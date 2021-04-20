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Российско-таджикское предупреждение джихадистам в Афганистане
Российско-таджикское предупреждение джихадистам в Афганистане
Российско-таджикские маневры с участием более 3500 военнослужащих 201-й российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан проходят 19-23 апреля
2021-04-20T20:35+0500
2021-04-20T20:35+0500
радикальное движение "талибан"
колумнисты
игил
таджикистан
нато
сша
афганистан
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Российско-таджикские маневры с участием более 3500 военнослужащих 201-й российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан проходят 19-23 апреля на полигонах Харб-Майдон, Самбули и Момирак, расположенных на удалении от 30 до 80 километров от таджикско-афганской границы. Силы и средства позволяют отработать масштабные эпизоды контртеррористической операции. Задействованы до 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая штурмовики Су-25СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация". Разведку целей и корректировку огня обеспечивает группировка беспилотников "Орлан-10", "Гранат", "Леер". Авиационная группировка, основу которой составляют звено российских штурмовиков Су-25СМ, ударные и транспортно-боевые Ми-24 и Ми-8, обеспечивает поддержку сухопутных войск с воздуха. От вооруженных сил Таджикистана задействованы два самолета Л-39, и по два вертолета Ми-24, Ми-8. В небе одновременно находятся более 10 летательных аппаратов, которые отрабатывают авиаудары, заброску тактического десанта и сопровождение колонн.Военнослужащие РФ и РТ ведут разведку и поиск маршрутов выдвижения условного противника. Отрабатываются вопросы планирования, управления и взаимодействия. Совместными учениями руководит командующий войсками Центрального военного округа (РФ) генерал-полковник Александр Лапин, и это свидетельствует о стратегической важности мероприятия.Между тем, в сопредельном Афганистане на фоне успехов "Талибана"* заметно активизируются "Исламское государство"* и десятки других террористических группировок. Минувшая неделя выдалась особенно тревожной. Возросло количество боевых действий, в ходе которых погибли 120 военнослужащих и полицейских, более 20 мирных жителей. Уничтожено 48 боевиков. Легенда ученийОперация блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований при поддержке армейской авиации отрабатывается на нескольких таджикских полигонах одновременно. Военнослужащие танковых, мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных подразделений совершили марш в назначенные районы, развернули мобильные пункты управления и приступили к выполнению учебно-боевых задач с применением штурмовой авиации, реактивной и ствольной артиллерии. Заметим, что две трети участников – специалисты 201-й российской военной базы.Управление войсками осуществляется при помощи комплекса разведки, управления и связи "Стрелец", сопряженного с приборами разведки, целеуказания, а также с радиолокаторами и беспилотниками. Основная цель учений – проверка готовности войск к выполнению задач по предназначению, оценка уровня обученности специалистов, технической готовности и укомплектованности подразделений вооружением и техникой. По легенде, расчеты беспилотников "Орлан" и "Форпост" во взаимодействии с разведчиками обнаружили прорыв границы незаконным вооруженным формированием, и передали координаты на командный пункт. Маневренная группа РЭБ блокировала радиоэлектронные средства противника (включая БПЛА). Командование группировкой приняло решение об уничтожении условного противника единовременным применением ударной авиации, артиллерии и мотострелковых подразделений при поддержке бронетехники. Вертолеты Ми-8МТВ заминировали пути отхода противника (высокотехнологично – с высоты около 20 метров при скорости до 160 км/ч). Реактивная и ствольная артиллерия уничтожили условного противника в "огневом мешке". Вертолеты Ми-24 нанесли завершающий авиаудар по остаткам "бандформирований".Постоянная готовность войск к развертыванию вблизи границы – необходимое и достаточное условие безопасности Таджикистана. Апрельские маневры – лишь начало серии масштабных военных учений 2021 года. Традиционно республика находится в центре внимания Минобороны РФ и Объединенного штаба ОДКБ. На территории РТ запланирован целый ряд учений: с силами и средствами разведки "Поиск-2021", с формированиями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021". А также совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021". В ходе маневров войска отработают несколько операций – от локализации приграничного вооруженного конфликта до постконфликтного урегулирования на территории пострадавшего государства. В Таджикистане состоится практически половина крупных учений ОДКБ текущего года. Подобная активность не чрезмерна, обстановка в Центрально-Азиатском регионе сложная.Тревожная статистикаСоветник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил об отсутствии гарантий относительно будущего Афганистана после вывода войск Пентагона и союзников по НАТО. Американцы в последние годы уже не могли, да и не хотели воевать с талибами, стараясь лишь удержать афганский плацдарм в Центральной Азии – для геополитических "коррекций" в отношении России, Китая и ряда других стран. Однако боевики "Талибана"* перечеркнули планы США, и способны пойти гораздо дальше. Северные провинции Исламской Республики Афганистан под напором исламистов становятся все более "горячими". Сопредельные страны с тревогой следят за происходящим.Президент ИРА Мохаммад Ашраф Гани 16 апреля заявил, что правительству не грозит крах после вывода иностранных войск, ведь только в спецназе и ВВС служат около 40 тысяч афганцев. Однако в лучшие для США и НАТО времена в Афганистане находились до 200 тысяч иностранных военнослужащих, которые все же не смогли победить талибов. После заключения мирного соглашения с США в феврале 2020 года "Талибан"* нарастил количество атак на 24%.На прошлой неделе в одном из боестолкновений – в городе Торгунди, на границе с Таджикистаном – талибы убили двух афганских пограничников. На следующий день, 12 апреля близ города Мазари-Шариф (50 км от таджикской границы) погибли двое афганских военнослужащих. В приграничной северной провинции Балх 13 апреля талибы убили 10 афганских военнослужащих и пятерых захватили в плен. В тот же день боевики расстреляли афганского пограничника в северной провинции Бадахшан. В приграничной провинции Кундуз 15 апреля в боестолкновении с талибами погибли шестеро афганских военнослужащих. Подобные цифры и факты свидетельствуют о неспособности правительственных сил эффективно противостоять террористическим группировкам на территории Афганистана, о растущих угрозах со стороны джихадистов государствам и народам Центральной Азии.* – террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/kak-taliby-rukovodyat-vyvodom-amerikanskix-voysk-iz-afganistana--mnenie-eksperta-18398813.html
https://uz.sputniknews.ru/20210331/pochemu-rossiya-i-uzbekistan-aktiviziruyut-voennoe-sotrudnichestvo-18048357.html
https://uz.sputniknews.ru/20210310/amerika-potratila-193-mlrd-na-voynu-v-afganistane--kakov-itog-dvadtsatiletney-kampanii-17665259.html
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Александр Хроленко
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радикальное движение "талибан", игил, таджикистан, нато, сша, афганистан

Российско-таджикское предупреждение джихадистам в Афганистане

20:35 20.04.2021
1201
© sputnikРоссийско-таджикские учения на полигоне Фахрабад
Российско-таджикские учения на полигоне Фахрабад - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© sputnik
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Россия и Таджикистан, объективно оценивая угрозы продвижения "исламского эмирата" в страны ЦА после вывода войск США и НАТО из Афганистана, отрабатывают совместные войсковые операции вблизи горячей афганской границы.
Российско-таджикские маневры с участием более 3500 военнослужащих 201-й российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан проходят 19-23 апреля на полигонах Харб-Майдон, Самбули и Момирак, расположенных на удалении от 30 до 80 километров от таджикско-афганской границы.
Силы и средства позволяют отработать масштабные эпизоды контртеррористической операции. Задействованы до 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая штурмовики Су-25СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация". Разведку целей и корректировку огня обеспечивает группировка беспилотников "Орлан-10", "Гранат", "Леер".
Авиационная группировка, основу которой составляют звено российских штурмовиков Су-25СМ, ударные и транспортно-боевые Ми-24 и Ми-8, обеспечивает поддержку сухопутных войск с воздуха. От вооруженных сил Таджикистана задействованы два самолета Л-39, и по два вертолета Ми-24, Ми-8. В небе одновременно находятся более 10 летательных аппаратов, которые отрабатывают авиаудары, заброску тактического десанта и сопровождение колонн.
Военный вертолет во время выставки вооружения в Кабуле, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
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Как талибы руководят выводом американских войск из Афганистана — мнение эксперта
Вчера, 13:43
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Военнослужащие РФ и РТ ведут разведку и поиск маршрутов выдвижения условного противника. Отрабатываются вопросы планирования, управления и взаимодействия. Совместными учениями руководит командующий войсками Центрального военного округа (РФ) генерал-полковник Александр Лапин, и это свидетельствует о стратегической важности мероприятия.
Между тем, в сопредельном Афганистане на фоне успехов "Талибана"* заметно активизируются "Исламское государство"* и десятки других террористических группировок. Минувшая неделя выдалась особенно тревожной. Возросло количество боевых действий, в ходе которых погибли 120 военнослужащих и полицейских, более 20 мирных жителей. Уничтожено 48 боевиков.

Легенда учений

Операция блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований при поддержке армейской авиации отрабатывается на нескольких таджикских полигонах одновременно. Военнослужащие танковых, мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных подразделений совершили марш в назначенные районы, развернули мобильные пункты управления и приступили к выполнению учебно-боевых задач с применением штурмовой авиации, реактивной и ствольной артиллерии. Заметим, что две трети участников – специалисты 201-й российской военной базы.
Управление войсками осуществляется при помощи комплекса разведки, управления и связи "Стрелец", сопряженного с приборами разведки, целеуказания, а также с радиолокаторами и беспилотниками. Основная цель учений – проверка готовности войск к выполнению задач по предназначению, оценка уровня обученности специалистов, технической готовности и укомплектованности подразделений вооружением и техникой.
Ударный вертолет Ми-35 в ходе демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
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31 марта, 09:39
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По легенде, расчеты беспилотников "Орлан" и "Форпост" во взаимодействии с разведчиками обнаружили прорыв границы незаконным вооруженным формированием, и передали координаты на командный пункт. Маневренная группа РЭБ блокировала радиоэлектронные средства противника (включая БПЛА). Командование группировкой приняло решение об уничтожении условного противника единовременным применением ударной авиации, артиллерии и мотострелковых подразделений при поддержке бронетехники. Вертолеты Ми-8МТВ заминировали пути отхода противника (высокотехнологично – с высоты около 20 метров при скорости до 160 км/ч). Реактивная и ствольная артиллерия уничтожили условного противника в "огневом мешке". Вертолеты Ми-24 нанесли завершающий авиаудар по остаткам "бандформирований".
Постоянная готовность войск к развертыванию вблизи границы – необходимое и достаточное условие безопасности Таджикистана. Апрельские маневры – лишь начало серии масштабных военных учений 2021 года. Традиционно республика находится в центре внимания Минобороны РФ и Объединенного штаба ОДКБ. На территории РТ запланирован целый ряд учений: с силами и средствами разведки "Поиск-2021", с формированиями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021". А также совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021". В ходе маневров войска отработают несколько операций – от локализации приграничного вооруженного конфликта до постконфликтного урегулирования на территории пострадавшего государства. В Таджикистане состоится практически половина крупных учений ОДКБ текущего года. Подобная активность не чрезмерна, обстановка в Центрально-Азиатском регионе сложная.

Тревожная статистика

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил об отсутствии гарантий относительно будущего Афганистана после вывода войск Пентагона и союзников по НАТО. Американцы в последние годы уже не могли, да и не хотели воевать с талибами, стараясь лишь удержать афганский плацдарм в Центральной Азии – для геополитических "коррекций" в отношении России, Китая и ряда других стран. Однако боевики "Талибана"* перечеркнули планы США, и способны пойти гораздо дальше. Северные провинции Исламской Республики Афганистан под напором исламистов становятся все более "горячими". Сопредельные страны с тревогой следят за происходящим.
Американские военные в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
Колумнисты
Америка потратила $193 млрд на войну в Афганистане – итог двадцатилетней кампании
10 марта, 22:16
10501
Президент ИРА Мохаммад Ашраф Гани 16 апреля заявил, что правительству не грозит крах после вывода иностранных войск, ведь только в спецназе и ВВС служат около 40 тысяч афганцев. Однако в лучшие для США и НАТО времена в Афганистане находились до 200 тысяч иностранных военнослужащих, которые все же не смогли победить талибов. После заключения мирного соглашения с США в феврале 2020 года "Талибан"* нарастил количество атак на 24%.
На прошлой неделе в одном из боестолкновений – в городе Торгунди, на границе с Таджикистаном – талибы убили двух афганских пограничников. На следующий день, 12 апреля близ города Мазари-Шариф (50 км от таджикской границы) погибли двое афганских военнослужащих. В приграничной северной провинции Балх 13 апреля талибы убили 10 афганских военнослужащих и пятерых захватили в плен. В тот же день боевики расстреляли афганского пограничника в северной провинции Бадахшан. В приграничной провинции Кундуз 15 апреля в боестолкновении с талибами погибли шестеро афганских военнослужащих.
Подобные цифры и факты свидетельствуют о неспособности правительственных сил эффективно противостоять террористическим группировкам на территории Афганистана, о растущих угрозах со стороны джихадистов государствам и народам Центральной Азии.
* – террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.
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