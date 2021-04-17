https://uz.sputniknews.ru/20210417/vaktsiny-ot-covid-19-razrabatyvaemye-v-uzbekistane-vneseny-v-spisok-voz-18384149.html
Вакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ
Вакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Обе вакцины от COVID-19, разработка которых ведется в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации
2021-04-17T16:46+0500
2021-04-17T16:46+0500
2021-04-17T16:46+0500
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коронавирус
производство
вакцина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Обе вакцины от COVID-19, разработка которых ведется в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения, сообщили в пресс-службе Мининноваций республики.В ведомстве уточнили, что речь идет о рекомбинантной вакцине на основе S белка коронавируса Центра передовых технологий при Мининноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики АН Узбекистана. Ранее премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан может выпустить собственную вакцину от коронавируса до конца года.А в конце марта министр здравоохранения республики Абдухаким Хаджибаев информировал, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против COVID-19.По его словам, в апреле планировалось начать исследования препарата на животных. Другие детали министр не уточнял.Также глава правительства заявил, что российская вакцина "Спутник V" будет поставлена в Узбекистан до конца апреля. При этом Арипов добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.
https://uz.sputniknews.ru/20210417/v-blijayshie-dni-uzbekistan-poluchit-vaktsinu-sputnik-v-18382135.html
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коронавирус, производство, вакцина, узбекистан
Вакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ
Сейчас проходят доклинические испытания вакцин от коронавируса, разработанных учеными Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
Обе вакцины от COVID-19, разработка которых ведется в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения, сообщили
в пресс-службе Мининноваций республики.
В ведомстве уточнили, что речь идет о рекомбинантной вакцине на основе S белка коронавируса Центра передовых технологий при Мининноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики АН Узбекистана.
Ранее премьер-министр Абдулла Арипов заявил
, что Узбекистан может выпустить собственную вакцину от коронавируса до конца года.
А в конце марта министр здравоохранения республики Абдухаким Хаджибаев информировал
, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против COVID-19.
По его словам, в апреле планировалось начать исследования препарата на животных. Другие детали министр не уточнял.
Также глава правительства заявил
, что российская вакцина "Спутник V" будет поставлена в Узбекистан до конца апреля. При этом Арипов добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.