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Бухарский НПЗ возобновил работу
Бухарский НПЗ возобновил работу
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу, сообщила пресс-служба "Узбекнефтегаза".
2021-04-19T11:24+0500
2021-04-19T11:24+0500
экономика
бухарский нефтеперерабатывающий завод
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу, сообщила пресс-служба "Узбекнефтегаза".С 5 по 15 апреля там проводился плановый ремонт. С 16 числа установки НПЗ были поэтапно запущены.За указанный период специалисты отремонтровали технологические установки "Перегонка нефти и газового конденсата под атмосферным давлением" и "Гидроочистка общей нафты".Кроме того, в установке "Гидроочистка общей нафты" катализатор старой модели был заменен на новый, произведенный французской компанией Axens. Напомним, в 2020 году Бухарский НПЗ произвел 843,9 тысячи тонн бензина — это самый высокий показатель за 23-летнюю историю предприятия.Тридцатого марта 2020-го на заводе впервые в истории республики запустили производство дизельного топлива, соответствующего экологическим стандартам "Евро-4" и "Евро-5".
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бухарский нефтеперерабатывающий завод

Бухарский НПЗ возобновил работу

11:24 19.04.2021
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© Пресс-служба Бухарского НПЗБухарский нефтеперерабатывающий завод
Бухарский нефтеперерабатывающий завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© Пресс-служба Бухарского НПЗ
На предприятии был проведен плановый ремонт — это позволит снизить затраты энергоресурсов при переработке углеводородного сырья и обеспечить безопасную эксплуатацию технологических установок.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу, сообщила пресс-служба "Узбекнефтегаза".
С 5 по 15 апреля там проводился плановый ремонт. С 16 числа установки НПЗ были поэтапно запущены.
За указанный период специалисты отремонтровали технологические установки "Перегонка нефти и газового конденсата под атмосферным давлением" и "Гидроочистка общей нафты".
"Гидромеханическая очистка теплообменников и труб в технологической печи, а также катализатор гидроочистки общей нафты были заменены на каталитическую систему, включающую защитный слой", — говорится в публикации.
Кроме того, в установке "Гидроочистка общей нафты" катализатор старой модели был заменен на новый, произведенный французской компанией Axens.
Напомним, в 2020 году Бухарский НПЗ произвел 843,9 тысячи тонн бензина — это самый высокий показатель за 23-летнюю историю предприятия.
Тридцатого марта 2020-го на заводе впервые в истории республики запустили производство дизельного топлива, соответствующего экологическим стандартам "Евро-4" и "Евро-5".
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