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В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210417/vaktsiny-ot-covid-19-razrabatyvaemye-v-uzbekistane-vneseny-v-spisok-voz-18384149.html
Вакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ
Вакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Обе вакцины от COVID-19, разработка которых ведется в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации
2021-04-17T16:46+0500
2021-04-17T16:46+0500
общество
коронавирус
производство
вакцина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Обе вакцины от COVID-19, разработка которых ведется в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения, сообщили в пресс-службе Мининноваций республики.В ведомстве уточнили, что речь идет о рекомбинантной вакцине на основе S белка коронавируса Центра передовых технологий при Мининноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики АН Узбекистана. Ранее премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан может выпустить собственную вакцину от коронавируса до конца года.А в конце марта министр здравоохранения республики Абдухаким Хаджибаев информировал, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против COVID-19.По его словам, в апреле планировалось начать исследования препарата на животных. Другие детали министр не уточнял.Также глава правительства заявил, что российская вакцина "Спутник V" будет поставлена в Узбекистан до конца апреля. При этом Арипов добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.
https://uz.sputniknews.ru/20210417/v-blijayshie-dni-uzbekistan-poluchit-vaktsinu-sputnik-v-18382135.html
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коронавирус, производство, вакцина, узбекистан

Вакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ

16:46 17.04.2021
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© Sputnik / Алексей ВитвицкийЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Сейчас проходят доклинические испытания вакцин от коронавируса, разработанных учеными Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Обе вакцины от COVID-19, разработка которых ведется в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения, сообщили в пресс-службе Мининноваций республики.
В ведомстве уточнили, что речь идет о рекомбинантной вакцине на основе S белка коронавируса Центра передовых технологий при Мининноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики АН Узбекистана.
Производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
Общество
В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
13:55
2579
16
Ранее премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан может выпустить собственную вакцину от коронавируса до конца года.
А в конце марта министр здравоохранения республики Абдухаким Хаджибаев информировал, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против COVID-19.
По его словам, в апреле планировалось начать исследования препарата на животных. Другие детали министр не уточнял.
Также глава правительства заявил, что российская вакцина "Спутник V" будет поставлена в Узбекистан до конца апреля. При этом Арипов добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.
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