Россия и Узбекистан продолжают разрабатывать текст контракта по строительству атомной электростанции (АЭС) в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника генерального директора "Росатома" Александра Мертена.По его словам, подписанию EPC-контракта предшествует много этапов. Агентство "Узатом" разработало документ об оценке воздействия проекта на окружающую среду, также Узбекистан ожидает прибытия миссии МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review).Первоначально миссия INIR должна была посетить Узбекистан в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса визит экспертов МАГАТЭ сначала был перенесен на декабрь прошлого года, а позже – на первую половину 2021 года.В начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.
https://uz.sputniknews.ru/20201221/Stroitelstvo-AES-v-Uzbekistane-na-kakoj-stadii-nahoditsya-kontrakt-15646610.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/17/15660704_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_05b1d385ba9ccb215361c8969ec3796a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
строительство аэс в узбекистане, аэс, узбекистан

Какие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатом"

16:05 17.04.2021
759
© Пресс-служба "Узатом"Узатом
Узатом - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
© Пресс-служба "Узатом"
Узбекистан ожидает прибытия миссии МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review). После этого будет рассматриваться вопрос о подписании EPC-контракта.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Россия и Узбекистан продолжают разрабатывать текст контракта по строительству атомной электростанции (АЭС) в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника генерального директора "Росатома" Александра Мертена.
По его словам, подписанию EPC-контракта предшествует много этапов. Агентство "Узатом" разработало документ об оценке воздействия проекта на окружающую среду, также Узбекистан ожидает прибытия миссии МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review).
Первоначально миссия INIR должна была посетить Узбекистан в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса визит экспертов МАГАТЭ сначала был перенесен на декабрь прошлого года, а позже – на первую половину 2021 года.
Макет АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2020
Россия
Строительство АЭС в Узбекистане: на какой стадии находится контракт
21 декабря 2020, 18:36
5006
В начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.
120000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:33Классы Zamin Education открылись в регионах Узбекистана
16:46Вакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ
16:35Меткость ног, гимнастический "Космос" и девочка-пластилин: цирковая феерия в Ташкенте
16:05Какие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатом"
14:40Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из РФ
13:55В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
13:34Зачем встречаться с Байденом
13:01Разработчики "Спутник V" призвали изучить побочные действия разных вакцин
12:23Узбекистан готовит к выпуску собственную вакцину — Арипов
11:46В Узбекистане снова усиливают карантин
11:09Эксперт: в вопросах легализации мигрантов у Узбекистана и РФ — взаимное понимание
ВчераПандемия, миграция и права человека: Узбекистан приглашает страны СНГ на обсуждение
ВчераШавкат Мирзиёев навестил Героя Узбекистана в больнице
ВчераФарруху Закирову 75 — как маэстро встречает юбилей
ВчераМатвиенко призвала СНГ готовиться к восстановлению миграционных потоков вопреки пандемии
ВчераЖитель Узбекистана ударил ножом соседского мальчишку за сорванный урюк
ВчераАрхеологи нашли древнейший на Ближнем Востоке алфавит
ВчераGoogle готов пометить Курильские острова как часть России
ВчераВ Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением Кубка по дуатлону — карта
ВчераСтраны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД