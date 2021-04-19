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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210419/kak-taliby-rukovodyat-vyvodom-amerikanskix-voysk-iz-afganistana--mnenie-eksperta-18398813.html
Как талибы руководят выводом американских войск из Афганистана — мнение эксперта
Как талибы руководят выводом американских войск из Афганистана — мнение эксперта
Террористическая организация "Талибан"* диктует Соединенным Штатам жесткие условия вывода войск из Афганистана и возвращает Вашингтон в реальность
2021-04-19T13:43+0500
2021-04-19T14:51+0500
колумнисты
радикальное движение "талибан"
афганистан
сша
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Террористическая организация "Талибан"* диктует Соединенным Штатам жесткие условия вывода войск из Афганистана и возвращает Вашингтон в реальность многополярного мира. По итогам двадцати лет боевых действий в Исламской Республике (которая по площади меньше штата Техас) и после заключения позорного соглашения с талибами американцам стоило бы осторожнее бряцать оружием и скромнее вести себя в международных делах. Однако история ничему не учит.Белый дом 13 апреля сообщил о выводе американских войск из Афганистана 11 сентября (дата символическая). Талибы в ультимативной форме потребовали вывода войск США до 1 мая (по условиям соглашения в Дохе от 29 февраля 2020 года). "Талибан"* настоятельно призвал "Америку и все оккупирующие страны перестать оправдывать затягивание войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана". Далее по тексту следовали откровенные угрозы "моджахедов Исламского Эмирата". Администрация США отреагировала оперативно, началом вывода войск из Афганистана объявлено 1 мая. Союзники из НАТО в тот же день приняли аналогичное решение о выводе сил миссии "Решительная поддержка. При этом конфликте интересов все постарались "сохранить лицо". Президент США Джо Байден заявил в среду, что присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что войска "выполнили свою задачу" в Афганистане, а также "сделали возможным прогресс в сфере экономики, гражданского общества и политики". Североатлантический совет на уровне министров 14 апреля напомнил, что для уничтожения террористов и укрепления безопасности в Афганистане союзники впервые в истории НАТО применили статью 5 Вашингтонского договора, также пообещал "и впредь поддерживать продолжающийся мирный процесс". Стоило ли Пентагону и союзникам тратить на операции в Исламской Республике сотни миллиардов долларов, терять тысячи солдат, чтобы так бесславно оставлять поле боя и всю несчастную страну вчерашнему противнику – талибам? Вопрос риторический.Первомайская демонстрация силыДиректор ЦРУ Уильям Бернс 14 апреля сообщил, что вывод войск сопряжен со "значительными рисками", и спрогнозировал вероятное восстановление влияния в Афганистане "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ) после свертывания американского военного присутствия. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон убежден, что вывести войска сейчас – это все равно что передать власть "Талибану"*.Между тем талибы намерены возобновить боевые действия, то есть "джихад" против иностранных войск, если США и НАТО не уложатся в изначально обговоренный срок – до 1 мая. Позицию "Талибана"* ранее изложил Забиулла Моджахед: "Байден сказал, что вывод войск к маю осуществить сложно, однако позиция Исламского Эмирата Афганистан заключается в том, что заключенное в Дохе соглашение должно выполняться, потому что его реализация является единственным способом решения проблемы, которая существует между Афганистаном и Соединенными Штатами".С точки зрения логистики, для переброски транспортными самолетами 3–5 тысяч военнослужащих четырнадцати месяцев вполне достаточно. Очевидно, вывод войск США и НАТО тормозят перманентные боевые действия с талибами, критическая недоговороспособность "учеников" в сфере разделения властных полномочий в будущем госаппарате с действующим (проамериканским) правительством Афганистана.Высшему совету по национальному примирению ИРА удалось объединить в единую программу более двух десятков предложений, включая и мирный план президента Ашрафа Гани. Однако "Талибан"* 14 апреля отказался участвовать в переговорах о будущем Афганистана (очередной этап планировался на территории Турции). Вооруженные формирования талибов ждут полного вывода войск и боевой техники США и НАТО, чтобы достичь "первомайской" военной победы над правительственными силами. Кабул держится "в осаде" во многом благодаря ударам по террористам американских военно-воздушных сил. Афганистан в обозримой перспективе может стать "Исламским Эмиратом". По итогам двадцати лет боевых действий в Афганистане (который по площади меньше штата Техас) и после заключения позорного мира с талибами американцам стоило бы осторожнее бряцать оружием и скромнее вести себя в международных делах. Однако история ничему не учит. И вновь виновата Россия. Американское разведывательное сообщество "с низкой или средней степенью уверенности" предполагает, что российские коллеги-разведчики финансово поощряли атаки "Талибана"* против военнослужащих США и коалиции в Афганистане в 2019 году и ранее. Источники данных совершенно не выдерживают критики и недоступны для проверки. Подобные обвинения РФ отвергает, но американские санкции уничтожают пространство для диалога.Перефокусировка усилийРуководитель Пентагона Ллойд Остин считает, что вывод нескольких тысяч американских военнослужащих из Афганистана позволит "перефокусировать усилия", сдерживать или победить "будущих противников" – Китай и Россию, которые стремятся "изменить мировой порядок". Не разобравшись с относительно малочисленными террористическими группировками на базисе плантаций опийного мака, Пентагон ищет противника среди ядерных держав. Лишь потому, что некие их действия "идут вразрез с национальными интересами США". Союзники по НАТО послушно исполняют ту же мантру про "дестабилизирующую деятельность России", территориальную целостность Грузии и Украины. И, возможно, готовятся к новой миссии на Тайване. Как бы то ни было, после американской "перефокусировки" Афганистану и сопредельным странам Центральной Азии придется совершенно самостоятельно решать проблему сосуществования с агрессивным военно-религиозным движением. Идеология "Талибана"* основана на вере в суннитский ислам, и в Афганистане под властью талибов (до 2001 года) женщинам было недоступно образование, виновных в супружеской измене казнили на городских площадях, ворам отрубали руки, а телевидение было запрещено вместе с театром и музыкой. Факты – вещь упрямая. Управление национальной безопасности Афганистана 12 апреля сообщило, что соглашение США и "Талибана"* в Дохе не привело к стабилизации: с 29 февраля 2020 года количество талибских атак в стране возросло на 24%. И если руководитель катарского офиса "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар 12 апреля поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за инициативы по реализации совместных экономических проектов в Афганистане, это еще не гарантирует мирного взаимодействия "на земле". Военно-религиозное движение по составу, взглядам и целям весьма неоднородно. "Талибан"* не меняет своей тактики, не сокращает уровень насилия в стране, не разрывает союзнических или партнерских отношений с "Аль-Каидой". Вероятно, в дальнейшем "талибы будут искать своих врагов там, где смогут их найти, и для этого они будут использовать любые средства и любых союзников".* "Талибан" признан террористической организацией решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года
https://uz.sputniknews.ru/20201009/Uskorennyy-vyvod-voysk--podarok-Talibanu-ot-Trampa-15154866.html
https://uz.sputniknews.ru/20201111/Serenko-amerikancy-mogut-zatyanut-vyvod-svoih-vojsk-iz-Afganistana-15379818.html
https://uz.sputniknews.ru/20200717/Polnyy-vyvod-inostrannykh-voysk-iz-Afganistana-polozhit-konets-voyne--Zakharova-14560697.html
https://uz.sputniknews.ru/20190914/Ashraf-Gani-poblagodaril-Mirzieva-za-pomosch-Afganistanu-12421093.html
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радикальное движение "талибан", афганистан, сша

Как талибы руководят выводом американских войск из Афганистана — мнение эксперта

13:43 19.04.2021 (обновлено: 14:51 19.04.2021)
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© AP Photo / Rahmat GulВоенный вертолет во время выставки вооружения в Кабуле, Афганистан
Военный вертолет во время выставки вооружения в Кабуле, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Радикалисты намерены возобновить боевые действия, то есть "джихад" против иностранных войск, если США и НАТО не уложатся в изначально обговоренный срок – до 1 мая.
Террористическая организация "Талибан"* диктует Соединенным Штатам жесткие условия вывода войск из Афганистана и возвращает Вашингтон в реальность многополярного мира. По итогам двадцати лет боевых действий в Исламской Республике (которая по площади меньше штата Техас) и после заключения позорного соглашения с талибами американцам стоило бы осторожнее бряцать оружием и скромнее вести себя в международных делах. Однако история ничему не учит.
Белый дом 13 апреля сообщил о выводе американских войск из Афганистана 11 сентября (дата символическая). Талибы в ультимативной форме потребовали вывода войск США до 1 мая (по условиям соглашения в Дохе от 29 февраля 2020 года). "Талибан"* настоятельно призвал "Америку и все оккупирующие страны перестать оправдывать затягивание войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана". Далее по тексту следовали откровенные угрозы "моджахедов Исламского Эмирата".
Боевики движения Талибан* - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2020
Колумнисты
Ускоренный вывод войск — подарок "Талибану"* от Трампа
9 октября 2020, 20:28
979
Администрация США отреагировала оперативно, началом вывода войск из Афганистана объявлено 1 мая. Союзники из НАТО в тот же день приняли аналогичное решение о выводе сил миссии "Решительная поддержка. При этом конфликте интересов все постарались "сохранить лицо".
Президент США Джо Байден заявил в среду, что присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что войска "выполнили свою задачу" в Афганистане, а также "сделали возможным прогресс в сфере экономики, гражданского общества и политики".
Североатлантический совет на уровне министров 14 апреля напомнил, что для уничтожения террористов и укрепления безопасности в Афганистане союзники впервые в истории НАТО применили статью 5 Вашингтонского договора, также пообещал "и впредь поддерживать продолжающийся мирный процесс".
Стоило ли Пентагону и союзникам тратить на операции в Исламской Республике сотни миллиардов долларов, терять тысячи солдат, чтобы так бесславно оставлять поле боя и всю несчастную страну вчерашнему противнику – талибам? Вопрос риторический.

Первомайская демонстрация силы

Директор ЦРУ Уильям Бернс 14 апреля сообщил, что вывод войск сопряжен со "значительными рисками", и спрогнозировал вероятное восстановление влияния в Афганистане "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ) после свертывания американского военного присутствия. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон убежден, что вывести войска сейчас – это все равно что передать власть "Талибану"*.
Между тем талибы намерены возобновить боевые действия, то есть "джихад" против иностранных войск, если США и НАТО не уложатся в изначально обговоренный срок – до 1 мая. Позицию "Талибана"* ранее изложил Забиулла Моджахед: "Байден сказал, что вывод войск к маю осуществить сложно, однако позиция Исламского Эмирата Афганистан заключается в том, что заключенное в Дохе соглашение должно выполняться, потому что его реализация является единственным способом решения проблемы, которая существует между Афганистаном и Соединенными Штатами".
Андрей Серенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2020
Политика
Серенко: американцы могут затянуть вывод своих войск из Афганистана
11 ноября 2020, 15:17
267
С точки зрения логистики, для переброски транспортными самолетами 3–5 тысяч военнослужащих четырнадцати месяцев вполне достаточно. Очевидно, вывод войск США и НАТО тормозят перманентные боевые действия с талибами, критическая недоговороспособность "учеников" в сфере разделения властных полномочий в будущем госаппарате с действующим (проамериканским) правительством Афганистана.
Высшему совету по национальному примирению ИРА удалось объединить в единую программу более двух десятков предложений, включая и мирный план президента Ашрафа Гани. Однако "Талибан"* 14 апреля отказался участвовать в переговорах о будущем Афганистана (очередной этап планировался на территории Турции). Вооруженные формирования талибов ждут полного вывода войск и боевой техники США и НАТО, чтобы достичь "первомайской" военной победы над правительственными силами. Кабул держится "в осаде" во многом благодаря ударам по террористам американских военно-воздушных сил. Афганистан в обозримой перспективе может стать "Исламским Эмиратом".
По итогам двадцати лет боевых действий в Афганистане (который по площади меньше штата Техас) и после заключения позорного мира с талибами американцам стоило бы осторожнее бряцать оружием и скромнее вести себя в международных делах. Однако история ничему не учит. И вновь виновата Россия.
Американское разведывательное сообщество "с низкой или средней степенью уверенности" предполагает, что российские коллеги-разведчики финансово поощряли атаки "Талибана"* против военнослужащих США и коалиции в Афганистане в 2019 году и ранее. Источники данных совершенно не выдерживают критики и недоступны для проверки. Подобные обвинения РФ отвергает, но американские санкции уничтожают пространство для диалога.

Перефокусировка усилий

Руководитель Пентагона Ллойд Остин считает, что вывод нескольких тысяч американских военнослужащих из Афганистана позволит "перефокусировать усилия", сдерживать или победить "будущих противников" – Китай и Россию, которые стремятся "изменить мировой порядок". Не разобравшись с относительно малочисленными террористическими группировками на базисе плантаций опийного мака, Пентагон ищет противника среди ядерных держав. Лишь потому, что некие их действия "идут вразрез с национальными интересами США".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2020
Полный вывод иностранных войск из Афганистана положит конец войне — Захарова
17 июля 2020, 11:39
4050
Союзники по НАТО послушно исполняют ту же мантру про "дестабилизирующую деятельность России", территориальную целостность Грузии и Украины. И, возможно, готовятся к новой миссии на Тайване. Как бы то ни было, после американской "перефокусировки" Афганистану и сопредельным странам Центральной Азии придется совершенно самостоятельно решать проблему сосуществования с агрессивным военно-религиозным движением. Идеология "Талибана"* основана на вере в суннитский ислам, и в Афганистане под властью талибов (до 2001 года) женщинам было недоступно образование, виновных в супружеской измене казнили на городских площадях, ворам отрубали руки, а телевидение было запрещено вместе с театром и музыкой.
Факты – вещь упрямая. Управление национальной безопасности Афганистана 12 апреля сообщило, что соглашение США и "Талибана"* в Дохе не привело к стабилизации: с 29 февраля 2020 года количество талибских атак в стране возросло на 24%. И если руководитель катарского офиса "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар 12 апреля поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за инициативы по реализации совместных экономических проектов в Афганистане, это еще не гарантирует мирного взаимодействия "на земле". Военно-религиозное движение по составу, взглядам и целям весьма неоднородно.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2019
Политика
Ашраф Гани поблагодарил Мирзиёева за помощь Афганистану
14 сентября 2019, 10:47
439
"Талибан"* не меняет своей тактики, не сокращает уровень насилия в стране, не разрывает союзнических или партнерских отношений с "Аль-Каидой". Вероятно, в дальнейшем "талибы будут искать своих врагов там, где смогут их найти, и для этого они будут использовать любые средства и любых союзников".
* "Талибан" признан террористической организацией решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года
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