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Узбекистанцы могут беспрепятственно въезжать в Россию из третьих стран
Узбекистанцы могут беспрепятственно въезжать в Россию из третьих стран
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. С 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь на регулярных рейсах в Россию не только из Узбекистана, но и из других
2021-04-21T19:07+0500
2021-04-21T19:07+0500
общество
авиаперелет
посольство россии в узбекистане
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. С 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь на регулярных рейсах в Россию не только из Узбекистана, но и из других стран, сообщает Посольство РФ в Узбекистане.Для этого необходимо учитывать лишь одно: восстановлено ли у России регулярное авиасообщение с этими государствами или нет. Так, например, вполне законно можно воспользоваться рейсами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Ранее узбекистанцам для въезда в РФ из третьих стран требовался вид на жительство в них. Теперь это требование исключено.Регулярные авиасообщения между Узбекистаном и Россией возобновлены с 1 апреля. Спустя пять дней первый рейс по маршруту “Москва-Ташкент-Москва” после годичного перерыва совершила авиакомпания “Аэрофлот”. Рейсы выполняются раз в неделю, по воскресеньям.С 7 апреля полеты возобновила и UzAirways, рейсы по маршруту “Ташкент-Москва-Ташкент” осуществляются по субботам.Однако два рейса в неделю, которыми можно воспользоваться без наличия основания для въезда в РФ, оказались недостаточными и бюджетные билеты на них довольно быстро закончились. В связи с этим Минтранс Узбекистана продолжает переговоры с российской стороной по вопросу увеличения числа регулярных авиарейсов в зависимости от эпидемиологической ситуации.Принимаются также меры и для восстановления регулярного железнодорожного сообщения.При этом до сих пор обязательным, вне зависимости от того с какой страны въезжает человек, является наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанный методом ПЦР, не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.Он также понадобится на чартерные рейса, где помимо него по-прежнему требуются документы, подтверждающие основание на въезд в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/minpromtorg-rf-red-wings-mojet-nachat-polety-v-uzbekistan-18293290.html
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авиаперелет, посольство россии в узбекистане, узбекистан

Узбекистанцы могут беспрепятственно въезжать в Россию из третьих стран

19:07 21.04.2021
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТерминал аэропорта "Внуково"
Терминал аэропорта Внуково - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Для этого необходимо учитывать лишь восстановлено ли у России регулярное авиасообщение с этими государствами или нет.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. С 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь на регулярных рейсах в Россию не только из Узбекистана, но и из других стран, сообщает Посольство РФ в Узбекистане.
Для этого необходимо учитывать лишь одно: восстановлено ли у России регулярное авиасообщение с этими государствами или нет. Так, например, вполне законно можно воспользоваться рейсами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Ранее узбекистанцам для въезда в РФ из третьих стран требовался вид на жительство в них. Теперь это требование исключено.

“Это означает, что гражданам Узбекистана для данной цели теперь не обязательно иметь вид на жительство в этих странах”, - говорится в сообщении.

Регулярные авиасообщения между Узбекистаном и Россией возобновлены с 1 апреля. Спустя пять дней первый рейс по маршруту “Москва-Ташкент-Москва” после годичного перерыва совершила авиакомпания “Аэрофлот”. Рейсы выполняются раз в неделю, по воскресеньям.
С 7 апреля полеты возобновила и UzAirways, рейсы по маршруту “Ташкент-Москва-Ташкент” осуществляются по субботам.
Самолёт авиакомпании Red Wings в аэропорту Домодедово. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Миграция
Минпромторг РФ: Red Wings может начать полеты в Узбекистан
12 апреля, 21:08
14269
Однако два рейса в неделю, которыми можно воспользоваться без наличия основания для въезда в РФ, оказались недостаточными и бюджетные билеты на них довольно быстро закончились.
В связи с этим Минтранс Узбекистана продолжает переговоры с российской стороной по вопросу увеличения числа регулярных авиарейсов в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Принимаются также меры и для восстановления регулярного железнодорожного сообщения.
При этом до сих пор обязательным, вне зависимости от того с какой страны въезжает человек, является наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанный методом ПЦР, не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.
Он также понадобится на чартерные рейса, где помимо него по-прежнему требуются документы, подтверждающие основание на въезд в РФ.
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