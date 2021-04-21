https://uz.sputniknews.ru/20210421/v-uzbekistane-zarabotaet-sistema-sotskontraktov-kakie-vyplaty-poluchat-grajdane-18427611.html

В Узбекистане заработает система соцконтрактов: какие выплаты получат граждане

В Узбекистане заработает система соцконтрактов: какие выплаты получат граждане

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по обеспечению адресного и эффективного использования субсидий, стипендий, пенсий и

2021-04-21T11:00+0500

2021-04-21T11:00+0500

2021-04-21T11:29+0500

общество

социальные пособия

безработица

постановление

выплата

государство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по обеспечению адресного и эффективного использования субсидий, стипендий, пенсий и других выплат незанятому населению за счет государственных средств".Согласно документу, с 1 мая 2021 года в отдельных районах областей и городов (по списку) на пилотной основе незанятым лицам, ищущим работу и обратившимся в службы занятости, в том числе включенным в "Железную", "Женскую" и "Молодежую" тетради, будут выделяться субсидии, стипендии, пенсии и другие выплаты за счет государства.Кроме того, вводится практика заключения социального контракта между центрами занятости, в котором отражаются целевое использование средств и социальная ответственность сторон.Какие расходы покрывает государствоВ перечень выдаваемых государством выплат на основе социального контракта вошли пособие по безработице и субсидии для:Пилотный проект будет запущен в 28 районах и городах республики.Минтруду поручено до 1 июля 2021 года в информационной системе сферы занятости разработать личные профили лиц, заключающих социальные контракты. Временным положением о социальном контракте определены принципы, критерии, порядок заключения социальных контрактов, обязанности сторон. Службы занятости ежемесячно оценивают эффективность выполнения социальных контрактов. Оценка основывается на следующих критериях:Итоги пилотного проекта проанализируют с привлечением экспертов Всемирного банка, Азиатского банка развития, МОТ до 1 декабря 2021-го.После этого будут разработаны предложения о целесообразности реализации этого проекта в остальных регионах страны.С 1 апреля действует Единая электронная информационная система, включающая идентификационный номер ID и территориальные границы каждой махалли, сведения о родителях, лишенных родительских прав, и детях, взятых под опеку, информацию о воспитанниках в дошкольных образовательных организациях.

https://uz.sputniknews.ru/20210307/S-1-aprelya-zarabotayut-novye-pravila-polucheniya-sotsialnykh-posobiy-16150017.html

https://uz.sputniknews.ru/20210416/nujdayuschimsya-semyam-iz-chetyrex-oblastey-uzbekistana-pomogut-dengami-18373867.html

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социальные пособия, безработица, постановление, выплата, государство, узбекистан