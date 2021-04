https://uz.sputniknews.ru/20210417/klassy-zamin-education-otkrylis-v-regionax-uzbekistana-18384332.html

Классы Zamin Education открылись в регионах Узбекистана

Классы Zamin Education открылись в регионах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Классы по информатике в 18 спецшколах Узбекистана для детей с нарушением слуха оснастили современным оборудованием. Запустили также новую образовательную платформу zamineducation.uz и методологию преподавания информационных технологий и робототехники. Такие шаги предприняты в рамках профильного проекта фонда Zamin, сообщили в пресс-службе структуры.Новая образовательная онлайн-платформа предусматривает видеоуроки и обучающие программы, помогает развить навыки программирования и графического дизайна. Пилотная лаборатория "Zamin Education" была запущена фондом совместно со специализированной IT-школой имени Мухаммада аль-Хорезми в октябре 2020 года. За 6 месяцев первая группа учеников лаборатории изучила основы программирования Scratch, HTML, C++ и успешно приняла участие в IT-неделях Digital Generation-2021 и Digital Generation Ladies. Команда разработала прототипы двух социальных проектов для людей с нарушением слуха и 5 игровых приложений.Новые проекты участниковВ ходе презентации были представлены два электронных приложения, разработанные школьницами, прошедшими обучение в IT-лаборатории "Zamin Education". Это проекты Муниры Юнусовой и Дурдоны Айматовой "SOS-button" и Айлуны Малдакуловой и Зилолы Улмасовой "My Hearing". Программа "SOS-button" позволит людям с нарушениями слуха или речи отправлять информацию в экстренных случаях в соответствующие учреждения. "My Hearing" – программа, предназначенная для предупреждения людей с нарушением слуха об опасности жизни и здоровья, а также для привлечения внимания. Ученики школы №106 Бекзод Эгамбердиев и Азаматхужа Машрабов представили Scratch-игры "Космос" и "Логика" собственной разработки.Обучение педагоговТакже за этот период специалисты IT-школы имени Мухаммада аль-Хорезми разработали методологию по основам преподавания IT для детей с нарушением слуха. Учителя по информатике всех 18 спецшкол прошли семинары по повышению квалификации на основе разработанной методологии.Что будет после? После успешного обучения в классах "Zamin Education" ученики старших классов смогут продолжить учебу на следующем уровне, поступив в IT-лабораторию "Zamin Education". Открытие подобных IT-лабораторий "Zamin Education" в регионах станет следующей ступенью в реализации "Программы развития образования для детей с нарушением слуха" фонда Zamin.

