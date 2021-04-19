https://uz.sputniknews.ru/20210419/ot-samarkanda-do-stokgolma-sherzod-asadov-o-povestke-rabochey-nedeli-prezidenta-18404778.html
От Самарканда до Стокгольма: Шерзод Асадов о повестке рабочей недели президента
От Самарканда до Стокгольма: Шерзод Асадов о повестке рабочей недели президента
В Ташкенте состоялся очередной брифинг пресс-секретаря главы государства. Шерзод Асадов рассказал о ключевых мероприятиях, состоявшихся на минувшей неделе, а... 19.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-19T18:57+0500
2021-04-19T18:57+0500
2021-04-19T20:51+0500
видео
олег мальгинов
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шавкат мирзиёев
пакистан
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В частности, Асадов проинформировал прессу о двухдневной поездке Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область. В регионе ведутся масштабные преобразования. В том числе связанные с развитием транспортной инфраструктуры. Так древний город готовиться принять саммит глав ШОС. В частности, ведется реконструкция местного аэропорта, который станет одним из самых современных транспортных хабов.Международная повестка также была насыщенной. На минувшей неделе состоялись переговоры с делегациями из Пакистана и Швеции. В первом случае обсуждались перспективы трансафганской железнодорожной магистрали, которая даст Узбекистану выход к морским портам. Еще одно знаковое событие – это открытие диппредставительства республики в Швеции.Из предстоящих мероприятий пресс-секретарь президента отметил церемонию вручения верительных грамот вновь прибывшими в страну дипломатами. Среди них новый руководитель посольства России в Ташкенте Олег Мальгинов.Подробнее смотрите в нашем видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20210415/mirziyoev-otsenil-xod-rekonstruktsii-aeroporta-samarkanda--kakie-porucheniya-dal-prezident-18346449.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/moskva-i-tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose--18288899.html
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олег мальгинов, швеция, шавкат мирзиёев, пакистан, узбекистан
От Самарканда до Стокгольма: Шерзод Асадов о повестке рабочей недели президента
18:57 19.04.2021 (обновлено: 20:51 19.04.2021)
В Ташкенте состоялся очередной брифинг пресс-секретаря главы государства. Шерзод Асадов рассказал о ключевых мероприятиях, состоявшихся на минувшей неделе, а также обозначил планы на ближайшие дни.
В частности, Асадов проинформировал прессу о двухдневной поездке Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область. В регионе ведутся масштабные преобразования. В том числе связанные с развитием транспортной инфраструктуры. Так древний город готовиться принять саммит глав ШОС. В частности, ведется реконструкция местного аэропорта, который станет одним из самых современных транспортных хабов.
Международная повестка также была насыщенной. На минувшей неделе состоялись переговоры с делегациями из Пакистана и Швеции. В первом случае обсуждались перспективы трансафганской железнодорожной магистрали, которая даст Узбекистану выход к морским портам. Еще одно знаковое событие – это открытие диппредставительства республики в Швеции.
Из предстоящих мероприятий пресс-секретарь президента отметил церемонию вручения верительных грамот вновь прибывшими в страну дипломатами. Среди них новый руководитель посольства России в Ташкенте Олег Мальгинов.
Подробнее смотрите в нашем видеосюжете.