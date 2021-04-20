https://uz.sputniknews.ru/20210420/obedineniyu-evroskeptikov-meshaet-rossiya-18407480.html

Объединению евроскептиков мешает Россия

Объединению евроскептиков мешает Россия

А ведь еще недавно казалось, что паника, начавшаяся в 2016 году после голосования Великобритании за выход из ЕС, улеглась. Однако совершенно различные

2021-04-20T10:26+0500

2021-04-20T10:26+0500

2021-04-20T10:26+0500

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А ведь еще недавно казалось, что паника, начавшаяся в 2016 году после голосования Великобритании за выход из ЕС, улеглась. Однако совершенно различные политические силы в двух странах Евросоюза, не сговариваясь, выдвинули лозунги выхода из этого образования. И это накануне торжественного отмечания 70-летия Европейского объединения угля и стали, прообраза нынешнего ЕС. Вот СМИ и загудели тревожно о возвращении евроскептицизма.Этот гул усилился после объявления о намерении трех крупных партий, имеющих немалые фракции в Европарламенте, объединиться в группу, которая может теоретически стать третьей по численности и бросить серьезный вызов мейнстриму. Последний раз такое беспокойство у либеральной публики проявлялось весной 2019 года, накануне выборов в Европарламент. Тогда лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, занимавший пост вице-премьера своей страны, активно объезжал Европу с целью сколотить мощнейший союз евроскептиков. На данный момент в группе состоят 75 депутатов, из которых львиную долю (50) составляют представители "Лиги" и французского "Национального объединения" Марин Ле Пен. Это тоже немало (четвертая по численности фракция парламента), но все-таки Сальвини надеялся на большее.С началом пандемии в прошлом году целый ряд стран столкнулся с новым скачком евроскептицизма. Особенно это было заметно в Италии, которая поначалу была основным очагом эпидемии и оказалась один на один с трагедией, пока ей не пришли на помощь Россия и Китай. Тогда был отмечен серьезнейший рост поддержки идеи выхода Италии из ЕС. Однако затем, по мере вовлечения Евросоюза в борьбу с пандемией и выделения значительных фондов на эти цели, уровень страстей несколько снизился. Если в апреле 2020 года лишь 44 процента опрошенных итальянцев желали остаться в ЕС, то в ноябре эта доля выросла до 56 процентов, хотя почти половина итальянцев считает несправедливыми действия союза при оказании помощи их стране в борьбе с пандемией. После того как лидер "Лиги" Сальвини поддержал технократического премьера Марио Драги, идея "Италекзита" вообще ушла из политической повестки, что внесло успокоение в ряды либеральной прессы.А потому старается все меньше эпатировать публику резкими высказываниями и не хочет отпугнуть еврофилов. Неудивительно, что в прошлом году она несколько раз публично заявила, что выступает против "Фрекзита".Тем неожиданнее может показаться тот факт, что несколько дней назад идея выхода из Евросоюза была впервые закреплена в предвыборной программе политической партии Германии — страны, являющейся лидером ЕС. Неожиданным это кажется в связи с тем, что немцы в подавляющем большинстве поддерживают союз. Лишь десять процентов заявляют о желании поддержать выход Германии, или "Декзит".Именно по этой причине партия "Альтернатива для Германии", даже являясь фаворитом среди немецких евроскептиков, довольно долго не выдвигала в качестве своей официальной цели выход из ЕС. Впервые она заявила о такой возможности на съезде в январе 2019 года. И вот теперь провозгласила это в качестве предвыборной платформы. Что, в свою очередь, вызвало встревоженные комментарии германских аналитиков, посчитавших, что таким образом "Альтернатива" встала на путь "радикализации".Одновременно идея выхода из Евросоюза прозвучала в Эстонии. Тем самым он надеется противостоять "федерализации Европы, в которой будет преобладать неомарксистская идеология".На первый взгляд идея тоже кажется маргинальной: если Германия является главным донором Евросоюза, то уж Эстония все последние десятилетия сидит на финансовой подпитке из Брюсселя. Но не надо забывать, в 2003 году треть населения страны (это без учета "неграждан") проголосовала против вступления в ЕС. А партия EKRE в последних опросах уверенно держит первое-второе места, уровень ее поддержки достиг рекордных значений. Поразительнее всего, что на ее сторону перешла и значительная часть русскоязычных избирателей, ранее поддерживавших центристов. Видимо, это не в последнюю очередь связано с евроскептицизмом партии, которую очень сложно заподозрить в любви к России, учитывая ее периодические территориальные претензии к нам. Вот и Хельме, выдвигая свои лозунги о выходе из ЕС, вынужден оправдываться и доказывать, что уж его-то организацию сложно заподозрить в том, что она состоит из "кремлевских миньонов".Ясно, что пока требования выхода из ЕС в Германии и Эстонии многими воспринимаются скорее как маргинальные и анекдотичные, хотя европейские аналитики и призывают относиться к этому серьезно. Недавно три лидера этих сил (лидер "Лиги" Маттео Сальвини, а также действующие польский и венгерский премьеры Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан) встретились в Будапеште, объявив о намерении создать альянс в поддержку "европейского возрождения, базирующегося на христианских ценностях". Новая их встреча намечена на май в Варшаве.Судя по многим комментариям западных аналитиков, идея нового объединения не на шутку встревожила либеральное сообщество Европы и зародила надежду правых на создание к выборам в Европарламент-2024 христианско-консервативного политического альянса, "который станет потенциальным вызовом для псевдолиберальных сил". Польские аналитики уже начали подсчитывать количество евродепутатов в случае слияния различных правоконсервативных групп в Европарламенте, полагая, что новая сила будет иметь 137 мест, почти сравнявшись со второй по численности группой — социал-демократами.Правда, при этих подсчетах возникают многие "но". Например, Орбан еще недавно довольно категорично отрицал возможность альянса с Ле Пен, являющейся союзницей Сальвини. Отношения между польской PiS и германской "Альтернативой" тоже нельзя назвать безоблачными. И скорее всего, они еще больше разойдутся сейчас, со взятием немецкой партией курса на выход из ЕС.Политический аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Зерка резонно замечает, что все вышеназванные политсилы имеют общего противника (Евросоюз), но они "очень далеки от того, чтобы иметь идентичный список врагов и друзей". Представить их единую международную повестку и подходы по отношению к нашему государству довольно сложно, а для некоторых это представляется просто невероятным.Поэтому пока что либералов и еврофилов успокаивают: волноваться рано. Колумнист Financial Times Гидеон Рахман, к примеру, полагает: "На самом деле, если вы ищете политические союзы, которые находятся в "большой беде" или находятся на грани развала, США и Великобритания в данный момент выглядят более подходящими кандидатами, чем ЕС". С этим сложно не согласиться. Однако не заметить стремительные колебания общественного мнения в Европе тоже нельзя.И Россия, которую западные СМИ постоянно пытаются обвинить в поддержке несистемных партий Европы, не имеет к этим процессам никакого отношения. Скорее "русский вопрос" является сдерживающим для объединения евроскептиков, как это кому-то ни покажется парадоксальным.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210407/dayte-porulit-lidery-es-zaxoteli-v-mirovoe-pravitelstvo-18192713.html

https://uz.sputniknews.ru/20210410/kuda-privedet-evropu-proputinskiy-blok-polyakov-vengrov-i-italyantsev-18255245.html

https://uz.sputniknews.ru/20210324/pandemiya-prevraschaetsya-dlya-evropy-v-idealnyy-shtorm-17923498.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/kto-vaktsiniruet-evropu-ot-virusa-oslablennoy-samostoyatelnosti-18072716.html

https://uz.sputniknews.ru/20210304/Dorosli-li-evropeytsy-do-samostoyatelnosti-16122853.html

https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-borbe-s-koronavirusom-i-rossiey-es-primeryaet-rol-moski-17482024.html

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ес, сми, brexit, кремль, европа