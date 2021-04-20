Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210420/nasa-zapustilo-letayuschiy-dron-na-marse--pervoe-foto-uje-prishlo-18419465.html
NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло
NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ученые NASA продолжают исследовать Марс.
2021-04-20T18:50+0500
2021-04-20T18:50+0500
в мире
планета
марс
nasa
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/379/52/3795286_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_1ce6cacc97c3c57477fbb02835558fd2.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ученые NASA продолжают исследовать Марс. На днях исследователи впервые запустили дрон Ingenuity (с английского — "изобретательность"), который прибыл на планету вместе с ровером Perseverance.Аппарат уже выслал на Землю первое фото с высоты в три метра. Таким образом, Ingenuity вошел в историю как первый аппарат, который взлетел за пределами нашей планеты благодаря дистанционному управлению.Для того, чтобы сделать снимок, дрон "использовал свою навигационную камеру, которая автономно отслеживает землю во время полета", заявили в NASA.Ранее земляне смогли впервые услышать, как "звучит" Красная планета, в том числе как шумит ветер на ней.Аудиозапись прислал марсоход Perseverance, цель которого — найти признаки жизни на Марсе, взять образцы грунта и доставить их на Землю.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/uchenye-vpervye-izuchili-samoe-serdtse-marsa--kakuyu-taynu-ono-khranilo-17895036.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/379/52/3795286_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_95c02c47cdd9c1192ebb48114213e902.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
планета, марс, nasa, космос

NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло

18:50 20.04.2021
490
CC BY 2.0 / Kevin Gill / MarsПланета Марс
Планета Марс - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
Ingenuity стал первым аппаратом, который взлетел за пределами нашей планеты благодаря дистанционному управлению.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ученые NASA продолжают исследовать Марс.
На днях исследователи впервые запустили дрон Ingenuity (с английского — "изобретательность"), который прибыл на планету вместе с ровером Perseverance.
Аппарат уже выслал на Землю первое фото с высоты в три метра.
Таким образом, Ingenuity вошел в историю как первый аппарат, который взлетел за пределами нашей планеты благодаря дистанционному управлению.
Для того, чтобы сделать снимок, дрон "использовал свою навигационную камеру, которая автономно отслеживает землю во время полета", заявили в NASA.
Посадочный модуль NASA InSight - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
В мире
Ученые впервые изучили самое "сердце" Марса — какую тайну оно хранило?
23 марта, 10:12
17673
Ранее земляне смогли впервые услышать, как "звучит" Красная планета, в том числе как шумит ветер на ней.
Аудиозапись прислал марсоход Perseverance, цель которого — найти признаки жизни на Марсе, взять образцы грунта и доставить их на Землю.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:46В Ташкенте самые дорогие продукты среди столиц СНГ - анализ
19:30Российский автопром планирует организовать сборку машин в Узбекистане
18:50NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло
18:48"Солнечный кэшбек": как сэкономить на альтернативной энергии
18:47В Ташкенте задержан преподаватель из Нигерии — он вымогал деньги за провокационные снимки
18:15В Бухаре приступили к съемкам российско-узбекского фильма "Солнце на вкус"
17:58Эхо войны: в Беларуси саперы нашли тысячу боеприпасов 1945-х годов — видео
17:31Доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака
17:29"Деньги в трубу": Узбекистан тратит миллиарды долларов на обеспечение жителей водой
16:56На Кыргызстан обрушился "пылевой дьявол" — видео
16:16В Кыргызстане мужчина отравился иссык-кульским корнем
15:24В Ташобласти 18 школ перевели на онлайн-обучение
14:49Uzbekistan Airways сократит перелеты в девять стран
14:22Ученые: недовольство жизнью может указывать на необратимую болезнь
13:45В России появится свой Голливуд — называться он будет "Каливуд"
13:19В Андижане задержан мошенник за торговлю поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию
12:48Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь
12:22В Ташкенте восьмилетний мальчик погиб из-за железной горки на детской площадке
12:06Торговый хаб на границе Узбекистана и Казахстана: кто профинансирует проект
11:33В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт