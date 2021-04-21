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Ветеранам Второй мировой войны выплатят по 12 млн сумов
Ветеранам Второй мировой войны выплатят по 12 млн сумов
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О поощрении участников Второй мировой войны".
2021-04-21T10:01+0500
2021-04-21T10:23+0500
общество
ветераны
вторая мировая война
9 мая
выплата
великая отечественная война
указ
президент узбекистана
ветеран
память
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О поощрении участников Второй мировой войны".Согласно документу, всем ветеранам выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 12 миллионов сумов.Причем сделано это будет в торжественной обстановке.Также участникам и инвалидам Второй мировой войны будут выделены бесплатные путевки в санатории республики на основании их пожеланий. Кроме того, для ветеранов налажена постоянная патронажная служба с привлечением работников (на договорной основе) в целях обеспечения ухода за каждым из них, а также оказания медицинских и социальных услуг.Глава государства поручил провести в стране специальные встречи и культурно-просветительские вечера, посвященные защитникам свободы и чести Родины.Отдельно в документе подчеркивается, что мероприятия должны пройти со строгим соблюдением карантинных требований.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/stalo-izvestno-vo-skolko-progremit-salyut-v-chest-9-maya-v-tashkente-18424915.html
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ветераны, вторая мировая война, 9 мая, выплата, великая отечественная война, указ, президент узбекистана, ветеран, память

Ветеранам Второй мировой войны выплатят по 12 млн сумов

10:01 21.04.2021 (обновлено: 10:23 21.04.2021)
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© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБоевые награды и юбилейные медали ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды и юбилейные медали ветерана Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
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Приближается 76-годовщина Великой Победы над нацизмом. По этому случаю в республике запланированы памятные мероприятия и торжества.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О поощрении участников Второй мировой войны".
Согласно документу, всем ветеранам выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 12 миллионов сумов.
Причем сделано это будет в торжественной обстановке.
"Расходы, связанные с реализацией настоящего указа, произвести за счет средств республиканского бюджета РУз", — говорится в тексте указа.
Также участникам и инвалидам Второй мировой войны будут выделены бесплатные путевки в санатории республики на основании их пожеланий.
Кроме того, для ветеранов налажена постоянная патронажная служба с привлечением работников (на договорной основе) в целях обеспечения ухода за каждым из них, а также оказания медицинских и социальных услуг.
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Глава государства поручил провести в стране специальные встречи и культурно-просветительские вечера, посвященные защитникам свободы и чести Родины.
Отдельно в документе подчеркивается, что мероприятия должны пройти со строгим соблюдением карантинных требований.
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