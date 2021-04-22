https://uz.sputniknews.ru/20210422/rossiya-zadumala-sozdat-osobyy-reestr-stroiteley-migrantov-18448507.html

Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов

Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В РФ хотят создать реестр трудовых кадров для мигрантов, работающих на стройках страны.

2021-04-22T13:41+0500

2021-04-22T13:41+0500

2021-04-22T13:45+0500

россия

трудовые мигранты

строители

мигранты

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В РФ хотят создать реестр трудовых кадров для мигрантов, работающих на стройках страны.С данной инициативой выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Сейчас мигрантам, чтобы попасть на территорию РФ, необходимо иметь на руках три документа: сертификат о знании русского языка, трудовой патент и медсправку.Теперь же предлагается обязать въезжающих иностранцев подавать заявку на включение в реестр трудовых кадров.Что дает этот реестр мигрантам:Что дает реестр строительным компаниям?Работодатель сможет оперативно получать информацию о том, что рабочий закончил работать на объекте, а значит, облегчил бы поиск трудовых ресурсов для новых строек.Ведение реестра, обеспечение его интеграции в систему портала госуслуг и отправку данных в МВД готов на себя взять НОСТРОЙ.Отмечается, что одной из наиболее пострадавших российских отраслей в результате пандемии стала именно сфера строительства. Отток мигрантов составил 1,5 миллиона человек. Между тем накануне президент РФ Владимир Путин поставил задачу восстановить рынок труда уже к концу этого года, а то и ранее. Глава государства отметил, что, безусловно, избежать сокращений было невозможно, однако вместе с тем в 2020 году удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест.

https://uz.sputniknews.ru/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html

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трудовые мигранты, строители, мигранты