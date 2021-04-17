https://uz.sputniknews.ru/20210417/kakie-etapy-neobxodimo-proyti-uzbekistanu-do-podpisaniya-kontrakta-s-rosatom-18383570.html
Какие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатом"
Какие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатом"
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Россия и Узбекистан продолжают разрабатывать текст контракта по строительству атомной электростанции (АЭС) в республике. Об этом
2021-04-17T16:05+0500
2021-04-17T16:05+0500
2021-04-17T16:05+0500
экономика
строительство аэс в узбекистане
аэс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Россия и Узбекистан продолжают разрабатывать текст контракта по строительству атомной электростанции (АЭС) в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника генерального директора "Росатома" Александра Мертена.По его словам, подписанию EPC-контракта предшествует много этапов. Агентство "Узатом" разработало документ об оценке воздействия проекта на окружающую среду, также Узбекистан ожидает прибытия миссии МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review).Первоначально миссия INIR должна была посетить Узбекистан в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса визит экспертов МАГАТЭ сначала был перенесен на декабрь прошлого года, а позже – на первую половину 2021 года.В начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.
https://uz.sputniknews.ru/20201221/Stroitelstvo-AES-v-Uzbekistane-na-kakoj-stadii-nahoditsya-kontrakt-15646610.html
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строительство аэс в узбекистане, аэс, узбекистан
Какие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатом"
Узбекистан ожидает прибытия миссии МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review). После этого будет рассматриваться вопрос о подписании EPC-контракта.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
Россия и Узбекистан продолжают разрабатывать текст контракта по строительству атомной электростанции (АЭС) в республике. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление советника генерального директора "Росатома" Александра Мертена.
По его словам, подписанию EPC-контракта предшествует много этапов. Агентство "Узатом" разработало документ об оценке воздействия проекта на окружающую среду, также Узбекистан ожидает прибытия миссии МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review).
Первоначально миссия INIR должна была посетить Узбекистан в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса визит экспертов МАГАТЭ сначала был перенесен
на декабрь прошлого года, а позже – на первую половину 2021 года.
В начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.