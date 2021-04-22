https://uz.sputniknews.ru/20210422/osnovnaya-protsentnaya-stavka-ostaetsya-neizmennoy--tsentrobank-18448128.html
Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Члены правления ЦБ оставили основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых.
2021-04-22T12:52+0500
2021-04-22T12:52+0500
2021-04-22T12:52+0500
экономика
основная ставка
цб
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Члены правления ЦБ оставили основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых.В середине марта национальный регулятор принял аналогичное решение, чтобы создать условия снижения инфляционных ожиданий и достижения устойчивого восстановления экономической активности.В 2021 году инфляцию в Узбекистане планируется удержать в пределах 9-10%. Показатель ВВП, в свою очередь, может вырасти до 5,5%. Также национальный регулятор ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере +- 1%. В течение прошлого года основная ставка была дважды снижена: сначала до 15%, затем до 14%. Причина — снижение прогнозов инфляции.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/tsb-pomenyal-poryadok-osuschestvleniya-valyutnyx-operatsiy--3-novyx-pravila-17997241.html
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основная ставка, цб, экономика, узбекистан
Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
С января 2020-го ЦБ ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16%. Затем цифра дважды понижалась в течение года.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Члены правления ЦБ оставили
основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых.
В середине марта национальный регулятор принял
аналогичное решение, чтобы создать условия снижения инфляционных ожиданий и достижения устойчивого восстановления экономической активности.
В 2021 году инфляцию в Узбекистане планируется удержать в пределах 9-10%. Показатель ВВП, в свою очередь, может вырасти до 5,5%.
Напомним: Центробанк с 1 января 2020-го перешел к поэтапному инфляционному таргетированию.
Также национальный регулятор ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере +- 1%. В течение прошлого года основная ставка была дважды снижена: сначала до 15%, затем до 14%.
Причина — снижение прогнозов инфляции.