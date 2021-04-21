https://uz.sputniknews.ru/20210421/veteranam-vtoroy-mirovoy-voyny-vyplatyat-po-12-mln-sumov-18425340.html

Ветеранам Второй мировой войны выплатят по 12 млн сумов

Ветеранам Второй мировой войны выплатят по 12 млн сумов

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О поощрении участников Второй мировой войны".

2021-04-21T10:01+0500

2021-04-21T10:01+0500

2021-04-21T10:23+0500

общество

ветераны

вторая мировая война

9 мая

выплата

великая отечественная война

указ

президент узбекистана

ветеран

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18425313_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7c768ad41f601c4614a4139dfc4c00fc.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О поощрении участников Второй мировой войны".Согласно документу, всем ветеранам выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 12 миллионов сумов.Причем сделано это будет в торжественной обстановке.Также участникам и инвалидам Второй мировой войны будут выделены бесплатные путевки в санатории республики на основании их пожеланий. Кроме того, для ветеранов налажена постоянная патронажная служба с привлечением работников (на договорной основе) в целях обеспечения ухода за каждым из них, а также оказания медицинских и социальных услуг.Глава государства поручил провести в стране специальные встречи и культурно-просветительские вечера, посвященные защитникам свободы и чести Родины.Отдельно в документе подчеркивается, что мероприятия должны пройти со строгим соблюдением карантинных требований.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/stalo-izvestno-vo-skolko-progremit-salyut-v-chest-9-maya-v-tashkente-18424915.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ветераны, вторая мировая война, 9 мая, выплата, великая отечественная война, указ, президент узбекистана, ветеран, память