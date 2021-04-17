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В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210417/v-blijayshie-dni-uzbekistan-poluchit-vaktsinu-sputnik-v-18382135.html
В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" будет поставлена в Узбекистан до конца апреля. Такие ожидания озвучил премьер-министр Абдулла Арипов
2021-04-17T13:55+0500
2021-04-17T15:34+0500
общество
вакцина "спутник v"
абдулла арипов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" будет поставлена в Узбекистан до конца апреля. Такие ожидания озвучил премьер-министр Абдулла Арипов в ходе расширенного заседания республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.Арипов добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.В феврале "Спутник V" сертифицировали и допустили к массовому применению в Узбекистане. К настоящему моменту, "Спутник V" зарегистрирован еще в нескольких десятках стран, в том числе в Туркменистане, Беларуси, Армении, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Гайане, Венесуэле, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Габоне, Сан-Марино и других."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.Препарат был разработан учеными Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. Жители получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html
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вакцина "спутник v", абдулла арипов, узбекистан

В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"

13:55 17.04.2021 (обновлено: 15:34 17.04.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V
Производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
© Sputnik
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По словам главы правительства, "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" будет поставлена в Узбекистан до конца апреля. Такие ожидания озвучил премьер-министр Абдулла Арипов в ходе расширенного заседания республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
До конца месяца российская вакцина "Спутник V" присоединится к вакцинации в Узбекистане.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - Sputnik Узбекистан
Абдулла Арипов
Премьер-министр Узбекистана
Арипов добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.
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В Узбекистане идет поиск площадки для производства вакцины "Спутник V"
7 апреля, 08:05
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В феврале "Спутник V" сертифицировали и допустили к массовому применению в Узбекистане.
К настоящему моменту, "Спутник V" зарегистрирован еще в нескольких десятках стран, в том числе в Туркменистане, Беларуси, Армении, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Гайане, Венесуэле, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Габоне, Сан-Марино и других.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.
Препарат был разработан учеными Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. Жители получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
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