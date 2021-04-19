https://uz.sputniknews.ru/20210419/novyy-posol-rossii-v-uzbekistane-skoro-vruchit-mirziyoevu-veritelnye-gramoty-18397977.html

Новый посол России в Узбекистане скоро вручит Мирзиёеву верительные грамоты

Новый посол России в Узбекистане скоро вручит Мирзиёеву верительные грамоты

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Новый посол России в Узбекистане Олег Мальгинов скоро вручит главе республики Шавкату Мирзиёеву верительные грамоты, сообщил

2021-04-19T13:05+0500

2021-04-19T13:05+0500

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политика

олег мальгинов

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Новый посол России в Узбекистане Олег Мальгинов скоро вручит главе республики Шавкату Мирзиёеву верительные грамоты, сообщил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов."<...> хотел бы проинформировать вас о планирующейся церемонии вручения президенту Республики Узбекистан верительных грамот рядом вновь прибывших в нашу страну глав дипломатических миссий", — сказал Асадов на брифинге в понедельник."Вместе с тем на этой неделе начнется подготовка к ряду двусторонних и многосторонних мероприятий с участием президента нашей страны", — отметил Шерзод Асадов.На прошлой неделе, 12 апреля, Олег Мальгинов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову.До Мальгинова послом России в Узбекистане был Владимир Тюрденев. Его дипломатическая миссия в республике длилась почти 12 лет — с ноября 2009-го.

https://uz.sputniknews.ru/20210317/shavkat-mirziev-nagradil-vladimira-tyurdeneva-pochetnoy-gramotoy-17816125.html

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олег мальгинов, шавкат мирзиёев, узбекистан