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Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года
Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года российский рынок труда должен быть уже восстановлен.
2021-04-21T15:22+0500
2021-04-21T15:22+0500
2021-04-21T15:59+0500
россия
федеральное собрание
трудовые мигранты
ежегодное послание президента рф федеральному собранию
работа
рынок
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года российский рынок труда должен быть уже восстановлен.Однако правительству следует постараться решить эту задачу побыстрее. Путин напомнил, что в 2020 году в России удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест. Этому поспособствовали в том числе льготные кредиты для бизнеса, направленные на выплату зарплат.Ранее в России начали постепенно снимать ограничения для трудовых мигрантов. Одной из первых стала Москва.Столичный миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.Узбекистанцев-нелегалов между тем предупредили о возможном выдворении из России.Граждане республики должны до 15 июня "выйти из тени", иначе их ожидает депортация. Об этом предупредило Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Минзанятости и трудовых отношений республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
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федеральное собрание, трудовые мигранты, ежегодное послание президента рф федеральному собранию, работа, рынок, владимир путин
Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года
15:22 21.04.2021 (обновлено: 15:59 21.04.2021)
Сегодня, 21 апреля, российский лидер выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года российский рынок труда должен быть уже восстановлен.
Однако правительству следует постараться решить эту задачу побыстрее.
Путин напомнил, что в 2020 году в России удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест. Этому поспособствовали в том числе льготные кредиты для бизнеса, направленные на выплату зарплат.
"К сожалению, избежать сокращения совсем было невозможно. Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Правительству поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда, но надо постараться решить ее раньше, чтобы люди стали быстрее получать стабильный заработок", — заявил президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Ранее в России начали постепенно снимать ограничения для трудовых мигрантов. Одной из первых стала
Москва.
Столичный миграционный центр уже открыл
представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.
Узбекистанцев-нелегалов между тем предупредили о возможном выдворении из России.
Граждане республики должны до 15 июня "выйти из тени", иначе их ожидает депортация. Об этом предупредило
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Минзанятости и трудовых отношений республики.