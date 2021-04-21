Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210421/putin-zayavil-chto-rynok-truda-v-rossii-mojet-vosstanovitsya-uje-k-kontsu-goda-18433204.html
Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года
Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года российский рынок труда должен быть уже восстановлен.
2021-04-21T15:22+0500
2021-04-21T15:59+0500
россия
федеральное собрание
трудовые мигранты
ежегодное послание президента рф федеральному собранию
работа
рынок
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18434842_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_602f72d79c0ce8be28ac4b312d3e7c94.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года российский рынок труда должен быть уже восстановлен.Однако правительству следует постараться решить эту задачу побыстрее. Путин напомнил, что в 2020 году в России удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест. Этому поспособствовали в том числе льготные кредиты для бизнеса, направленные на выплату зарплат.Ранее в России начали постепенно снимать ограничения для трудовых мигрантов. Одной из первых стала Москва.Столичный миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.Узбекистанцев-нелегалов между тем предупредили о возможном выдворении из России.Граждане республики должны до 15 июня "выйти из тени", иначе их ожидает депортация. Об этом предупредило Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Минзанятости и трудовых отношений республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18434842_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_3645303f0ae4cf3ae57fae639760d031.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
федеральное собрание, трудовые мигранты, ежегодное послание президента рф федеральному собранию, работа, рынок, владимир путин

Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года

15:22 21.04.2021 (обновлено: 15:59 21.04.2021)
870
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрансляция послания президента РФ Федеральному Собранию
Трансляция послания президента РФ Федеральному Собранию - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
Сегодня, 21 апреля, российский лидер выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года российский рынок труда должен быть уже восстановлен.
Однако правительству следует постараться решить эту задачу побыстрее.
Путин напомнил, что в 2020 году в России удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих мест. Этому поспособствовали в том числе льготные кредиты для бизнеса, направленные на выплату зарплат.

"К сожалению, избежать сокращения совсем было невозможно. Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Правительству поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда, но надо постараться решить ее раньше, чтобы люди стали быстрее получать стабильный заработок", — заявил президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Ранее в России начали постепенно снимать ограничения для трудовых мигрантов. Одной из первых стала Москва.
Столичный миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, чтобы по заявкам российских работодателей проводить подбор рабочих и организовывать их въезд в Москву.
Узбекистанцев-нелегалов между тем предупредили о возможном выдворении из России.
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
Миграция
Депортация или амнистия: что ждет мигрантов из Узбекистана после 15 июня
12:16
855
5
Граждане республики должны до 15 июня "выйти из тени", иначе их ожидает депортация. Об этом предупредило Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Минзанятости и трудовых отношений республики.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:22Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года
15:04В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
14:45Доктор Мясников связал дату рождения с развитием заболеваний
14:11Спасатели вызволили из искореженного авто 130 животных
13:58Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция
13:49Сборная Узбекистана пробилась на Кубок мира по футзалу
13:19Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео
12:51"Косяки за прививки": в Нью-Йорке привившимся от COVID раздали марихуану
12:20Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
12:16Депортация или амнистия: что ждет мигрантов из Узбекистана после 15 июня
11:38Украина считает, что Россия может начать войну уже через пару недель
11:00В Узбекистане заработает система соцконтрактов: какие выплаты получат граждане
10:43Предупреждение футбольной Суперлиги: за русофобию придется платить
10:26Россия воинственно и агрессивно мешает Украине привлекать новые кредиты
10:01Ветеранам Второй мировой войны выплатят по 12 млн сумов
09:38Стало известно, во сколько прогремит салют в честь 9 Мая в Ташкенте
ВчераМинтруд поручил "заплатить" участникам совещания с вице-премьером
ВчераВ Хиве во время ремонта наткнулись на древний колодец — фото
ВчераРоссийско-таджикское предупреждение джихадистам в Афганистане
ВчераУзбекистан представит уникальный проект на Международной архитектурной биеннале в Венеции