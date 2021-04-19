https://uz.sputniknews.ru/20210419/buxarskiy-npz-vozobnovil-rabotu-18395824.html

Бухарский НПЗ возобновил работу

Бухарский НПЗ возобновил работу

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу, сообщила пресс-служба "Узбекнефтегаза".

2021-04-19T11:24+0500

2021-04-19T11:24+0500

2021-04-19T11:24+0500

экономика

бухарский нефтеперерабатывающий завод

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу, сообщила пресс-служба "Узбекнефтегаза".С 5 по 15 апреля там проводился плановый ремонт. С 16 числа установки НПЗ были поэтапно запущены.За указанный период специалисты отремонтровали технологические установки "Перегонка нефти и газового конденсата под атмосферным давлением" и "Гидроочистка общей нафты".Кроме того, в установке "Гидроочистка общей нафты" катализатор старой модели был заменен на новый, произведенный французской компанией Axens. Напомним, в 2020 году Бухарский НПЗ произвел 843,9 тысячи тонн бензина — это самый высокий показатель за 23-летнюю историю предприятия.Тридцатого марта 2020-го на заводе впервые в истории республики запустили производство дизельного топлива, соответствующего экологическим стандартам "Евро-4" и "Евро-5".

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бухарский нефтеперерабатывающий завод