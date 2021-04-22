https://uz.sputniknews.ru/20210422/osnovnaya-protsentnaya-stavka-ostaetsya-neizmennoy--tsentrobank-18448128.html

Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк

Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Члены правления ЦБ оставили основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых.

2021-04-22T12:52+0500

2021-04-22T12:52+0500

2021-04-22T12:52+0500

экономика

основная ставка

цб

экономика

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/565/97/5659761_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_68e723b0ad04a811122e2ed40535fb2f.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Члены правления ЦБ оставили основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых.В середине марта национальный регулятор принял аналогичное решение, чтобы создать условия снижения инфляционных ожиданий и достижения устойчивого восстановления экономической активности.В 2021 году инфляцию в Узбекистане планируется удержать в пределах 9-10%. Показатель ВВП, в свою очередь, может вырасти до 5,5%. Также национальный регулятор ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере +- 1%. В течение прошлого года основная ставка была дважды снижена: сначала до 15%, затем до 14%. Причина — снижение прогнозов инфляции.

https://uz.sputniknews.ru/20210328/tsb-pomenyal-poryadok-osuschestvleniya-valyutnyx-operatsiy--3-novyx-pravila-17997241.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

основная ставка, цб, экономика, узбекистан