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Новый посол России в Узбекистане скоро вручит Мирзиёеву верительные грамоты
Новый посол России в Узбекистане скоро вручит Мирзиёеву верительные грамоты
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Новый посол России в Узбекистане Олег Мальгинов скоро вручит главе республики Шавкату Мирзиёеву верительные грамоты, сообщил
2021-04-19T13:05+0500
2021-04-19T13:05+0500
2021-04-19T13:11+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Новый посол России в Узбекистане Олег Мальгинов скоро вручит главе республики Шавкату Мирзиёеву верительные грамоты, сообщил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов."<...> хотел бы проинформировать вас о планирующейся церемонии вручения президенту Республики Узбекистан верительных грамот рядом вновь прибывших в нашу страну глав дипломатических миссий", — сказал Асадов на брифинге в понедельник."Вместе с тем на этой неделе начнется подготовка к ряду двусторонних и многосторонних мероприятий с участием президента нашей страны", — отметил Шерзод Асадов.На прошлой неделе, 12 апреля, Олег Мальгинов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову.До Мальгинова послом России в Узбекистане был Владимир Тюрденев. Его дипломатическая миссия в республике длилась почти 12 лет — с ноября 2009-го.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/shavkat-mirziev-nagradil-vladimira-tyurdeneva-pochetnoy-gramotoy-17816125.html
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Новый посол России в Узбекистане скоро вручит Мирзиёеву верительные грамоты
13:05 19.04.2021 (обновлено: 13:11 19.04.2021)
На прошлой неделе, 12 апреля, Олег Мальгинов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Абдулазизу Камилову.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Новый посол России в Узбекистане Олег Мальгинов скоро вручит главе республики Шавкату Мирзиёеву верительные грамоты, сообщил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
"<...> хотел бы проинформировать вас о планирующейся церемонии вручения президенту Республики Узбекистан верительных грамот рядом вновь прибывших в нашу страну глав дипломатических миссий", — сказал Асадов на брифинге в понедельник.
После этого посол Российской Федерации Олег Мальгинов, Бангладеш — Мухаммад Джахангир Алам, Чехии — Вацлав Йилек, Египта — Амира Фахми, Иордании — Демия Зухейр Хаддад, Турции — Олган Бекар, Европейского союза — Шарлотт Адриан официально приступят к исполнению своих обязанностей.
"Вместе с тем на этой неделе начнется подготовка к ряду двусторонних и многосторонних мероприятий с участием президента нашей страны", — отметил Шерзод Асадов.
На прошлой неделе, 12 апреля, Олег Мальгинов вручил копии верительных грамот
министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову.
До Мальгинова послом России в Узбекистане был Владимир Тюрденев. Его дипломатическая миссия в республике длилась почти 12 лет — с ноября 2009-го.