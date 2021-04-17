https://uz.sputniknews.ru/20210417/v-blijayshie-dni-uzbekistan-poluchit-vaktsinu-sputnik-v-18382135.html

В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"

В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" будет поставлена в Узбекистан до конца апреля. Такие ожидания озвучил премьер-министр Абдулла Арипов

2021-04-17T13:55+0500

2021-04-17T13:55+0500

2021-04-17T15:34+0500

общество

вакцина "спутник v"

абдулла арипов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" будет поставлена в Узбекистан до конца апреля. Такие ожидания озвучил премьер-министр Абдулла Арипов в ходе расширенного заседания республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.Арипов добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.В феврале "Спутник V" сертифицировали и допустили к массовому применению в Узбекистане. К настоящему моменту, "Спутник V" зарегистрирован еще в нескольких десятках стран, в том числе в Туркменистане, Беларуси, Армении, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Гайане, Венесуэле, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Габоне, Сан-Марино и других."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.Препарат был разработан учеными Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. Жители получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html

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вакцина "спутник v", абдулла арипов, узбекистан