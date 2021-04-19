https://uz.sputniknews.ru/20210419/ot-samarkanda-do-stokgolma-sherzod-asadov-o-povestke-rabochey-nedeli-prezidenta-18404778.html

От Самарканда до Стокгольма: Шерзод Асадов о повестке рабочей недели президента

От Самарканда до Стокгольма: Шерзод Асадов о повестке рабочей недели президента

В Ташкенте состоялся очередной брифинг пресс-секретаря главы государства. Шерзод Асадов рассказал о ключевых мероприятиях, состоявшихся на минувшей неделе, а... 19.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-19T18:57+0500

2021-04-19T18:57+0500

2021-04-19T20:51+0500

видео

олег мальгинов

швеция

шавкат мирзиёев

пакистан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18404268_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a84ab9fe90e5c6cdc5c386d5414e3691.jpg

В частности, Асадов проинформировал прессу о двухдневной поездке Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область. В регионе ведутся масштабные преобразования. В том числе связанные с развитием транспортной инфраструктуры. Так древний город готовиться принять саммит глав ШОС. В частности, ведется реконструкция местного аэропорта, который станет одним из самых современных транспортных хабов.Международная повестка также была насыщенной. На минувшей неделе состоялись переговоры с делегациями из Пакистана и Швеции. В первом случае обсуждались перспективы трансафганской железнодорожной магистрали, которая даст Узбекистану выход к морским портам. Еще одно знаковое событие – это открытие диппредставительства республики в Швеции.Из предстоящих мероприятий пресс-секретарь президента отметил церемонию вручения верительных грамот вновь прибывшими в страну дипломатами. Среди них новый руководитель посольства России в Ташкенте Олег Мальгинов.Подробнее смотрите в нашем видеосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20210415/mirziyoev-otsenil-xod-rekonstruktsii-aeroporta-samarkanda--kakie-porucheniya-dal-prezident-18346449.html

https://uz.sputniknews.ru/20210412/moskva-i-tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose--18288899.html

швеция

пакистан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

олег мальгинов, швеция, шавкат мирзиёев, пакистан, узбекистан