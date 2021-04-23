https://uz.sputniknews.ru/20210423/proch-bumajki-novaya-sreda-virtualnogo-obscheniya-gosudarstva-i-obschestva-18465458.html

Прочь, бумажки: новая среда виртуального общения государства и общества

Прочь, бумажки: новая среда виртуального общения государства и общества

В Ташкенте прошел II Международный юридический форум Tashkent Law Spring. Одна из главных тем — цифровизация системы правовой политики Узбекистана и поэтапный... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T14:11+0500

2021-04-23T14:11+0500

2021-04-23T15:15+0500

общество

цифровизация

нормативно-правовые акты

минюст узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Второй Международный правовой форум прошел под девизом "Право 4.0" — видение юридических аспектов в условиях четвертой промышленной революции. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлатов отметил, что достижения научно-технического прогресса затронули практически все сферы современной жизни, включая законотворчество. В частности, в Узбекистане создана Единая электронная система разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов. Только в 2020 году через нее в электронной форме согласовано более тысячи проектов.По словам главы Минюста, новая система e-решений позволяет все акты органов государственной власти на местах полностью принимать через электронную платформу с момента их фиксирования, визирования, принятия и опубликования для широкой общественности. По мнению спикеров, цифровые платформы сегодня формируют новую среду виртуального общения государства и общества. В Минюсте отметили, что в Узбекистане наиболее удобная форма диалога власти с населением — мобильные приложения.По его словам, уже внедрена новая стратегия работы со средствами массовой информации и общественностью через социальные сети, включая вопросы поддержания постоянной обратной связи с журналистами и блогерами. Кроме того, с текущего года при Минюсте начал функционировать информационный центр для подготовки мультимедийных материалов. "Это уникальная практика: у нас своя студия, мы снимаем свои передачи, ролики, ток-шоу. Посредством этой инфраструктуры мы доносим до населения новые инициативы в сфере государственной правовой политики. Также мы внедряем систему HR-менеджмента, которая включает Единую электронную базу, информацию о кадрах, автоматизацию всего кадрового делопроизводства. Мы решили для себя, что не будет ни одного бумажного движения внутри системы юстиции, все будет в электронном виде. Рапорты, объяснительные, заявления, ответы, приказы и т. д. — все будет в виде электронного документа", — подчеркнул министр.Русланбек Давлетов добавил, что цифровизация системы происходит и в структурных организациях. Так, например, в Агентстве государственных услуг также активно внедряются современные цифровые технологии. Недавно завершился перевод в электронный вид всего архива ЗАГСа. Это позволит сократить время обслуживания населения в 10 раз — с недели до нескольких часов."То же происходит и в Агентстве по интеллектуальной собственности: все взаимоотношения с правообладателями полностью электронизированы. Главной задача — сделать ведомство максимально открытым, прозрачным, доступным и удобным для граждан и бизнеса. Необходима адекватная ответная реакция на происходящие процессы, в том числе в сфере правового регулирования", — пояснил министр.Помимо этого, необходим надлежащий механизм защиты прав и интересов граждан в условиях цифровой реальности. Речь идет, прежде всего, о персональных данных, борьбе с интернет-мошенничеством, которое быстро набирает обороты. Остро стоит вопрос разработки способов защиты от манипуляций в глобальной Сети, создания модели управления Интернетом, обеспечения равного доступа каждого к информации и информационным технологиям, повышения цифровой культуры пользователей. "Развитие нормативной основы относительно цифровой реальности возможно исключительно на должной научно-правовой основе, но при этом приходится констатировать правовой вакуум в отношении целых пластов цифровой сферы — это искусственный интеллект, криптовалюта, смарт-контракт, большие данные. Надеюсь, подобные мероприятия, как Международный юридический форум, позволят сообща найти ответы на самые злободневные вопросы современной повестки дня", — заключил министр юстиции Узбекистана.Опытом внедрения цифровых технологий также поделился его российский коллега Константин Чуйченко. По его словам, новые технологии должны изменить в лучшую сторону ситуацию с оказанием бесплатной юридической помощи. Так, в России ведется работа по созданию специального информационного ресурса. Услугами портала сможет воспользоваться гражданин РФ при возникновении у него правового вопроса или жизненной ситуации, требующей юридического сопровождения.По словам Чуйченко, система проходит тестирование и будет введена в промышленную эксплуатацию в текущем году. Такая работа — один из необходимых элементов выстраивания и полномасштабного межгосударственного электронного взаимодействия в правовой сфере. "Мы постоянно работаем над модернизацией международной правовой базы в сфере юстиции. Уверен, что наши коллеги из соседних государств с интересом воспримут информацию о том, что в ближайшее время Россия выйдет на долгожданную ратификацию Кишиневской конвенции о правовой помощи на пространстве СНГ. Конвенция позволяет компетентным органам эффективно сотрудничать в интересах граждан наших государств", — уверен Чуйченко.Он добавил, что важно продвинуться и в решении уже давно стоящих на повестке дня вопросов передачи осужденных лиц для отбывания наказания в странах своего гражданства.

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https://uz.sputniknews.ru/20210422/rf-prisoedinyaetsya-k-kishinevskoy-konventsii-o-pravovoy-pomoschi-chto-eto-znachit-dlya-ruz-18454590.html

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цифровизация, нормативно-правовые акты, минюст узбекистана, узбекистан