https://uz.sputniknews.ru/20210422/rossiya-zadumala-sozdat-osobyy-reestr-stroiteley-migrantov-18448507.html
Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов
Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В РФ хотят создать реестр трудовых кадров для мигрантов, работающих на стройках страны.
2021-04-22T13:41+0500
2021-04-22T13:41+0500
2021-04-22T13:45+0500
россия
трудовые мигранты
строители
мигранты
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В РФ хотят создать реестр трудовых кадров для мигрантов, работающих на стройках страны.С данной инициативой выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Сейчас мигрантам, чтобы попасть на территорию РФ, необходимо иметь на руках три документа: сертификат о знании русского языка, трудовой патент и медсправку.Теперь же предлагается обязать въезжающих иностранцев подавать заявку на включение в реестр трудовых кадров.Что дает этот реестр мигрантам:Что дает реестр строительным компаниям?Работодатель сможет оперативно получать информацию о том, что рабочий закончил работать на объекте, а значит, облегчил бы поиск трудовых ресурсов для новых строек.Ведение реестра, обеспечение его интеграции в систему портала госуслуг и отправку данных в МВД готов на себя взять НОСТРОЙ.Отмечается, что одной из наиболее пострадавших российских отраслей в результате пандемии стала именно сфера строительства. Отток мигрантов составил 1,5 миллиона человек. Между тем накануне президент РФ Владимир Путин поставил задачу восстановить рынок труда уже к концу этого года, а то и ранее. Глава государства отметил, что, безусловно, избежать сокращений было невозможно, однако вместе с тем в 2020 году удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html
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трудовые мигранты, строители, мигранты
Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов
13:41 22.04.2021 (обновлено: 13:45 22.04.2021)
Одной из наиболее пострадавших российских отраслей в результате пандемии стала именно сфера строительства.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В РФ хотят создать реестр трудовых кадров для мигрантов, работающих на стройках страны.
С данной инициативой выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Сейчас мигрантам, чтобы попасть на территорию РФ, необходимо иметь на руках три документа: сертификат о знании русского языка, трудовой патент и медсправку.
Теперь же предлагается обязать въезжающих иностранцев подавать заявку на включение в реестр трудовых кадров.
"Мы предлагаем также обязать въезжающих в Россию иностранцев подавать заявку на включение в реестр трудовых кадров", — заявил в беседе с РИА Недвижимость глава НОСТРОЙ Антон Глушков.
Что дает этот реестр мигрантам:
вопросы налогообложения значительно упростятся;
иностранным работникам предоставят гарантии своевременной оплаты их работы;
будет обеспечен необходимый уровень охраны труда.
Что дает реестр строительным компаниям?
Работодатель сможет оперативно получать информацию о том, что рабочий закончил работать на объекте, а значит, облегчил бы поиск трудовых ресурсов для новых строек.
Ведение реестра, обеспечение его интеграции в систему портала госуслуг и отправку данных в МВД готов на себя взять НОСТРОЙ.
Отмечается, что одной из наиболее пострадавших российских отраслей в результате пандемии стала именно сфера строительства. Отток мигрантов составил 1,5 миллиона человек.
Иными словами, стройки потеряли каждого пятого работника.
Между тем накануне президент РФ Владимир Путин поставил задачу
восстановить рынок труда уже к концу этого года, а то и ранее.
Глава государства отметил, что, безусловно, избежать сокращений было невозможно, однако вместе с тем в 2020 году удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест.