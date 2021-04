https://uz.sputniknews.ru/20210422/ekskavator-bessonnitsa-i-ever-given-kak-otblagodarili-spasitelya-suetskogo-kanala-18444614.html

Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?

Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Машинисту экскаватора, откапывавшему на протяжении пяти дней застрявший контейнеровоз Ever Given, выплатили сверхурочные за

2021-04-22T10:37+0500

2021-04-22T10:37+0500

2021-04-22T13:08+0500

в мире

компенсация

корабль

судно

деньги

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18087881_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_6ddc08b9f6bd98621754ae0b4293f6c7.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Машинисту экскаватора, откапывавшему на протяжении пяти дней застрявший контейнеровоз Ever Given, выплатили сверхурочные за переработки.Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление Администрации Суэцкого канала.Напомним, 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, создав гигантскую "пробку". Судно не только заблокировало проход для других кораблей, но и поставило под угрозу мировую экономику.Абдалла Абдель-Гавад был одним из тех, кто откапывал корабль, севший на мель, пока аналитики подсчитывали убытки.Мужчина рассказал, что он и его коллеги трудились по 21 часу ежедневно. Лишь иногда они могли себе позволить немного подремать и восстановить силы. Работы длились в течение пяти дней. После того как Ever Given удалось вызволить, начали разбираться в случившемся. Администрацию Суэцкого канала поблагодарили за усилия, благодаря которым удалось по сути спасти мировую экономику.Гавад давал интервью, в котором указал на то, что простых работников никак не поблагодарили и не назначили сверхурочные за переработки. Однако позднее руководство канала опубликовало в Facebook заявление, в котором машиниста похвалили за добровольную работу "сверх его обязательств". В той же публикации администрация заявила, что работники все же получили положенные выплаты. Между тем те несколько недель, когда Ever Given стоял на мели, взгляд мира был буквально прикован к одинокому экскаватору, который пытался вызволить гигантский контейнеровоз. Пользователи даже успели создать целый пласт мемов на эту тему. Однако они не пришлись по вкусу Гаваду.По его словам, он оказался один на один с неразрешимой проблемой, которая стала его личным испытанием.Сейчас уже все позади. Убытки, безусловно, огромные, однако владелец "застрявшего" контейнеровоза Ever Given намерен решить вопрос с компенсацией мирным путем.Поэтому вряд ли стоит ожидать судебного разбирательства. Власти Египта ранее определили предварительную сумму компенсаций — миллиард долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210402/sudno-ever-given-poxoronilo-suetskiy-kanal--v-rf-uje-pridumali-chto-delat-18111953.html

египет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

компенсация, корабль, судно, деньги, египет