https://uz.sputniknews.ru/20210421/prava-vladeltsev-zemelnyx-uchastkov-zaschityat-zakonom-18441159.html
Права владельцев земельных участков защитят законом
Права владельцев земельных участков защитят законом
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проекта Закона "О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд на условиях
2021-04-21T20:15+0500
2021-04-21T20:15+0500
2021-04-21T20:15+0500
снос дома
общество
законодательство
новый закон
законопроект
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проекта Закона "О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд на условиях компенсации". Решение о сносе недвижимого имущества будет приниматься не хокимами, а Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, областными и Ташкентским городским Кенгашами народных депутатов.Законопроект дает точное определение понятию "общественные нужды", поскольку действующие нормы дают возможность толкованию частных или коммерческих нужд в качестве общественных.Закон предусматривает исчерпывающий перечень конкретных оснований, при которых земельные участки могут быть изъяты для общественных нужд.Для принятия решения об изъятии земельного участка необходимо проведение шести этапов процедур, в том числе открытое обсуждение с собственниками с видеозаписью. При этом, обязательно участие представителей СМИ. Кроме того, открытое обсуждение считается проведенным в случае участия двух третей правообладателей.Ожидается, что принятие закона приведет к установлению конкретных правил предоставления компенсации, а также учета социальной нормы при предоставлении иного жилого помещения в качестве компенсации.Собственникам жилья предоставляется возможность освобождения объекта недвижимого имущества в течение шести месяцев после предоставления компенсации.Кроме того, гражданам, проживающим в одной махалле или улице, предоставят возможность получения жилья в одном многоэтажном доме.Мониторинг своевременного предоставления компенсации будет осуществляться через единую информационную систему Государственного реестра объектов недвижимого имущества.С 1 января 2020 года вопросы изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд регулируются положением "О порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/minyust-pora-pokonchit-s-problemami-obespecheniya-zemelnyx-i-jilischnyx-prav-18275331.html
https://uz.sputniknews.ru/20210317/kakim-budet-umnoe-regulirovanie-postanovlenie-prezidenta-o-zakonoproektakh-17804116.html
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снос дома, законодательство, новый закон, законопроект
Права владельцев земельных участков защитят законом
Законопроект предусматривает исчерпывающий перечень конкретных оснований, при которых земельные участки могут быть изъяты для общественных нужд.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
В Узбекистане стартовало обсуждение проекта
Закона "О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд на условиях компенсации".
Решение о сносе недвижимого имущества будет приниматься не хокимами, а Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, областными и Ташкентским городским Кенгашами народных депутатов.
Законопроект дает точное определение понятию "общественные нужды", поскольку действующие нормы дают возможность толкованию частных или коммерческих нужд в качестве общественных.
Закон предусматривает исчерпывающий перечень конкретных оснований, при которых земельные участки могут быть изъяты для общественных нужд.
Для принятия решения об изъятии земельного участка необходимо проведение шести этапов процедур, в том числе открытое обсуждение с собственниками с видеозаписью. При этом, обязательно участие представителей СМИ. Кроме того, открытое обсуждение считается проведенным в случае участия двух третей правообладателей.
Важно, что не допускаются отключение жилого помещения от средств коммуникации, воспрепятствование нормальной жизни собственников для принуждения его к подписанию договора.
Ожидается, что принятие закона приведет к установлению конкретных правил предоставления компенсации, а также учета социальной нормы при предоставлении иного жилого помещения в качестве компенсации.
Собственникам жилья предоставляется возможность освобождения объекта недвижимого имущества в течение шести месяцев после предоставления компенсации.
Кроме того, гражданам, проживающим в одной махалле или улице, предоставят возможность получения жилья в одном многоэтажном доме.
Мониторинг своевременного предоставления компенсации будет осуществляться через единую информационную систему Государственного реестра объектов недвижимого имущества.
С 1 января 2020 года вопросы изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд регулируются положением "О порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке.