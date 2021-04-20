https://uz.sputniknews.ru/20210420/nasa-zapustilo-letayuschiy-dron-na-marse--pervoe-foto-uje-prishlo-18419465.html

NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло

NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ученые NASA продолжают исследовать Марс.

2021-04-20T18:50+0500

2021-04-20T18:50+0500

2021-04-20T18:50+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ученые NASA продолжают исследовать Марс. На днях исследователи впервые запустили дрон Ingenuity (с английского — "изобретательность"), который прибыл на планету вместе с ровером Perseverance.Аппарат уже выслал на Землю первое фото с высоты в три метра. Таким образом, Ingenuity вошел в историю как первый аппарат, который взлетел за пределами нашей планеты благодаря дистанционному управлению.Для того, чтобы сделать снимок, дрон "использовал свою навигационную камеру, которая автономно отслеживает землю во время полета", заявили в NASA.Ранее земляне смогли впервые услышать, как "звучит" Красная планета, в том числе как шумит ветер на ней.Аудиозапись прислал марсоход Perseverance, цель которого — найти признаки жизни на Марсе, взять образцы грунта и доставить их на Землю.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/uchenye-vpervye-izuchili-samoe-serdtse-marsa--kakuyu-taynu-ono-khranilo-17895036.html

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