https://uz.sputniknews.ru/20210421/prava-vladeltsev-zemelnyx-uchastkov-zaschityat-zakonom-18441159.html

Права владельцев земельных участков защитят законом

Права владельцев земельных участков защитят законом

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проекта Закона "О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд на условиях

2021-04-21T20:15+0500

2021-04-21T20:15+0500

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снос дома

общество

законодательство

новый закон

законопроект

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проекта Закона "О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд на условиях компенсации". Решение о сносе недвижимого имущества будет приниматься не хокимами, а Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, областными и Ташкентским городским Кенгашами народных депутатов.Законопроект дает точное определение понятию "общественные нужды", поскольку действующие нормы дают возможность толкованию частных или коммерческих нужд в качестве общественных.Закон предусматривает исчерпывающий перечень конкретных оснований, при которых земельные участки могут быть изъяты для общественных нужд.Для принятия решения об изъятии земельного участка необходимо проведение шести этапов процедур, в том числе открытое обсуждение с собственниками с видеозаписью. При этом, обязательно участие представителей СМИ. Кроме того, открытое обсуждение считается проведенным в случае участия двух третей правообладателей.Ожидается, что принятие закона приведет к установлению конкретных правил предоставления компенсации, а также учета социальной нормы при предоставлении иного жилого помещения в качестве компенсации.Собственникам жилья предоставляется возможность освобождения объекта недвижимого имущества в течение шести месяцев после предоставления компенсации.Кроме того, гражданам, проживающим в одной махалле или улице, предоставят возможность получения жилья в одном многоэтажном доме.Мониторинг своевременного предоставления компенсации будет осуществляться через единую информационную систему Государственного реестра объектов недвижимого имущества.С 1 января 2020 года вопросы изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд регулируются положением "О порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке.

https://uz.sputniknews.ru/20210412/minyust-pora-pokonchit-s-problemami-obespecheniya-zemelnyx-i-jilischnyx-prav-18275331.html

https://uz.sputniknews.ru/20210317/kakim-budet-umnoe-regulirovanie-postanovlenie-prezidenta-o-zakonoproektakh-17804116.html

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снос дома, законодательство, новый закон, законопроект