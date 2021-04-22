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Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?
Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Машинисту экскаватора, откапывавшему на протяжении пяти дней застрявший контейнеровоз Ever Given, выплатили сверхурочные за
2021-04-22T10:37+0500
2021-04-22T13:08+0500
в мире
компенсация
корабль
судно
деньги
египет
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Машинисту экскаватора, откапывавшему на протяжении пяти дней застрявший контейнеровоз Ever Given, выплатили сверхурочные за переработки.Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление Администрации Суэцкого канала.Напомним, 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, создав гигантскую "пробку". Судно не только заблокировало проход для других кораблей, но и поставило под угрозу мировую экономику.Абдалла Абдель-Гавад был одним из тех, кто откапывал корабль, севший на мель, пока аналитики подсчитывали убытки.Мужчина рассказал, что он и его коллеги трудились по 21 часу ежедневно. Лишь иногда они могли себе позволить немного подремать и восстановить силы. Работы длились в течение пяти дней. После того как Ever Given удалось вызволить, начали разбираться в случившемся. Администрацию Суэцкого канала поблагодарили за усилия, благодаря которым удалось по сути спасти мировую экономику.Гавад давал интервью, в котором указал на то, что простых работников никак не поблагодарили и не назначили сверхурочные за переработки. Однако позднее руководство канала опубликовало в Facebook заявление, в котором машиниста похвалили за добровольную работу "сверх его обязательств". В той же публикации администрация заявила, что работники все же получили положенные выплаты. Между тем те несколько недель, когда Ever Given стоял на мели, взгляд мира был буквально прикован к одинокому экскаватору, который пытался вызволить гигантский контейнеровоз. Пользователи даже успели создать целый пласт мемов на эту тему. Однако они не пришлись по вкусу Гаваду.По его словам, он оказался один на один с неразрешимой проблемой, которая стала его личным испытанием.Сейчас уже все позади. Убытки, безусловно, огромные, однако владелец "застрявшего" контейнеровоза Ever Given намерен решить вопрос с компенсацией мирным путем.Поэтому вряд ли стоит ожидать судебного разбирательства. Власти Египта ранее определили предварительную сумму компенсаций — миллиард долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/sudno-ever-given-poxoronilo-suetskiy-kanal--v-rf-uje-pridumali-chto-delat-18111953.html
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компенсация, корабль, судно, деньги, египет

Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?

10:37 22.04.2021 (обновлено: 13:08 22.04.2021)
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© AFP 2018 / -Судно Ever Given
Судно Ever Given - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© AFP 2018 / -
В конце марта судно село на мель, создав гигантскую "пробку". За развитием ситуации следил весь мир.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Машинисту экскаватора, откапывавшему на протяжении пяти дней застрявший контейнеровоз Ever Given, выплатили сверхурочные за переработки.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление Администрации Суэцкого канала.
© AFP 2018 / -Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given
Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given
© AFP 2018 / -
Напомним, 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, создав гигантскую "пробку". Судно не только заблокировало проход для других кораблей, но и поставило под угрозу мировую экономику.
Абдалла Абдель-Гавад был одним из тех, кто откапывал корабль, севший на мель, пока аналитики подсчитывали убытки.
Мужчина рассказал, что он и его коллеги трудились по 21 часу ежедневно. Лишь иногда они могли себе позволить немного подремать и восстановить силы.
Работы длились в течение пяти дней.
После того как Ever Given удалось вызволить, начали разбираться в случившемся. Администрацию Суэцкого канала поблагодарили за усилия, благодаря которым удалось по сути спасти мировую экономику.
В России нашли замену Суэцкому каналу. Какие перспективы у Северного морского пути? - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
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Гавад давал интервью, в котором указал на то, что простых работников никак не поблагодарили и не назначили сверхурочные за переработки.
Однако позднее руководство канала опубликовало в Facebook заявление, в котором машиниста похвалили за добровольную работу "сверх его обязательств".
В той же публикации администрация заявила, что работники все же получили положенные выплаты.
Между тем те несколько недель, когда Ever Given стоял на мели, взгляд мира был буквально прикован к одинокому экскаватору, который пытался вызволить гигантский контейнеровоз.
© AFP 2018 / -Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given
Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given
© AFP 2018 / -
Пользователи даже успели создать целый пласт мемов на эту тему. Однако они не пришлись по вкусу Гаваду.
По его словам, он оказался один на один с неразрешимой проблемой, которая стала его личным испытанием.

"Я не могу воспринимать это с юмором, потому что не знал, откопаю корабль или нет, я был в центре ситуации. <...> Вместо высмеивания вам стоило бы попытаться сделать что-нибудь, чтобы помочь мне поверить, что я смогу вытащить этот корабль", — говорил машинист экскаватора.

Сейчас уже все позади. Убытки, безусловно, огромные, однако владелец "застрявшего" контейнеровоза Ever Given намерен решить вопрос с компенсацией мирным путем.
Поэтому вряд ли стоит ожидать судебного разбирательства. Власти Египта ранее определили предварительную сумму компенсаций — миллиард долларов.
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