https://uz.sputniknews.ru/20210421/putin-zayavil-chto-rynok-truda-v-rossii-mojet-vosstanovitsya-uje-k-kontsu-goda-18433204.html

Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года

Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года российский рынок труда должен быть уже восстановлен.

2021-04-21T15:22+0500

2021-04-21T15:22+0500

2021-04-21T15:59+0500

россия

федеральное собрание

трудовые мигранты

ежегодное послание президента рф федеральному собранию

работа

рынок

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года российский рынок труда должен быть уже восстановлен.Однако правительству следует постараться решить эту задачу побыстрее. Путин напомнил, что в 2020 году в России удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест. Этому поспособствовали в том числе льготные кредиты для бизнеса, направленные на выплату зарплат.Ранее в России начали постепенно снимать ограничения для трудовых мигрантов. Одной из первых стала Москва.Столичный миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.Узбекистанцев-нелегалов между тем предупредили о возможном выдворении из России.Граждане республики должны до 15 июня "выйти из тени", иначе их ожидает депортация. Об этом предупредило Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Минзанятости и трудовых отношений республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html

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федеральное собрание, трудовые мигранты, ежегодное послание президента рф федеральному собранию, работа, рынок, владимир путин