https://uz.sputniknews.ru/20210422/kyrgyzstan-segodnya-poluchit-pervuyu-partiyu-sputnika-v-18448903.html

Кыргызстан сегодня получит первую партию "Спутника V"

Кыргызстан сегодня получит первую партию "Спутника V"

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Первые двадцать тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставят в Кыргызстан уже сегодня, сообщает Sputnik

2021-04-22T13:18+0500

2021-04-22T13:18+0500

2021-04-22T13:22+0500

в мире

вакцина

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Первые двадцать тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставят в Кыргызстан уже сегодня, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева.По словам министра, самолет за один раз может доставить лишь определенную партию. Это как раз 20 тысяч доз. Рейс прибудет в аэропорт "Манас", его совершит "Аэрофлот”. Всего же республика заказала один миллион доз российского препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи. Каждая доза из первой партии обошлась бюджету в 10 долларов, сказал глава Минздрава, отметив, что для граждан прививки будут бесплатными.Вакцинация в Кыргызстане началась с 29 марта. Она проводится китайским препаратом Sinopharm. По официальным данным, на сегодняшний день в стране привиты 13 552 человека, 178 из них уже получили вторую дозу. Первой партией российской вакцины смогут привиться еще 10 тысяч человек.Первую партию "Спутника V" ожидают и в Узбекистане. Ранее премьер-министр страны Абдулла Арипов заявил, что придет она до конца апреля. Он добавил, что первая в мире вакцина от COVID-19 входила в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.Пока же население прививается двумя препаратами: индийским аналогом AstraZeneca Covishield и китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001. Кампания по массовой вакцинации стартовала 1 апреля, и по данным на 21 апреля прививки получили уже 486 960 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210417/vaktsiny-ot-covid-19-razrabatyvaemye-v-uzbekistane-vneseny-v-spisok-voz-18384149.html

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вакцина, кыргызстан