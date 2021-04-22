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Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?
10:37 22.04.2021 (обновлено: 13:08 22.04.2021)
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© AFP 2018 / -Судно Ever Given
© AFP 2018 / -
В конце марта судно село на мель, создав гигантскую "пробку". За развитием ситуации следил весь мир.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Машинисту экскаватора, откапывавшему на протяжении пяти дней застрявший контейнеровоз Ever Given, выплатили сверхурочные за переработки.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление Администрации Суэцкого канала.
© AFP 2018 / -Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given
Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given
© AFP 2018 / -
Напомним, 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, создав гигантскую "пробку". Судно не только заблокировало проход для других кораблей, но и поставило под угрозу мировую экономику.
Абдалла Абдель-Гавад был одним из тех, кто откапывал корабль, севший на мель, пока аналитики подсчитывали убытки.
Abdullah Gavad.— G.İ.B (@Kozmaster42) April 4, 2021
Süveyş’in meşhur mini kepçe operatörü.🏆🎖#Evergreen #EverGiven #containership pic.twitter.com/e3H1DXbBZs
Мужчина рассказал, что он и его коллеги трудились по 21 часу ежедневно. Лишь иногда они могли себе позволить немного подремать и восстановить силы.
Работы длились в течение пяти дней.
После того как Ever Given удалось вызволить, начали разбираться в случившемся. Администрацию Суэцкого канала поблагодарили за усилия, благодаря которым удалось по сути спасти мировую экономику.
Гавад давал интервью, в котором указал на то, что простых работников никак не поблагодарили и не назначили сверхурочные за переработки.
Однако позднее руководство канала опубликовало в Facebook заявление, в котором машиниста похвалили за добровольную работу "сверх его обязательств".
В той же публикации администрация заявила, что работники все же получили положенные выплаты.
Между тем те несколько недель, когда Ever Given стоял на мели, взгляд мира был буквально прикован к одинокому экскаватору, который пытался вызволить гигантский контейнеровоз.
© AFP 2018 / -Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given
Экскаватор откапывает застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given
© AFP 2018 / -
Пользователи даже успели создать целый пласт мемов на эту тему. Однако они не пришлись по вкусу Гаваду.
По его словам, он оказался один на один с неразрешимой проблемой, которая стала его личным испытанием.
"Я не могу воспринимать это с юмором, потому что не знал, откопаю корабль или нет, я был в центре ситуации. <...> Вместо высмеивания вам стоило бы попытаться сделать что-нибудь, чтобы помочь мне поверить, что я смогу вытащить этот корабль", — говорил машинист экскаватора.
Сейчас уже все позади. Убытки, безусловно, огромные, однако владелец "застрявшего" контейнеровоза Ever Given намерен решить вопрос с компенсацией мирным путем.
Поэтому вряд ли стоит ожидать судебного разбирательства. Власти Египта ранее определили предварительную сумму компенсаций — миллиард долларов.