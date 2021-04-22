Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210422/rossiya-zadumala-sozdat-osobyy-reestr-stroiteley-migrantov-18448507.html
Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов
Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В РФ хотят создать реестр трудовых кадров для мигрантов, работающих на стройках страны.
2021-04-22T13:41+0500
2021-04-22T13:45+0500
россия
трудовые мигранты
строители
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18448228_113:439:2963:2042_1920x0_80_0_0_f82c656cd7f1b30497b6bbe4bfaf677d.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В РФ хотят создать реестр трудовых кадров для мигрантов, работающих на стройках страны.С данной инициативой выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Сейчас мигрантам, чтобы попасть на территорию РФ, необходимо иметь на руках три документа: сертификат о знании русского языка, трудовой патент и медсправку.Теперь же предлагается обязать въезжающих иностранцев подавать заявку на включение в реестр трудовых кадров.Что дает этот реестр мигрантам:Что дает реестр строительным компаниям?Работодатель сможет оперативно получать информацию о том, что рабочий закончил работать на объекте, а значит, облегчил бы поиск трудовых ресурсов для новых строек.Ведение реестра, обеспечение его интеграции в систему портала госуслуг и отправку данных в МВД готов на себя взять НОСТРОЙ.Отмечается, что одной из наиболее пострадавших российских отраслей в результате пандемии стала именно сфера строительства. Отток мигрантов составил 1,5 миллиона человек. Между тем накануне президент РФ Владимир Путин поставил задачу восстановить рынок труда уже к концу этого года, а то и ранее. Глава государства отметил, что, безусловно, избежать сокращений было невозможно, однако вместе с тем в 2020 году удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18448228_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c3b05f58f683afe488620ab620fad5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
трудовые мигранты, строители, мигранты

Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов

13:41 22.04.2021 (обновлено: 13:45 22.04.2021)
647
© Unsplash / Josue Isai Ramos FigueroaРабочий на строительной площадке
Рабочий на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© Unsplash / Josue Isai Ramos Figueroa
Одной из наиболее пострадавших российских отраслей в результате пандемии стала именно сфера строительства.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В РФ хотят создать реестр трудовых кадров для мигрантов, работающих на стройках страны.
С данной инициативой выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Сейчас мигрантам, чтобы попасть на территорию РФ, необходимо иметь на руках три документа: сертификат о знании русского языка, трудовой патент и медсправку.
Теперь же предлагается обязать въезжающих иностранцев подавать заявку на включение в реестр трудовых кадров.

"Мы предлагаем также обязать въезжающих в Россию иностранцев подавать заявку на включение в реестр трудовых кадров", — заявил в беседе с РИА Недвижимость глава НОСТРОЙ Антон Глушков.

Что дает этот реестр мигрантам:

вопросы налогообложения значительно упростятся;
иностранным работникам предоставят гарантии своевременной оплаты их работы;
будет обеспечен необходимый уровень охраны труда.

Что дает реестр строительным компаниям?

Работодатель сможет оперативно получать информацию о том, что рабочий закончил работать на объекте, а значит, облегчил бы поиск трудовых ресурсов для новых строек.
Ведение реестра, обеспечение его интеграции в систему портала госуслуг и отправку данных в МВД готов на себя взять НОСТРОЙ.
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Россия
Для мигрантов в России запустят аналог "Госуслуг"
29 марта, 13:26
1206
Отмечается, что одной из наиболее пострадавших российских отраслей в результате пандемии стала именно сфера строительства. Отток мигрантов составил 1,5 миллиона человек.
Иными словами, стройки потеряли каждого пятого работника.
Между тем накануне президент РФ Владимир Путин поставил задачу восстановить рынок труда уже к концу этого года, а то и ранее.
Глава государства отметил, что, безусловно, избежать сокращений было невозможно, однако вместе с тем в 2020 году удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:05Узбекистанец Баходир Джалолов нокаутировал соперника в первом раунде — видео
14:42Из-за плохих дорог за неполные два года погиб 191 узбекистанец
14:34Камилов встретился с послом Таджикистана — о чем напоследок поговорили дипломаты
14:21Итальянец прогуливал работу 15 лет и "заработал" полмиллиона евро
14:03В Узбекистане почти 400 человек заразились коронавирусом за сутки
13:41Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов
13:18Кыргызстан сегодня получит первую партию "Спутника V"
12:52Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
12:33В Ташкенте обсуждают судьбу права в период четвертой промышленной революции
12:21В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция
11:46На Марсе впервые добыли кислород — пора ли землянам собирать чемоданы?
11:05В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста
10:46Мир завис в неопределенности, но Азия ему поможет
10:37Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?
09:56Мы сами будем определять национальные интересы и красную черту
09:46В столичном канале нашли тело 42-летнего мужчины — причины смерти неизвестны
09:29Будущее близко: казахстанец превращает отходы в роботов-трансформеров — видео
ВчераТрудоустройство и жилищный вопрос: как государство решит проблемы молодежи
ВчераОгонь, вода и учебное землетрясение: как технологии помогут выжить во время стихии
ВчераКоролева Елизавета - икона английского стиля