https://uz.sputniknews.ru/20210423/paradoks-pochemu-voennyy-byudjet-ssha-v-700-mlrd-ne-garantiruet-amerikantsam-uspexa-v-pobede-18470375.html

Парадокс: почему военный бюджет США в $700 млрд не гарантирует американцам успеха в победе

Парадокс: почему военный бюджет США в $700 млрд не гарантирует американцам успеха в победе

Боеготовность американских вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет, однако провальными можно считать... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T17:17+0500

2021-04-23T17:17+0500

2021-04-23T17:17+0500

колумнисты

нато

афганистан

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16043499_0:92:1201:767_1920x0_80_0_0_6e2d8375b2abe734fffdd2359230c7d9.jpg

Счетная палата США признала потерю боеготовности вооруженных сил страны. На Западе стремятся понять причины поражений Пентагона в "бесконечных" войнах – в Афганистане, Ираке и других развивающихся странах. Парадокс в том, что военный бюджет США, превышающий 700 млрд долларов в год, успеха не гарантирует. Деньги называют "мускулами армии", но военную победу за доллары не купишь.В Счетной палате США констатировали, что боеготовность американских вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет, однако провальными можно считать все войны Пентагона в странах третьего мира за последние 75 лет (после общей победы над фашистской Германией в мае 1945-го).Специалисты контрольного ведомства утверждают, что неоспоримое военное преимущество США утрачено из-за усиления потенциальных противников. Причем американское "господство" подорвано практически в каждом боевом измерении – на море, в воздушном пространстве, в космосе. Якобы "на земле" дела обстоят лучше, но позорный выход американских войск из Афганистана (под давлением талибов) свидетельствует об ином.Главными препятствиями на пути к восстановлению высокой боеготовности американских ВМС аналитики считают уменьшение возможностей размещения сил в разных точках планеты, трудности техобслуживания. Будто бы огромная сеть из сотен баз Пентагона в десятках странах мира не создает идеальные условия для размещения всех родов войск и видов боевой техники. Вероятнее боеготовности вредит серия малых войн, то есть постепенная адаптация Пентагона к боевой среде, в которой отсутствует высокотехнологичный противник. И это деградация.Американские политики регулярно призывают наращивать потенциал вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Соединенных Штатов среди великих держав. Бюджет Пентагона давно превышает $700 млрд в год, но результата этот факт не гарантирует. Лишнее тому доказательство – супердорогой ($1,5 трлн) истребитель F-35, который официально признан не готовым к войне. Дополнительные $715 млрд для сдерживания России и Китая – погоды не сделают, ведь Москва и Пекин строят оборону на принципах разумной достаточности, стремятся к качественному превосходству вооружений. По оценкам SIPRI, Россия находится на четвертом месте в списке стран с самыми высокими военными расходами. Как бы то ни было, в абсолютных цифрах – Москва тратит на оборону в 10 раз меньше Вашингтона. Военный бюджет Китая почти в четыре раза меньше американского. Афганский синдромВоенные контингенты США и НАТО покидают Афганистан по условиям унизительного мирного соглашения с террористической организацией "Талибан"* (от 29 февраля 2020 года). При этом сохраняется опасность превращения Исламской республики в главную международную базу террористов и джихадистов на планете. Пентагон лихорадочно изобретает некие компенсационные меры и, по информации американского издания The New York Times, "обсуждает с союзниками переброску войск в соседние Таджикистан, Казахстан и Узбекистан". При достижении соответствующих межгосударственных договоренностей (хотя это и маловероятно), дальнейшее развитие событий вполне предсказуемо.Если американцы и их союзники начнут "сдерживать", то есть периодически бомбить отряды талибов и "Аль-Каиды"* в Афганистане с территории стран Центральной Азии, афганские боевики непременно устроят "джихад" по месту дислокации авиабаз США и НАТО – в странах Центральной Азии.Австралийский профессор афганского происхождения Амин Сайкал 21 апреля опубликовал на сайте ASPI Strategist интересные мысли: "После Второй мировой войны Соединенные Штаты проиграли практически все войны, которые они вели в развивающихся странах. Данное фиаско олицетворяет трагедию неспособности мировой державы разрешать асимметричные конфликты. Последней войной, от которой сейчас отказываются США, не достигнув своих первоначальных целей, является 20-летний конфликт в Афганистане. Нельзя недооценивать потенциально катастрофические последствия этого шага для Афганистана, региона и репутации НАТО".Действительно, американцы не смогли победить террористов-талибов, превратить Афганистан в стабильную, безопасную, процветающую демократию, как обещали в 2001 году. И оставляют после себя разрушенную, опустошенную страну, какими ранее сделали Южный Вьетнам и Ирак. Профессор Сайкал напоминает, что США и их союзники потеряли 3502 военнослужащих (из них 2300 – американцы), многие тысячи получили ранения, война обошлась в $2 триллиона. Потери афганского народа намного больше – количество убитых за двадцать лет мирных жителей, военнослужащих и полицейских превысило 100 тысяч человек. Однако история ничему не учит, и сегодня Вашингтон стремится "сдерживать" военными средствами Москву и Пекин. Рискуя превратить территорию США в подобие афганской пустыни Регистан."Тупая" политикаРанее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО активно перебрасывают войска к границам европейской части России – основные силы сосредоточены в Черноморском и Балтийском регионах, всего около 40 тысяч иностранных военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегические бомбардировщики. Какой результат ожидают "партнеры" от подобных эскапад в отношении России? По оценке руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, это "тупая" политика. И результат вполне закономерен – Пентагону и его союзникам в очередной раз жестко указана "красная линия" в Восточной Европе. Здесь РФ может простить только мелкие пакости.Ученый и экс-помощник президента Рональда Рейгана по внешнеполитическим вопросам Дуг Бэндоу 20 апреля написал в авторитетном журнале The American Spectator: "США участвовали в нескольких "бесконечных войнах", ни одна из них не представляла для страны экзистенциальной угрозы. Это происходило потому, что ни один из противников Америки не являлся, как Россия, серьезной военной державой с хорошо обученными конвенциальными вооруженными силами и обширным ядерным потенциалом".Согласимся, что американские и европейские официальные лица "вели себя безрассудно, и в особенности это касается планов принятия в НАТО Грузии и Украины". США никогда не допустили бы подобных исторических сюжетов в сфере своих национальных интересов в Западном полушарии (принятия Канады или Мексики в Варшавский договор или ОДКБ). И Москва никогда не смирится с "экзистенциальным" существованием враждебных государств у российских границ, на постсоветском пространстве (странам Балтии не надо бояться, следует корректировать внешнюю политику). Россия имеет эффективные инструменты для нейтрализации военных угроз.Сегодня на границе с Украиной неслучайно сосредоточены для учений "конвенциальные войсковые подразделения России – 100 000 военнослужащих, 1300 танков и артиллерийских орудий, 380 ракетных установок и 3700 беспилотников". Заметим, цифры The American Spectator выглядят несколько преувеличенными, но суть отражают верно – в гипотетическом конфликте с высокотехнологичными российскими войсками Пентагон и НАТО потерпят на Украине сокрушительное поражение. Причем гораздо быстрее, чем в Афганистане. А в случае применения "партнерами" тактического ядерного оружия (есть такие абзацы в учебниках тактики американской армии), ответный "привет" с гиперзвуковой скоростью прилетит на территорию США и других участников конфликта. "Великая Америка" должна иметь соответствующее чувство самосохранения, и "расставлять правильные приоритеты".The American Spectator делает отрадный вывод: если главная цель Североатлантического альянса – безопасность, а не благотворительность, в нем не должно быть стран, конфликтующих с ядерной державой: "Украина просто не стоит того, чтобы из-за нее рисковать войной с полной решимости ядерной державой". * – террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210219/16040578.html

https://uz.sputniknews.ru/20200227/Pentagon-priznal-poteryu-voennogo-preimuschestva-v-mire-13548252.html

https://uz.sputniknews.ru/20210419/kak-taliby-rukovodyat-vyvodom-amerikanskix-voysk-iz-afganistana--mnenie-eksperta-18398813.html

https://uz.sputniknews.ru/20180912/Pamfilova-politika-tupykh-zapretov-v-sovremennom-mire-ne-rabotaet-9397965.html

https://uz.sputniknews.ru/20191204/Ukraina-otravila-Ameriku-12940539.html

афганистан

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

нато, афганистан, сша