https://uz.sputniknews.ru/20210420/nasa-zapustilo-letayuschiy-dron-na-marse--pervoe-foto-uje-prishlo-18419465.html
NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло
NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ученые NASA продолжают исследовать Марс.
2021-04-20T18:50+0500
2021-04-20T18:50+0500
2021-04-20T18:50+0500
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ученые NASA продолжают исследовать Марс. На днях исследователи впервые запустили дрон Ingenuity (с английского — "изобретательность"), который прибыл на планету вместе с ровером Perseverance.Аппарат уже выслал на Землю первое фото с высоты в три метра. Таким образом, Ingenuity вошел в историю как первый аппарат, который взлетел за пределами нашей планеты благодаря дистанционному управлению.Для того, чтобы сделать снимок, дрон "использовал свою навигационную камеру, которая автономно отслеживает землю во время полета", заявили в NASA.Ранее земляне смогли впервые услышать, как "звучит" Красная планета, в том числе как шумит ветер на ней.Аудиозапись прислал марсоход Perseverance, цель которого — найти признаки жизни на Марсе, взять образцы грунта и доставить их на Землю.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/uchenye-vpervye-izuchili-samoe-serdtse-marsa--kakuyu-taynu-ono-khranilo-17895036.html
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планета, марс, nasa, космос
NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло
Ingenuity стал первым аппаратом, который взлетел за пределами нашей планеты благодаря дистанционному управлению.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ученые NASA продолжают исследовать Марс.
На днях исследователи впервые запустили дрон Ingenuity (с английского — "изобретательность"), который прибыл на планету вместе с ровером Perseverance.
Аппарат уже выслал на Землю первое фото с высоты в три метра.
Таким образом, Ingenuity вошел в историю как первый аппарат, который взлетел за пределами нашей планеты благодаря дистанционному управлению.
Для того, чтобы сделать снимок, дрон "использовал свою навигационную камеру, которая автономно отслеживает землю во время полета", заявили в NASA.
Ранее земляне смогли впервые услышать
, как "звучит" Красная планета, в том числе как шумит ветер
на ней.
Аудиозапись прислал марсоход Perseverance, цель которого — найти признаки жизни на Марсе, взять образцы грунта и доставить их на Землю.